CLX est la première entreprise à lancer une API de messagerie d'entreprise RCS A2P mondiale avec SMS de secours

- Le marché de l'A2P vaudra 74 milliards de dollars US d'ici 2021, stimulé par la messagerie RCS

Principal fournisseur de CPaaS, CLX Communications AB (NASDAQ XSTO : CLX) a annoncé aujourd'hui le lancement de la première API de messagerie RCS (Rich Communications Service) avec SMS de secours. À partir d'aujourd'hui, les entreprises pourront s'abonner à une version d'essai bêta limitée qui leur permettra de tester la messagerie RCS A2P dans certains pays ; consultez http://www.clxcommunications.com/products/rcs-business-messaging/ pour de plus amples informations.

À la fin de l'année dernière, le GSMA a confirmé que 50 opérateurs mobiles avaient déjà adopté la norme RCS et que celle-ci comptait actuellement 138 millions d'utilisateurs dans le monde, nombre qui devrait atteindre 350 millions en 2018 et plus d'un milliard en 2019.

La fonction SMS de secours garantit la transmission des messages, soit sous forme de message riche pour les téléphones Android qui ont la fonction RCS activée, soit au format SMS si l'appareil ne dispose pas d'un client RCS.

La norme RCS Universal Profile 2.0 permet d'utiliser des contenus riches, tels que des images, des vidéos et des boutons de réponse intuitifs qui peuvent mener à des menus ou des fonctions supplémentaires. Elle est conçue pour établir une communication bidirectionnelle entre l'entreprise et le client, offrant des fonctions de service à la clientèle plus riches, notamment des agents conversationnels (chatbots) interactifs.

La messagerie RCS inclut également des accusés de lecture et de réception pour permettre aux annonceurs d'effectuer des tests A/B, de mesurer le succès des campagnes de messagerie et d'apporter des changements à la volée pour améliorer l'engagement des clients.

TJ Thinakaran, directeur de l'exploitation de CallFire, l'un des premiers clients d'entreprise de CLX à intégrer l'API RCS de CLX, a commenté : « Chez CallFire, nous sommes enthousiastes de lancer RCS sur le marché américain et d'offrir une expérience client riche avec les fonctions avancées qu'apporte la messagerie RCS. La délivrabilité étant un point essentiel, il est important de pouvoir gérer un système hybride entre RCS et SMS dans un futur proche. CLX a fait un travail formidable en permettant aux entreprises d'utiliser facilement RCS sans perdre le rayonnement des SMS. »

Le GSMA estime que d'ici 2021, le marché de la messagerie A2P vaudra 74 milliards de dollars US, et que RCS sera un facteur essentiel de cette croissance, de même que le marché de la messagerie en tant que plateforme (MaaP) dans son ensemble. La MaaP est l'évolution de la messagerie mobile en tant que canal de l'engagement client, qui peut inclure l'usage d'une messagerie d'entreprise (A2P) qui incorpore des agents conversationnels basés sur l'intelligence artificielle (IA).

RCS a reçu une aide importante en février 2017, lorsque Google a annoncé le lancement de son Early Access Program pour la messagerie d'entreprise sur Android, le premier service A2P basé sur la norme RCS.

Rob Malcolm, vice-président du marketing et des ventes en ligne de CLX, a déclaré : « Il est clair que RCS va faire entrer le marché de la messagerie d'entreprise dans une nouvelle ère de service et d'engagement des clients. Notamment, il est désormais possible d'inclure des services enrichis à base d'IA tels que des chatbots dans un canal de messagerie mobile natif. »

« Bien que cela soit une excellente nouvelle pour les entreprises et les marques, il est important de prendre des dispositions pour les appareils qui ne prennent pas en charge la norme RCS en employant les SMS comme option de secours afin que les messages atteignent tout le monde. »

À propos de CLX Communications

CLX Communications (CLX) est un grand fournisseur mondial de services et de solutions de communication basés sur le cloud aux entreprises et aux opérateurs mobiles. Les services de communication mobile de CLX permettent aux entreprises de communiquer rapidement, en toute sécurité et de manière rentable à l'échelle de la planète avec des clients et des dispositifs connectés - l'Internet des objets (IdO).

Les solutions de CLX permettent d'établir des communications essentielles pour les entreprises dans le monde entier via les services de messagerie mobile (SMS), les services vocaux et les services de connectivité mobile pour l'IdO. CLX a connu une croissance rentable depuis la création de l'entreprise en 2008. Basé à Stockholm, en Suède, le groupe est présent dans 20 autres pays. Les actions de CLX Communications sont cotées au NASDAQ Stockholm - XSTO : CLX.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : http://www.clxcommunications.com

À propos de CallFire

La famille de marques CallFire compte d'importants fournisseurs de solutions de marketing textuel et vocal faciles d'utilisation et en libre-service pour des milliers d'entreprises à travers les États-Unis et le Canada. Notre spécialité est d'aider les entreprises locales à se développer et à conserver leurs recettes à travers la sensibilisation proactive et l'engagement des clients. Nos solutions viennent également en aide au service client, au recouvrement et aux communications de la logistique.

En plus d'aider les entreprises locales, nous aidons des groupes religieux à but non lucratif et d'autres organisations à améliorer leurs efforts de sensibilisation. Le siège de CallFire se trouve à Santa Monica, en Californie, avec des bureaux affiliés à Austin, au Texas, et à Kiev, en Ukraine.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : https://www.callfire.com

