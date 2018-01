SNC-Lavalin signe une entente de services d'ingénierie avec une entreprise de raffinage et de produits pétrochimiques en aval sur la côte du golfe du Mexique, aux États-Unis







MONTRÉAL, le 10 janv. 2018 /CNW Telbec/ - SNC-Lavalin (TSX: SNC) est fière d'annoncer qu'elle a signé une entente-cadre de services, d'une valeur approximative de plus de 100 millions de dollars, avec l'une des plus grandes entreprises de raffinage, de produits chimiques et de plastiques au monde.

L'énoncé des travaux comprend la prestation de tous les services de soutien en ingénierie pour les installations du client situées sur la côte du golfe du Mexique. SNC-Lavalin est l'une des très rares sociétés à détenir un vaste savoir-faire de classe mondiale dans ce domaine et à offrir des services en ingénierie, en approvisionnement, en construction, en services-conseils en matière de gestion de programme et de coûts, en formation, ainsi qu'en exploitation et en entretien. SNC-Lavalin utilisera ses capacités en aval afin d'accroître le rendement, d'améliorer le traitement, et d'établir un partenariat avec le client en vue d'atteindre ses objectifs à long terme relativement à ses installations.

« Nous sommes heureux de collaborer avec notre client dans le cadre de ses projets en aval dans de multiples installations sur la côte du golfe du Mexique, a déclaré Joseph Lichon, vice-président directeur, Amériques, Pétrole et gaz, SNC-Lavalin. Notre innovation et nos solutions techniques adaptées au marché pour chaque étape des projets de notre client nous permettent de réaliser des économies de coûts et de production considérables sur de tels projets. Nous constatons un retour en force du secteur en aval, et nous travaillons en étroite collaboration avec un certain nombre de clients sur les occasions futures de production de produits raffinés et de produits chimiques dans cette région importante. »

À propos de SNC-Lavalin

Fondée en 1911, SNC-Lavalin est une entreprise mondiale spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés et un acteur de premier plan en matière de propriété d'infrastructures. À partir de bureaux situés dans le monde entier, les membres du personnel de SNC-Lavalin sont fiers de bâtir l'avenir. Nos équipes fournissent des solutions de projets complètes de bout en bout, notamment dans les domaines de l'investissement de capital, des services-conseils, de la conception, de l'ingénierie, de la construction, des investissements de maintien et de l'exploitation et de l'entretien, pour les clients dans les secteurs Pétrole et gaz, Mines et métallurgie, Infrastructures et Énergie. Le 3 juillet 2017, SNC-Lavalin a acquis Atkins, l'une des firmes offrant des services de conception, d'ingénierie et de gestion de projet les plus respectées au monde. www.snclavalin.com

