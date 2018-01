Guide sur le parcours scolaire pour les parents d'un enfant handicapé : un outil pour se mobiliser autour de la réussite éducative des jeunes handicapés







DRUMMONDVILLE, QC, le 10 janv. 2018 /CNW Telbec/ - L'Office des personnes handicapées du Québec (l'Office) a le plaisir d'annoncer la publication d'un nouvel outil développé à l'intention des parents d'un enfant handicapé d'âge préscolaire, primaire ou secondaire, qu'il soit scolarisé ou non en classe ordinaire. Il s'agit du Guide sur le parcours scolaire pour les parents d'un enfant handicapé, un outil de référence complet pour mieux informer les parents et les soutenir dans leur réflexion et dans leurs actions relativement au parcours scolaire et à la réussite éducative de leur enfant handicapé.

Les parents pourront y retrouver des renseignements utiles, comme :

le fonctionnement du système scolaire;

le rôle des différents intervenants en milieu scolaire;

l'élaboration et le suivi du plan d'intervention scolaire;

le rôle des parents dans le cheminement scolaire de leur enfant;

les droits et les obligations des parents, ceux de leur enfant ainsi que ceux des intervenants scolaires;

les ressources et les outils essentiels à la réussite éducative des élèves handicapés.

Citation :

« Le Guide sur le parcours scolaire représente un outil d'information incontournable pour les parents d'un enfant handicapé. Il les outille sur les différents aspects du cheminement scolaire et sur les actions à entreprendre pour mieux préparer la réussite éducative de leur enfant. Grâce à ces informations pertinentes dans le Guide, les parents pourront agir de manière proactive et éclairée en collaboration avec les acteurs impliqués auprès de leur enfant. »

Anne Hébert, directrice générale de l'Office des personnes handicapées du Québec

Se procurer le Guide :

Il existe plusieurs façons de se procurer une copie gratuite de ce guide. Tout d'abord, quiconque désire en obtenir une version électronique peut le télécharger à partir du site Web de l'Office, dans la section « Guides de l'Office » de l'onglet « Publications ».

Ensuite, les organisations ou les individus qui désirent obtenir une version papier du document peuvent remplir le formulaire de commande en ligne, disponible au même endroit. Il est à noter que ce formulaire permet aussi de commander des versions en médias adaptés.

Enfin, le Guide sera disponible sous peu en langue des signes québécoise (LSQ) dans la chaîne YouTube de l'Office.

Par ailleurs, toute personne désirant obtenir plus d'information ou ayant des questions sur ce guide et sur l'information qu'il contient est invitée à communiquer avec l'Office.

L'Office

L'Office des personnes handicapées du Québec est un organisme gouvernemental qui joue un rôle déterminant en matière de conseil, de coordination et de concertation en vue de réduire les obstacles à la participation sociale des personnes handicapées. Son expertise unique, qui lui permet de remplir activement et efficacement ce rôle, provient notamment des services directs qu'il offre à la population, de ses travaux d'évaluation et de recherche ainsi que de ses multiples collaborations avec des partenaires de tous horizons. Pour plus d'information, visitez le www.ophq.gouv.qc.ca.

Liens connexes :

Ce communiqué est disponible en médias adaptés sur demande. Pour l'obtenir, composez le 1 800 567-1465 ou, si vous utilisez un téléscripteur, le 1 800 567-1477. Pour faire une demande par courriel, écrivez à communications@ophq.gouv.qc.ca.

Source :

Martin Dubé

Relationniste médias

Office des personnes handicapées du Québec

819 314-3549

SOURCE Office des personnes handicapées du Québec

Communiqué envoyé le 10 janvier 2018 à 09:30 et diffusé par :