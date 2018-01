D'importantes commandes de véhicules de défense IVECO seront livrées aux forces armées allemandes et roumaines en 2018







LONDRES, le 10 janvier 2018 /PRNewswire/ -- Iveco Defence Vehicles, la marque des véhicules de défense et de protection civile de CNH Industrial, a annoncé deux importants contrats signés en décembre 2017.

Le premier contrat, signé avec la société allemande BwFuhrpark Service GmbH, porte sur une importante commande de camions militaires polyvalents 4x4 de moyen tonnage pour l'armée allemande. Cette commande prévoit la livraison de 280 Eurocargo d'ici 2018.

Un autre contrat a été signé avec le ministère roumain de la Défense nationale pour la livraison, d'ici 2018, de 173 véhicules militaires de transport logistique.

Au cours de ces dix dernières années, Iveco Defence Vehicles a livré à l'armée allemande près de 1 000 véhicules de sa vaste gamme de produits, déjà largement déployés sur différents théâtres d'opération, tels que l'Afghanistan et le Mali. Les véhicules MLL 150 E 28 WS, objet de la dernière commande, seront équipés d'une cabine longue distance non protégée avec de nouveaux sièges très confortables, un espace de rangement flexible pour les systèmes radio et l'équipement des soldats, des pneus tout-terrain, une trappe de toit, un feu black-out OTAN, une version remorque, un porte-roue de secours et un châssis de caisse mobile polyvalent innovant pour les opérations multimissions en dehors de l'Allemagne. Tous les véhicules seront entièrement conformes à la norme Euro VI en matière d'émissions, y compris les véhicules fonctionnant avec un seul carburant, et offriront la meilleure charge utile de leur catégorie. Le contrat entre Iveco Defence Vehicles et BwFuhrpark Service GmbH est le résultat de deux années d'évaluation intensive du marché et de nombreux essais pratiques avec un véhicule de démonstration. D'autres contrats passés récemment avec l'armée allemande comprennent la commande de 133 Trakker 8x8 blindés. Ces deux contrats témoignent du leadership technique et économique d'Iveco Defence Vehicles.

Le contrat avec le ministère roumain de la Défense nationale porte sur des véhicules militaires 6x6 de transport logistique de la gamme de camions à haute mobilité d'Iveco Defence Vehicles. Conçus comme des véhicules de transport de troupes et de matériels équipés d'un treuil, ces véhicules offrent une mobilité exceptionnelle (y compris le système central de gonflage des pneus) et une excellente capacité de passage à gué pour fournir un soutien tactique à toute opération militaire. De plus, ils peuvent être transportés par avion C-130. Cette dernière commande résulte de la pleine satisfaction du ministère quant aux performances et à la fiabilité des 57 véhicules commandés en 2015, composés de camions à haute mobilité, qui ont déjà été déployés sur le territoire roumain.

Ces contrats viennent encore renforcer les relations solides et de confiance établies entre les forces armées allemandes et roumaines et Iveco Defence Vehicles, affirmant la position de l'entreprise en tant que partenaire clé dans le domaine de la défense.

CNH Industrial N.V. (NYSE : CNHI / MI : CNHI), est un leader mondial dans le secteur des biens d'équipement qui dispose d'une expérience industrielle reconnue, d'une large gamme de produits et qui est présent dans le monde entier. Chacune des marques individuelles détenues par l'entreprise représente un acteur majeur au niveau international dans son secteur industriel spécifique : Case IH, New Holland Agriculture et Steyr pour les tracteurs et les équipements agricoles, Case et New Holland Construction pour les engins de terrassement, Iveco pour les véhicules commerciaux, Iveco Bus et Heuliez Bus pour les autobus et les autocars, Iveco Astra pour les véhicules d'entretien de carrières et de construction, Magirus pour les véhicules de pompiers, Iveco Defence Vehicles pour la défense et la protection civile, et FPT Industrial pour les moteurs et les transmissions. Vous pouvez trouver des informations supplémentaires sur le site de l'entreprise : www.cnhindustrial.com

