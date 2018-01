Avis aux médias - Le ministre Hehr visitera l'Université Western

L'honorable ministre Hehr, ministre des Sports et des Personnes handicapées, et M. Peter Fragiskatos, député de London-Centre-Nord, seront à l'Université Western à London, en Ontario, mercredi pour rencontrer les Western Mustangs, l'équipe championne...

Le Groupe Jean Coutu (PJC) inc. annonce que la divulgation des résultats du troisième trimestre de l'exercice financier 2018 aura lieu le 11 janvier 2018 aux environs de 7 h 00 HE. Les analystes financiers et investisseurs sont invités à...

Les autorités du gouvernement métropolitain de Tokyo organisent une campagne visant à promouvoir les charmes de Tokyo à l'étranger et également, dans une vaste mesure, en Corée du Sud en utilisant le logo et le slogan « Tokyo Tokyo, la rencontre de...