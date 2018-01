Daniel Muzyka quitte la direction du Conference Board du Canada







OTTAWA, le 10 janv. 2018 /CNW/ - Le président et chef de la direction du Conference Board du Canada, Daniel Muzyka, quittera ses fonctions en juin 2018, a annoncé aujourd'hui le Conference Board du Canada.

M. Muzyka est devenu, en 2012, président et chef de la direction du Conference Board du Canada, le plus vaste organisme de recherche appliquée au Canada. Auparavant, il était doyen et professeur en entrepreneuriat du RBC groupe financier à la Sauder School of Business de l'Université de la Colombie-Britannique.

« Après avoir passé des années enrichissantes et productives à la tête du Conference Board, il était temps de quitter un emploi à plein temps et de reprendre une vie familiale à Vancouver où s'ouvrira le prochain chapitre de ma vie, a déclaré M. Muzyka. Ce fut un privilège pour moi de travailler avec une équipe talentueuse qui travaille en fonction d'un avenir meilleur pour les Canadiennes et Canadiens, fidèle à notre mission de renforcer le dynamisme et la compétitivité de l'économie et de la société canadiennes. Je tiens à remercier les membres actuels et passés du conseil de direction de leur passion, de leur sagesse et de leur dévouement pendant la durée de mon mandat. »

Réalisations clés de M. Muzyka à titre de président et chef de la direction :

Augmentation du rayonnement de l'organisme dans l'Ouest canadien, grâce, notamment, à l'ouverture d'un bureau à Calgary en Alberta ;

en ; Création de l'Institut du Québec (IdQ) de concert avec HEC Montréal (École des hautes études commerciales de Montréal);

Renforcement et revitalisation de la marque commerciale du Conference Board;

Élargissement des moyens de communication et de réseautage du Conference Board, grâce, notamment, à la création d'un studio de télévision, ce qui s'est traduit par une plus grande visibilité de l'organisme dans la presse traditionnelle et les réseaux sociaux;

Diffusion élargie du rapport phare du Conference Board sur le bilan économique du Canada par rapport à d'autres pays. Nouveaux bulletins de notes sur le bilan économique des provinces;

par rapport à d'autres pays. Nouveaux bulletins de notes sur le bilan économique des provinces; Augmentation du nombre de cours de formation et d'apprentissage.

À l'heure actuelle, M. Muzyka occupe également le poste de chef du Conseil et du Bureau du Conseil du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG).

M. Muzyka a enseigné et occupé des postes de direction au sein de plusieurs universités et institutions. Il a accumulé une vaste expérience dans le monde universitaire, le milieu des affaires et le secteur des politiques publiques. Il a également siégé au sein de nombreux conseils d'administration d'entreprises, de sociétés de capital-risque, d'organismes sans but lucratif, de comités et d'organisations gouvernementales.

En outre, M. Muzyka a oeuvré dans le secteur de l'industrie et a agi à titre d'expert-conseil en planification stratégique. Il a également siégé au sein de conseils gouvernementaux en Europe et en Amérique du nord. Il a joué un rôle clé au niveau de la création d'initiatives de recherche et d'activités de sensibilisation au sein d'institutions diverses dans les secteurs de l'entrepreneuriat et des entreprises familiales.

M. Muzyka détient un doctorat en administration des affaires de la Harvard University. Il possède une maîtrise en affaires avec concentration en planification stratégique de la Pennsylvania University et un baccalauréat avec spécialisation en physique et en astronomie du Williams College. Le gouvernement de la France lui a décerné le titre de Chevalier de l'Ordre national du Mérite.

Des démarches en vue de la succession de M. Muzyka sont en cours. Pour de plus amples renseignements, prière de s'adresser à la société de recrutement Spencer Stuart à Toronto ou consultez la page Careers de notre site Web.

Suivez le Conference Board du Canada sur Twitter.

Pour les personnes intéressées par des entrevues de qualité professionnelle pour leur station, leur réseau ou leur site Internet, le Conference Board du Canada est maintenant équipé d'un studio qui permet des entrevues en duplex (frais de ligne facturés). Nous pouvons aussi vous envoyer sur demande des séquences préenregistrées.

Si vous souhaitez que votre nom soit retiré de notre liste d'envoi, veuillez adresser un courriel à corpcomm@conferenceboard.ca.

SOURCE Le Conference Board du Canada

Communiqué envoyé le 10 janvier 2018 à 09:00 et diffusé par :