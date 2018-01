André Desmarais reprend l'ensemble de ses fonctions de direction







MONTRÉAL, le 10 janv. 2018 /CNW Telbec/ - André Desmarais, président délégué du conseil, président et co-chef de la direction de Power Corporation du Canada (TSX : POW), a repris l'ensemble de ses fonctions à la direction de Power Corporation et de la Corporation Financière Power (TSX : PWF) le 3 janvier 2018.

« Bien que j'aie continué à être impliqué dans les enjeux significatifs liés au groupe de sociétés de Power Corporation depuis avril de l'an dernier, je suis heureux de reprendre l'ensemble de mes fonctions de direction tel que prévu initialement », souligne M. Desmarais. « Je suis enthousiaste à l'idée d'avoir de nouveau l'occasion de collaborer pleinement avec notre équipe de direction et notre conseil d'administration afin d'assurer la croissance de nos entreprises et de continuer à créer de la valeur pour nos actionnaires. »

À PROPOS DE POWER CORPORATION

Power Corporation du Canada est une société internationale de gestion et de portefeuille diversifiée qui détient des participations dans des sociétés de services financiers, d'énergie renouvelable, de communications et d'autres secteurs en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le site www.powercorporation.com.

