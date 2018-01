Le scanneur de livres CZUR M3000 Pro : une solution révolutionnaire pour la numérisation de masse







SHENZHEN, Chine, 10 janvier 2018 /PRNewswire/ -- Fournisseur de solutions intelligentes de matériel, CZUR TECH CO., LTD (http://www.czur.com), a mis au point un système révolutionnaire permettant une numérisation de livres facile et confortable avec des paramètres assurant un éclairage supérieur (lumières latérales novatrices) et un berceau en forme de V pour les livres, le M3000 Pro. Il s'agit d'un scanneur de livres à la pointe du progrès pour entreprises et librairies, et qui a été lancé à la suite du scanneur intelligent CZUR ET16 Plus. En offrant une méthode de numérisation non destructive, le M3000 Pro est en mesure de numériser de façon efficace des ouvrages reliés ou non reliés, et il est idéal pour la numérisation de gros volumes grâce à sa vitesse extrêmement rapide et ses excellentes performances.

Un scanneur ultra clair et rapide : une solution de numérisation de livres plus professionnelle et élégante

Le CZUR M3000 Pro intègre un matériel et un logiciel puissants pour une expérience professionnelle, rapide et élégante de la numérisation de livres. L'appareil photo en haute résolution avec une UCT en architecture MIPS de 32 bits et 20 Mpx permet de numériser des pages d'une extrême clarté à un rythme de 60 pages par minute (soient 30 000 pages en 8 heures). Le logiciel polyvalent pour numériser les livres répond à pratiquement tous les besoins des bibliothèques et lieux de travail. Il prend en charge des fonctions exclusives comme Smart Tilt Correction et Auto-Flatten (correction d'inclinaison intelligente et aplanissement automatique), ainsi que des fonctions avancées pour la combinaison automatique des bordures et la détection de pages blanches. Il faut en particulier signaler la conception ergonomique supérieure du berceau en V adaptée pour permettre des opérations faciles et efficaces avec les livres. L'éclairage amélioré est également conçu pour scanner toutes sortes de documents, même des matériaux brillants.

Protéger de précieux documents grâce au CZUR M3000 Pro et édifier plus vite une bibliothèque numérique

Le système de numérisation non destructive rend possible la constitution rapide d'une bibliothèque numérique. CZUR a dans ce contexte conquis la confiance dans le monde entier d'institutions prestigieuses parmi lesquelles des universités, des musées, des administrations, des cabinets juridiques et des départements de TI. On peut citer parmi ses partenaires l'université d'Oxford, le département d'histoire de l'université Brown, le British Museum, le centre des TI de la Cour suprême en Corée et le service des RH du gouvernement à Dubaï.

CZUR se consacrera à améliorer ses produits avec soin et développera et approfondira sa coopération avec davantage de bibliothèques et centres d'archives dans le but d'accélérer la numérisation pour entreprises, universités et bibliothèques.

Pour davantage de renseignements sur le M3000 Pro, visiter http://www.czur.com.

À propos de CZUR

Fondée en 2013, CZUR est une société mondiale de haute technologie se concentrant sur les solutions de numérisation et d'archivage. CZUR cherche à créer des appareils de bureau intelligents afin d'améliorer de façon fondamentale l'efficacité du travail au bureau et à la maison.

Relations avec les médias

Catherine Wang

TÉL. : +86-755-2397-4826

courriel : Catherine@czur.com

Photo : http://mma.prnewswire.com/media/626218/M3000_Pro.jpg

Communiqué envoyé le 10 janvier 2018 à 09:00 et diffusé par :