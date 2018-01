/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le ministre Hehr visitera l'Université Western/







Le ministre Hehr et le député local Peter Fragiskatos visiteront l'Université Western à London, en Ontario

LONDON, ON, le 9 janv. 2018 /CNW/ - L'honorable ministre Hehr, ministre des Sports et des Personnes handicapées, et M. Peter Fragiskatos, député de London-Centre-Nord, seront à l'Université Western à London, en Ontario, mercredi pour rencontrer les Western Mustangs, l'équipe championne de la Coupe de Vanier 2017. Le ministre Hehr et M. Fragiskatos visiteront également le Centre international d'études olympiques et la clinique Fowler Kennedy.

Les médias sont invités à assister à une séance de photos.

Veuillez noter que les renseignements sont susceptibles de changer sans préavis et qu'il s'agit de l'heure locale.

Voici les détails :

DATE :

Le mercredi 10 janvier 2018

HEURE :

À 14 h 30 Visite des installations sportives du Stade TD pour rencontrer les Western Mustangs, l'équipe championne de la Coupe Vanier de 2017 (séance de photos).



À 15 h 45 Visite au Centre international d'études olympiques.



À 16 h 45 Visite à la clinique Fowler Kennedy.

LIEU :

Stade TD

Université Western

100, avenue Philip Aziz

London (Ontario)

Centre international d'études olympiques

Édifice des sciences de la santé

Université Western

1151, rue Richmond

London (Ontario)

Clinique de médecine sportive Fowler Kennedy

Université Western

1151, rue Richmond

London (Ontario)

