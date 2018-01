#AccessibleOlli sera présent au CES 2018







LAS VEGAS, le 10 janvier 2018 /PRNewswire/ -- Local Motors a travaillé aux côtés d'IBM et de CTA Foundation pour rendre #AccessibleOlli disponible pour tous, afin que le transport soit accessible à toutes les personnes souffrant d'invalidité et/ou de handicap. En janvier dernier, lors de leur annonce de partenariat au cours du salon CES 2017, Local Motors, IBM et CTA Foundation ont fait part de leurs idées de conception inspirées de la production participative à travers le monde et ont animé de nombreux ateliers, des marathons de programmation et différents défis auprès d'un large éventail de partenaires d'écosystème.

#AccessibleOlli, qui sera présenté au cours du CES 2018, est une version des véhicules Olli de Local Motors imprimée en 3D, enrichie de nombreuses technologies.

CTA Foundation, IBM et Local Motors ont établi des partenariats avec des sociétés susceptibles d'avoir un impact sur l'accessibilité à un véhicule de transport. À l'issue de recherches, les trois sociétés se sont concentrées sur quatre éléments permettant d'identifier les avancées technologiques qui pourraient être intégrées à Olli, afin de rendre l'expérience du véhicule plus accessible. Les quatre éléments sont la déficience visuelle, la déficience auditive, la déficience physique et les troubles cognitifs. À chaque élément correspondent différents besoins et différentes manières d'interagir ; les trois sociétés ont fait appel à des partenaires de tous horizons pour montrer comment l'intégration de nouvelles technologies pourrait améliorer la vie d'autrui.

Par exemple, #AccessibleOlli peut diriger toutes les personnes vers des sièges libres, y compris un passager déficient visuel, grâce à l'utilisation de la vision artificielle pour identifier les zones ouvertes et à des signaux audio pour guider le passager.

« Nous sommes heureux de retrouver #AccessibleOlli au CES 2018. Depuis l'annonce du projet #AccessibleOlli au cours du CES l'an dernier, les partenaires ont rencontré un grand nombre d'organisations représentant différents types de handicaps, ainsi que les populations vieillissantes, afin d'obtenir des idées pour la conception du véhicule. Ces idées, auxquelles s'ajoutent les soumissions en ligne, ont permis d'alimenter les présentations des nombreux partenaires #AccessibleOlli et expliquent comment la technologie grand public permet de mieux répondre aux besoins des personnes âgées et des personnes handicapées », a déclaré Steve Ewell, directeur exécutif de CTA Foundation.

« Ce que nous avons remarqué, c'est que personne n'a abordé la façon dont les gens vont interagir avec un véhicule sans conducteur, ni de l'impact considérable que cela aura sur les personnes handicapées ou déficientes qui comptent sur le conducteur pour les aider », a déclaré Brittany Stotler, vice-présidente marketing pour Local Motors.

#AccessibleOlli représente un effort continu dû en grande partie à nos partenaires : ADLINK Technology, AGC Asahi Glass, Best Mile, City of Rochester (MN), Explorer.ai, Glen Raven, KinTrans, LG Electronics, Mapbox, Panasonic, Q'Straint, Sage, Siemens PLM Software, Sunbrella, Ultrahaptics et what3words, ainsi que CTA Foundation, IBM et Local Motors. Vous en saurez plus sur nos partenaires ici.

Pour toute demande de renseignement des médias, veuillez contacter pr@local-motors.com.

Photo - http://mma.prnewswire.com/media/626299/Local_Motors_Accessible_Olli.jpg

Logo - http://mma.prnewswire.com/media/623895/Local_Motors_Logo.jpg

