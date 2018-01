CT REIT annonce un nouveau bail pour le Centre de distribution de Calgary de 625 000 pieds carrés







TORONTO, le 10 janv. 2018 /CNW/ - La fiducie de placement CT REIT (« CT REIT ») (TSX:CRT.UN) a annoncé aujourd'hui avoir reçu de Sears Canada Inc. (« Sears ») un avis de renonciation au bail du centre de distribution de Sears à Calgary en Alberta, auquel CT REIT n'a pas l'intention de s'opposer. Il est prévu que Sears libérera le centre de distribution au plus tard le 3 février 2018.

Le centre de distribution de Sears à Calgary comprend deux immeubles adjacents - un centre de distribution de 625 000 pieds carrés situé au 25 Dufferin Place SE et un édifice de 30 000 pieds carrés situé au 5500 Dufferin Boulevard SE.

« CT REIT a conclu un bail commercial d'une durée de 10 ans avec la Société Canadian Tire (« Canadian Tire ») pour l'immeuble situé au 25 Dufferin Place SE, ainsi que pour six acres de terrains qui seront loués afin de servir de stationnement pour remorques à partir du 1er mai 2018 », a expliqué Ken Silver, président et chef de la direction de la Fiducie de placement CT REIT. « Ce bâtiment de 625 000 pieds carrés, acquis en 2016, est situé de manière stratégique à côté du centre de distribution principal de Canadian Tire pour l'ouest du Canada, en plus de bénéficier d'un accès direct à la gare intermodale de Canadien Pacifique et d'un accès facile aux autoroutes Deerfoot Trail et Stoney Trail. »

À l'heure actuelle, la Société Canadian Tire occupe et loue auprès de la fiducie de placement CT REIT l'édifice de 201 000 pieds carrés situé au 11 Dufferin Place SE, adjacent au 25 Dufferin Place SE. La Société Canadian Tire déplacera ses activités actuelles du 11 Dufferin Place SE au 25 Dufferin Place SE. Pour que la Société Canadian Tire puisse conclure le nouveau bail, celui du 11 Dufferin Place SE doit être résilié. La fiducie de placement CT REIT s'attend à une interruption du flux de trésorerie au 11 Dufferin Place SE en raison de la résiliation. Le 11 Dufferin Place SE et l'immeuble de 30 000 pieds carrés situé au 5500 Dufferin Boulevard SE seront tous les deux offerts en location.

Le 22 décembre 2017, la fiducie de placement CT REIT a également acquis 5,5 acres de terrain situé à côté du 11 Dufferin Place SE pour une valeur de 4,2 millions de dollars, ce qui rassemble le quadrilatère entre la 52e avenue SE et la gare de triage intermodale du Canadien Pacifique.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des informations de nature prospective qui sont fondées sur les attentes actuelles de la direction quant à diverses questions, comme l'avenir des établissements sis au 25 Dufferin Place SE, au 11 Dufferin Place SE et au 5500 Dufferin Boulevard SE, ainsi que le rendement financier et les résultats d'exploitation futurs de CT REIT. Les déclarations prospectives servent à fournir de l'information sur les perspectives futures et les événements ou les résultats attendus de CT REIT. Les lecteurs sont mis en garde que ces renseignements pourraient ne pas convenir à d'autres fins.

Toutes les déclarations, autres que celles portant sur des faits historiques, qui figurent dans le présent communiqué de presse peuvent constituer des informations prospectives, y compris, mais sans s'y limiter, les déclarations ayant trait aux plans de la Société Canadian Tire concernant le 25 Dufferin Place SE, au calendrier et à la complétion du bail de CT REIT pour le 11 Dufferin Place SE et le 5500 Dufferin Boulevard SE, et d'autres déclarations ayant trait aux résultats, aux prévisions et aux occasions de CT REIT. Les informations prospectives reposent sur des hypothèses posées, des analyses ou des estimations faites et des avis et des opinions donnés par la direction à la lumière de son expérience et selon sa perception des prévisions et des occasions futures, de la situation actuelle et des tendances futures, ainsi que d'autres facteurs qu'elle estime appropriés et raisonnables à la date à laquelle ces informations sont fournies.

Par leur nature même, les informations prospectives nous obligent à poser des hypothèses et comportent des risques et des incertitudes intrinsèques, ce qui pourrait faire en sorte que les hypothèses, les analyses, les estimations, les avis et les opinions de la fiducie de placement CT REIT soient incorrects et que les attentes et les plans de la fiducie de placement CT REIT ne se réalisent pas. Bien que les informations prospectives présentées dans le présent communiqué reposent sur des renseignements, des hypothèses et des avis qui sont raisonnables et complets, elles sont nécessairement assujetties à un certain nombre de facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des attentes et des plans de la direction qui y sont exprimés pour diverses raisons.

Les déclarations et les informations prospectives présentées dans ce document reflètent certains facteurs et certaines hypothèses à la date des présentes. CT REIT ne s'engage pas à mettre à jour l'information prospective, verbale ou écrite, qu'elle peut formuler à l'occasion ou qui peut être formulée en son nom, pour tenir compte de nouveaux renseignements ou d'événements futurs ou pour un autre motif, sous réserve des exigences des lois sur les valeurs mobilières en vigueur.

L'information disponible sur les sites Web mentionnés dans le présent communiqué (autre que le profil de CT REIT déposé sur SEDAR, à l'adresse www.sedar.com) ne fait pas partie du présent communiqué et n'est pas intégrée par renvoi au présent communiqué. Toutes les références à ces sites Web ne sont faites qu'à titre d'information, et à aucune autre fin.

D'autres documents d'information sur CT REIT ont été déposés par voie électronique auprès de diverses autorités de réglementation au Canada par l'entremise de SEDAR et sont disponibles aux adresses www.sedar.com et www.ctreit.com.

À propos de CT Real Estate Investment Trust

CT Real Estate Investment Trust (la Fiducie de placement immobilier CT) (TSX : CRT.UN) est une fiducie de placement immobilier à capital fixe non constituée en personne morale qui a été créée en vue de détenir des biens commerciaux productifs de revenus principalement situés au Canada. Son portefeuille compte plus de 325 immeubles totalisant une superficie locative brute d'environ 26 millions de pieds carrés, constitués principalement d'immeubles de commerce de détail répartis dans l'ensemble du Canada. La Société Canadian Tire Limitée est le plus important locataire de CT REIT. Pour obtenir plus de renseignements, visitez le site www.ctreit.com.

SOURCE CT Real Estate Investment Trust (CT REIT)

Communiqué envoyé le 10 janvier 2018 à 08:30 et diffusé par :