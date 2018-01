Droits préliminaires sur le papier journal : Manufacturiers et Exportateurs du Québec déplore une décision qui nuit à l'industrie forestière québécoise







MONTRÉAL, le 10 janv. 2018 /CNW Telbec/ - Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ) déplore la décision du département du Commerce américain qui a annoncé des droits compensations préliminaires de 0.65 % à 9,93 % sur le papier non couché.

« Cette décision va nuire à l'ensemble de l'industrie québécoise et entrainera possiblement des pertes d'emplois dans différentes régions du Québec. En effet, non seulement les entreprises visées seront affectées, mais également leur chaine d'approvisionnement qui est composée de manufacturiers Québécois », affirme Véronique Proulx, Présidente directrice-générale de MEQ.

« Les manufacturiers québécois ne sont pas favorables aux barrières tarifaires qui nuisent au commerce international. D'autant plus que dans le cas qui nous concerne, il s'agit du principal partenaire commercial du Québec, » précise Mme Proulx.

Rappelons que MEQ avait demandé à ce qu'un mécanisme de résolution de disputes indépendant soit inclus au sein du nouvel ALÉNA. Cela permettrait notamment de résoudre de façon objective et transparente ce type de conflits, et ce pour tous les partis.

