Modification règlementaire sur la pêche - Ouverture de la pêche d'hiver au lac de la Mine en Mauricie







TROIS-RIVIÈRES, QC, le 10 janv. 2018 /CNW Telbec/ - Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs informe les amateurs de pêche blanche qu'ils pourront pratiquer, du 20 au 28 janvier 2018, la pêche sportive au lac de la Mine situé dans la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban, en Mauricie.

Durant cette période, les règles de pêche de la zone 27 s'appliqueront, notamment en ce qui a trait à la limite de prise quotidienne et de possession qui est de 15 ombles. Pour plus de détails sur les règles en vigueur, les citoyens sont invités à consulter le site Web du Ministère à l'adresse suivante :

http://mffp.gouv.qc.ca/publications/enligne/faune/reglementation-peche/index.asp

Les citoyens sont aussi invités à poursuivre leur collaboration en signalant tout acte de braconnage, ou geste allant à l'encontre de notre patrimoine faunique ou de ses habitats, à S.O.S. Braconnage au 1 800 463-2191. Ils peuvent également effectuer un signalement en ligne à mffp.gouv.qc.ca/faune/sos-braconnage. L'information demeure confidentielle en tout temps.

Pour obtenir des renseignements sur le Ministère et en savoir plus sur ses activités et ses réalisations, consultez le mffp.gouv.qc.ca et les réseaux sociaux :

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

MFFP_Quebec

Source :

Nicolas Bégin

Coordonnateur des relations médias

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

Tél. : 418 627-8609, poste 3061

SOURCE Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

Communiqué envoyé le 10 janvier 2018 à 08:00 et diffusé par :