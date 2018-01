WestJet Encore conclut une entente unique avec ses membres du personnel des cabines







CALGARY, le 9 janv. 2018 /CNW/ - WestJet Encore a annoncé aujourd'hui qu'une entente renouvelable à perpétuité a été conclue entre WestJet Encore et les membres du personnel des cabines de WestJet Encore.

L'entente a été conçue afin de répondre aux préoccupations importantes et aux commentaires recueillis et mis de l'avant par l'Association des agents de bord de WestJet, qui représente les membres du personnel des cabines de WestJet Encore. L'entente vise les règles concernant le travail, la rémunération (y compris le nombre minimum d'heures garanties) et l'avancement professionnel, et garantit une évaluation annuelle continue du contrat.

« Nous sommes ravis d'avoir conclu une entente simple et équitable, qui offre la possibilité d'émettre des commentaires et d'apporter des améliorations de façon continue », a affirmé Charles Duncan, président, WestJet Encore. « Nous souhaitions créer une entente flexible, pour être en mesure de répondre aux préoccupations mises de l'avant par notre équipe en temps opportun. Cette entente met en lumière les avantages d'une collaboration directe entre les dirigeants et les WestJetters. Je remercie l'Association des agents de bord de WestJet, les membres du personnel des cabines de WestJet Encore et l'équipe de direction de WestJet Encore pour leur travail en vue de conclure cette entente, et leur engagement sincère envers notre entreprise et nos employés. »

L'entente est en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

WestJet

WestJet est fière d'avoir été nommée meilleure compagnie aérienne au Canada et l'une des meilleures compagnies aériennes offrant des tarifs économiques pour l'Amérique du Nord. Cette reconnaissance est fondée sur des commentaires authentiques de voyageur émis sur Trip Advisor, le plus grand site de voyage au monde. WestJet est l'une des rares compagnies aériennes dans le monde qui ne pratiquent pas la surréservation commerciale sur leurs vols. En collaboration avec notre transporteur régional, WestJet Encore, nous exploitons des vols réguliers dans un réseau de plus de 100 villes en Amérique du Nord, en Amérique centrale, dans les Caraïbes et en Europe, et nous offrons plus de 175 destinations dans plus de 20 pays par l'entremise de nos partenariats. Vacances WestJet offre des expériences de voyage abordables et flexibles vers plus de 60 destinations, ainsi que des possibilités d'hébergement dans plus de 800 hôtels, centres de villégiature, condos et villas. Les membres du programme Récompenses WestJet accumulent des dollars WestJet sur les vols et les forfaits vacances, entre autres. Les membres peuvent utiliser les dollars WestJet pour l'achat de vols ou de forfaits Vacances WestJet pour toute destination WestJet sans aucune période d'interdiction, et peuvent également bénéficier de tarifs exclusifs valables pour des destinations desservies par WestJet et ses partenaires.

WestJet est inscrite à la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole « WJA ». Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de WestJet, visitez le site westjet.com.

