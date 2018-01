Hisense sort le grand jeu au CES 2018







LAS VEGAS, 10 janvier 2018 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Hisense, un leader technologique mondial, a présenté sa vision de marque mondiale pour 2018 à l'occasion du Consumer Electronics Show à Las Vegas (Nevada). Cette année, Hisense poursuivra son expansion en proposant des expériences incroyables à travers toute sa gamme d'appareils ménagers et de produits électroniques grand public, continuant à mettre au point des interfaces utilisateur intuitives et menant à bien d'importants partenariats de marque en préparation de la FIFA World Cuptm 2018.

Hisense vient de conclure l'une des années les plus performantes de son histoire, comme l'a montré l'extraordinaire expansion de ses gammes de produits et son innovation de pointe, en particulier dans la télévision laser. Hisense a lancé son téléviseur laser Hisense 4K Ultra HD 100" aux États-Unis. Depuis le CES de 2014, Hisense a continué de proposer de nouveaux modèles de téléviseurs laser : de la classe 1080p 100" à la classe 4K 100" ; du double couleur 100" aux plus petits 88" 4K et 80" 4K, et beaucoup d'autres suivront. Ce rythme soutenu de lancement de nouveaux produits témoigne de la puissance de Hisense et de sa position sur le secteur. « Nous pensons que, dans les trois prochaines années, la télévision laser sera le secteur qui connaîtra la plus forte croissance sur le segment des téléviseurs à grand écran, et que Hisense sera en très bonne position », explique M. Liu Hongxin, le président de Hisense Group.

En 2018, Hisense célébrera la FIFA World Cuptm 2018 en tant que sponsor télévisuel officiel de l'une des manifestations sportives les plus importantes au monde. Suivie avec ferveur par des fans passionnés partout dans le monde, la Coupe du monde de la FIFA attire des milliards de téléspectateurs tous les quatre ans. C'est pourquoi le téléviseur Hisense U7 ULED, le téléviseur World Cup Special Edition, et le téléviseur Hisense U9 ULED, le téléviseur World Cup Limited Edition, ont été lancés lors de la conférence de presse. Hisense fera correspondre activement sa technologie d'écran et ses produits directement aux besoins du tournoi dans le but d'offrir aux personnes à travers le monde la meilleure expérience footballistique possible sur un téléviseur.

L'expérience footballistique Hisense sera également axée autour de l'application exclusive pour la Coupe du monde de football, un centre de contenu dynamique pour tout ce qui touche au ballon rond et qui sera proposé dans certaines régions dans le monde. Aux États-Unis, cette application sera l'appli FOX Sports GO: 2018 FIFA World Cuptm Edition, laquelle sera préchargée exclusivement sur les nouveaux téléviseurs intelligents de Hisense.

En plus de proposer aux téléspectateurs des contenus exclusifs et HDR pour la Coupe du monde de football sur des téléviseurs Hisense, Hisense élaborera ses campagnes créatives FIFA World Cuptm 2018 pour les marchés étrangers de Hisense, et elle offrira une activation de fans en Russie avec Lagardère Sports, un grand groupe mondial de marketing sportif, qui vise à mettre en lien Hisense avec ses consommateurs et les amateurs de football à travers le monde et à célébrer la grand-messe du ballon rond dans les stades, en ligne et devant des téléviseurs Hisense pour une expérience de fan inoubliable. Hisense lancera une campagne de communication marketing intégrée avec des publicités télévisées mettant en scène de grands talents du football, des activités dans les points de vente, des contenus numériques et une présence sur les réseaux sociaux, dans le but de connecter Hisense et ses produits à des milliards de fans qui suivront la FIFA World Cuptm 2018 à travers le monde.

