Renault-Nissan-Mitsubishi lance un fonds de capital-risque qui investira près d'un milliard $ sur cinq ans







ALLIANCE VENTURES INVESTIRA 200 MILLIONS $ D?S LA PREMI?RE ANNÉE, EN PRIORITÉ DANS LE DOMAINE DES NOUVELLES MOBILITÉS

La nouvelle entité a vocation à devenir un partenaire majeur pour les startups et les inves tisseurs , et un acteur-clé de l ' écosystème du ca pital-risque.

Le fonds pri vilégie l ' open innovation dans l e domaine des nouvelle s mobilité s : véhicule é lectri que , systèmes de conduite autonom e, services connect é s , intelligence artificielle...

La première opération est un investissement stratégique dans Ionic Materials, entreprise américaine développant des matériaux pour batteries sans cobalt.

Renault-Nissan-Mitsubishi, première alliance automobile mondiale, annonce le lancement d'Alliance Ventures, un fonds de capital-risque qui investira un milliard $ au cours des cinq prochaines années pour développer l'open innovation.

La première année le fonds prévoit d'investir 200 millions $ dans des startups intervenant dans les domaines de l'open innovation et des nouvelles mobilités : véhicule électrique, systèmes de conduite autonome, services connectés, intelligence artificielle...

Grâce au montant des investissements prévus chaque année, Alliance Ventures va devenir, d'ici à fin 2022, le principal fonds de capital-risque du secteur automobile.

Pour Carlos Ghosn, Président-directeur général de Renault-Nissan-Mitsubishi, « Notre approche d'open innovation créera un cadre de travail adapté pour les entrepreneurs et les startups, qui pourront en retour bénéficier des effets d'échelle et de l'envergure globale de l'Alliance. Ce fonds reflète l'esprit collaboratif et entrepreneurial qui est au coeur de l'Alliance. »

Ce nouveau fonds est unique car il offre à ses partenaires un accès privilégié à l'ensemble du réseau de Renault-Nissan-Mitsubishi, inégalé de par son étendue : plus de 10 millions de véhicules de dix marques différentes vendus en 2017, sur les principaux marchés automobiles.

Alliance Ventures investira dans des startups pouvant apporter de nouvelles technologies à l'Alliance et lui permettre de développer de nouvelles activités, tout en garantissant un retour financier équitable. Le fonds investira à chaque stade de développement d'une startup, agissant en incubateur pour de nouveaux entrepreneurs du secteur automobile ou permettant la mise en place de nouveaux partenariats.

La première opération réalisée par Alliance Ventures est un investissement dans Ionic Materials, une entreprise américaine prometteuse qui développe des matériaux pour les batteries sans cobalt. L'acquisition coïncide avec la mise en application d'un accord de coopération dans le domaine de la recherche et du développement, passé entre Ionic Materials et l'Alliance. Basé au Massachusetts, Ionic développe un électrolyte polymère solide, innovant, capable d'améliorer la performance et le rendement économique des batteries à haute densité énergétique pour de multiples applications, dont l'automobile.

Grâce à de tels investissements, Alliance Ventures permettra d'identifier de nouvelles technologies et de soutenir leur développement. Le plan stratégique de l'Alliance renforce la coopération entre ses membres et vise à doubler le montant des synergies annuelles entre Renault, Nissan et Mitsubishi Motors, jusqu'à atteindre 10 milliards ? fin 2022.

L'investissement initial de 200 millions $ d'Alliance Ventures vient s'ajouter aux investissements de recherche et développement réalisés par les membres de l'Alliance, qui dépassent les 8,5 milliards ? par an.

Alliance Ventures sera dirigé par François Dossa. Fort de plus de 20 ans d'expérience dans les services bancaires d'investissement, et de six ans d'expérience au sein de l'Alliance, il occupait dernièrement le poste de Président-directeur-général de Nissan Brésil. L'équipe d'Alliance Ventures sera constituée d'experts de Renault, Nissan et Mitsubishi en charge d'identifier des projets porteurs d'opportunités.

Cette initiative renforce la stratégie de l'Alliance en termes de recherche de revenus complémentaires ainsi que de réduction et d'évitement des coûts dans des domaines tels que les véhicules électriques, les systèmes de conduite autonomes et la connectivité. Dans le cadre de son plan stratégique, Renault-Nissan-Mitsubishi proposera 12 modèles 100% électriques, avec des plateformes et des composants partagés, et développera 40 nouveaux véhicules dotés de technologies de conduite autonome ainsi que des services de mobilité à la demande par véhicules robotisés.

Alliance Ventures travaillera avec les équipes de recherche et d'ingénierie déjà en place afin de définir les domaines d'innovation et les marchés géographiques cibles des investissements. Des experts en capital-risque seront recrutés pour développer la plateforme sur les sites stratégiques : la Silicon Valley, Paris, Yokohama et Beijing - près des centres de technologie et de recherche des membres de l'Alliance, et des zones à fort potentiel d'innovation.

La nouvelle entité sera financée conjointement par Renault (40%), Nissan (40%) et Mitsubishi Motors (20%). Les décisions d'investissement seront prises par un comité d'investissement dédié qui suivra également les performances de ceux-ci.

Carlos Ghosn : « Ce fonds d'investissement créera des opportunités de collaboration entre l'Alliance et les startups les plus prometteuses travaillant sur les technologies de la mobilité du futur. »

Le plan stratégique de Renault-Nissan-Mitsubishi prévoit des ventes annuelles dépassant les 14 millions d'unités et générant un chiffre d'affaires de 240 milliards $ d'ici fin 2022.

