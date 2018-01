Création du Centre diocésain pour le mariage, la vie et la famille par l'Archidiocèse de Montréal







MONTRÉAL, le 10 janv. 2018 /CNW Telbec/ - L'Archidiocèse de Montréal annonce la création d'un organisme pour renforcer la vie de famille : le Centre diocésain pour le mariage, la vie et la famille. Ce nouveau centre résulte de la fusion de l'Office de la famille et de son équivalent anglophone, le Family Life Office, et perpétuera les valeurs et les efforts mis en place par ses deux directeurs Serge et Sylvie Vallée, nouvellement retraités.

Le Centre diocésain pour le mariage, la vie et la famille répond aux besoins exprimés depuis deux ans par les communautés montréalaises. Le Centre est sous la direction de Mesdames Katerine Perrault et Ellen Roderick, toutes deux diplômées de l'Institut pontifical Jean-Paul II d'études sur le mariage et la famille, basé à Rome avec une filiale à Washington D.C.

La mission du Centre consiste à redynamiser les efforts diocésains d'évangélisation dédiés au mariage, à la vie et à la famille, grâce à la formation, l'accompagnement et l'engagement culturel. Cette institution s'inspire de l'approche pastorale de saint Jean-Paul II et de son enseignement sur la « théologie du corps ». Cet organisme cherche également à traduire en actions concrètes l'exhortation apostolique La joie de l'amour du Pape François, portant sur l'amour dans la famille. Le Centre diocésain pour le mariage, la vie et la famille concrétise ainsi le désir de l'Église catholique à Montréal de partager avec les personnes de bonne volonté les richesses et les promesses de bonheur que comporte le plan divin sur l'amour humain.

L'archevêque de Montréal, Mgr Christian Lépine, affirme d'ailleurs que :

La famille est l'unité sociale essentielle. En tant que « signe et image de la communion du Père et du Fils et du Saint-Esprit » (Catéchisme de l'Église catholique, no 2205), la famille est cette source sacrée dans laquelle la vie humaine est conçue et à travers laquelle elle s'épanouit mentalement, physiquement et spirituellement.

C'est dans cette perspective que le Centre diocésain offre divers programmes visant à assurer la préparation au mariage et au soutien à la famille ainsi qu'au développement d'une vie en accord avec ses convictions.

SOURCE Archidiocèse de l'Église catholique à Montréal

Communiqué envoyé le 10 janvier 2018 à 09:00 et diffusé par :