EXFO annonce ses résultats du premier trimestre de l'exercice 2018







Ventes de 63,4 millions $US , au-dessus du point milieu des prévisions

Commandes de 65,9 millions $US , rapport commandes-facturation de 1,04

Bénéfice brut en augmentation à 63,3 % des ventes

BAIIA ajusté de 6,1 millions $US , ou 9,6 % des ventes

QUÉBEC, le 9 janv. 2018 /CNW Telbec/ - EXFO inc. (NASDAQ: EXFO) (TSX: EXF) a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers du premier trimestre terminé le 30 novembre 2017.

Au premier trimestre de l'exercice 2018, les ventes ont atteint 63,4 millions $US, comparativement à 61,8 millions $US au premier trimestre de 2017 et à 63,0 millions $US au quatrième trimestre de 2017.

Au premier trimestre de l'exercice 2018, les commandes ont atteint 65,9 millions $US, comparativement à 65,9 millions $US au cours de la même période de l'exercice précédent et à 66,3 millions $US au quatrième trimestre de 2017. Au premier trimestre de l'exercice 2018, le rapport commandes-facturation a été de 1,04.

Au premier trimestre de l'exercice 2018, le bénéfice brut avant amortissement* a été de 63,3 % des ventes, comparativement à 63,1 % au premier trimestre de 2017 et à 61,9 % au quatrième trimestre de 2017.

Au premier trimestre de l'exercice 2018, le bénéfice net selon les IFRS a totalisé 2,7 millions $US, ou 0,05 $US l'action diluée, comparativement à 3,3 millions $US, ou 0,06 $US l'action diluée, au cours de la même période de l'exercice précédent et à 0,8 million $US, ou 0,02 $US l'action diluée, au quatrième trimestre de 2017. Au premier trimestre de l'exercice 2018, le bénéfice net selon les IFRS inclut des montants de 0,9 million $US en amortissement après impôts des actifs incorporels, de 0,4 million $US en charges de rémunération à base d'actions, 0,2 million $US pour la variation positive de la juste valeur de la contrepartie conditionnelle en espèces relative à l'acquisition d'Ontology Systems, 0,8 million $ en frais relatifs aux acquisitions après impôts et un gain de change de 1,2 million $US.

Au premier trimestre de l'exercice 2018, le BAIIA ajusté* a totalisé 6,1 millions $US, ou 9,6 % des ventes, comparativement à 6,3 millions $US, ou 10,2 % des ventes, au premier trimestre de 2017 et à 8,5 millions $US, ou 13,6 % des ventes, au quatrième trimestre de 2017.

Au premier trimestre de l'exercice 2018, EXFO a acquis une participation de 33,1 % dans Astellia, située en France, un important fournisseur de solutions d'analyse de la performance des réseaux mobiles et de l'expérience des abonnés, pour une contrepartie en espèces de 10,3 millions $US, avec l'intention d'acquérir les actions restantes d'Astellia au moyen d'une offre publique d'achat qui s'est ouverte le 15 décembre 2017 et dont la clôture est prévue le 23 janvier 2018. À la fin décembre 2017, EXFO a augmenté sa participation dans Astellia à 40,3 % des actions en circulation totales, par l'acquisition d'une participation additionnelle de 7,2 %, hors marché, pour une contrepartie en espèces de 2,2 millions $US. La totalité des actions d'Astellia est évaluée à environ 30,3 millions $US.

Au premier trimestre de l'exercice 2018, EXFO a également complété l'acquisition de Yenista Optics, un fournisseur d'équipement de pointe pour les tests de réseaux optiques dans les secteurs de la R.-D. et de la fabrication pour une contrepartie totale en espèces de 9,5 millions $US, déduction faite des espèces acquises. À la fin du premier trimestre de 2018, EXFO avait une encaisse de 19,5 millions $US.

Après la fin du trimestre, EXFO a augmenté ses facilités de crédit à 70,0 millions $CA (54,3 millions $US) et 9,0 millions US. Ces nouvelles facilités de crédit seront utilisées afin de financer l'acquisition des actions restantes d'Astellia, ainsi que le fonds de roulement et les besoins généraux.

« EXFO est partie du bon pied au premier trimestre de 2018, avec des ventes au-dessus du point milieu des prévisions et une forte rentabilité » mentionne Philippe Morin, PDG d'EXFO. « Nous avons tiré profit du cycle d'investissements soutenu en optique dans le 100G, alors que la fibre est déployée jusqu'à la périphérie des réseaux et à l'intérieur des centres de données, tout en bénéficiant de la contribution aux ventes des récentes acquisitions. Nous avons hâte de clore l'offre d'achat volontaire des actions d'Astellia dans un avenir rapproché afin d'accroître de façon importante notre rang et notre position au marché dans l'industrie mondiale de l'assurance de service et de l'analytique en télécommunications. »

Principales données financières (en milliers de dollars US)























T1 2018

T4 2017

T1 2017



















Ventes de produits de la couche physique 42 513 $

40 802 $

42 016 $ Ventes de produits de la couche de protocole 20 641



22 122



20 009

Gains (pertes) de change sur les contrats de change à terme 237



57



(240)

Ventes totales 63 391 $

62 981 $

61 785 $



















Commandes de produits de la couche physique 48 352 $

39 322 $

44 090 $ Commandes de produits de la couche de protocole 17 290



26 943



22 009

Gains (pertes) de change sur les contrats de change à terme 237



57



(240)

Commandes totales 65 879 $

66 322 $

65 859 $ Rapport commandes-facturation (commandes/ventes) 1,04



1,05



1,07

Bénéfice brut avant amortissement* 40 102 $

39 009 $

38 972 $



63,3 %



61,9 %



63,1 %





















Autre information :

















Bénéfice net selon les IFRS 2 679 $

844 $

3 303 $

Amortissement des actifs incorporels 1 119 $

1 048 $

427 $

Charges de rémunération à base d'actions 402 $

431 $

258 $

Frais de restructuration ? $

1 266 $

? $

Variation de la juste valeur de la contrepartie conditionnelle en espèces (155) $

(383) $

? $

Effet net d'impôts des éléments ci-dessus (172) $

(275) $

(64) $

(Gain) perte de change (1 218) $

2 943 $

(512) $

BAIIA ajusté* 6 059 $

8 545 $

6 321 $

Frais d'exploitation

Au premier trimestre de l'exercice 2018, les frais de vente et d'administration se sont élevés à 23,2 millions $US, ou 36,6 % des ventes, comparativement à 21,6 millions $US, ou 35,0 % des ventes, au cours de la même période de l'exercice précédent et à 20,8 millions $US, ou 33,1 % des ventes, au quatrième trimestre de 2017. Au premier trimestre de l'exercice 2018, les frais de vente et d'administration incluaient 0,8 million $US en frais relatifs aux acquisitions, ainsi que les contributions respectives de trois mois et de deux mois d'Ontology Systems et de Yenista Optics.

Au premier trimestre de l'exercice 2018, les frais de R.-D. nets ont atteint 11,3 millions $US, ou 17,8 % des ventes, comparativement à 11,3 millions $US, ou 18,3 % des ventes, au premier trimestre de 2017 et à 11,3 millions $US, ou 17,9 % des ventes, au quatrième trimestre de 2017. Au premier trimestre de l'exercice 2018, les frais de R.-D. nets incluaient les contributions respectives de trois mois et de deux mois d'Ontology Systems et de Yenista Optics.

Faits saillants du premier trimestre

Ventes . Les ventes ont augmenté de 2,6 % d'un exercice à l'autre, principalement en raison du cycle d'investissements continu en optique dans le 100G et des effets positifs des acquisitions récentes de Yenista Optics et d'Ontology Systems. En termes de gammes de produits, les ventes de produits de la couche physique ont représenté 67 % des ventes totales, contre 33 % pour les produits de la couche de protocole. La répartition géographique des ventes a été de 53 % en Amérique, de 23 % en EMOA et de 24 % en Asie-Pacifique. Le client le plus important d'EXFO a représenté 13,8 % des ventes, contre 21,6 % pour les trois clients les plus importants.





. Les ventes ont augmenté de 2,6 % d'un exercice à l'autre, principalement en raison du cycle d'investissements continu en optique dans le 100G et des effets positifs des acquisitions récentes de Yenista Optics et d'Ontology Systems. En termes de gammes de produits, les ventes de produits de la couche physique ont représenté 67 % des ventes totales, contre 33 % pour les produits de la couche de protocole. La répartition géographique des ventes a été de 53 % en Amérique, de 23 % en EMOA et de 24 % en Asie-Pacifique. Le client le plus important d'EXFO a représenté 13,8 % des ventes, contre 21,6 % pour les trois clients les plus importants. Rentabilité . Au premier trimestre de 2018, EXFO a généré un BAIIA ajusté de 6,1 millions $US , ou 9,6 % des ventes, comparativement à 6,3 millions $US , ou 10,2 % des ventes au premier trimestre de 2017. De plus, au premier trimestre de 2018, l'entreprise a généré 2,4 millions $US en flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation.





. Au premier trimestre de 2018, EXFO a généré un BAIIA ajusté de , ou 9,6 % des ventes, comparativement à , ou 10,2 % des ventes au premier trimestre de 2017. De plus, au premier trimestre de 2018, l'entreprise a généré en flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation. Innovation . Au cours du premier trimestre de l'exercice 2018, EXFO a lancé pas moins de quatre nouveaux produits ou mises à niveau majeures : le puissant et polyvalent module EX1 capable de valider la vitesse de bande passante jusqu'au plein taux de transmission GbE et de surveiller la qualité de l'expérience directement chez l'abonné; une solution de test 400G compacte pour les fabricants d'équipements de réseau, les laboratoires et les centres de traitement des données; un analyseur de spectre optique qui mesure sans interruption de service le rapport signal-bruit optique (OSNR) jusqu'à 400G; et un wattmètre qui règle automatiquement les paramètres de test selon la technologie de réseau optique passif (PON) utilisée par l'abonné.

Perspectives de l'entreprise

Pour le deuxième trimestre de l'exercice 2018, EXFO prévoit des ventes de 59 millions $US à 64 millions $US, ainsi qu'une perte par action selon les IFRS variant entre 0,08 $ et 0,04 $US l'action. La perte nette selon les IFRS inclut un montant de 0,02 $US l'action en amortissement après impôts des actifs incorporels et en charges de rémunération à base d'actions, un montant de 0,03 $US l'action pour les frais relatifs à l'acquisition d'Astellia, une dépense d'impôts de 0,03 $US afin de tenir compte des effets de la nouvelle réforme fiscale américaine sur les actifs d'impôt différé d'EXFO aux États-Unis, et une perte de change prévue de 0,02 $US l'action.

Cette prévision, qui exclut les résultats financiers de l'acquisition en cours d'Astellia qui seront comptabilisés par EXFO, a été établie par la direction en tenant compte de l'état du carnet de commandes à la date de ce communiqué, de la saisonnalité, des commandes prévues pour le reste du trimestre et des taux de change à la date de ce communiqué.

Conférence téléphonique et diffusion Web

EXFO tiendra une conférence téléphonique, aujourd'hui à 17 h (heure de l'Est), pour passer en revue ses résultats financiers du premier trimestre de l'exercice 2018. Pour écouter la conférence téléphonique et prendre part à la période de questions par téléphone, composez le 1 323 794 2551. Veuillez noter que le numéro d'identification suivant sera requis : 1612195. Germain Lamonde, président exécutif du conseil d'administration, Philippe Morin, président-directeur général et Pierre Plamondon, CPA, chef de la direction financière et vice-président des finances, prendront part à la conférence téléphonique. Une rediffusion de la conférence téléphonique sera disponible deux heures après la fin de l'événement, et ce, jusqu'à 20 h 00 le 16 janvier 2018. Le numéro de téléphone pour y accéder est le 1 719 457 0820 et le code d'accès est le 1612195. La conférence téléphonique pourra aussi être entendue en direct et en reprise sur le site Web d'EXFO, au www.EXFO.com, à la section Investisseurs.

À propos d'EXFO

EXFO propose des solutions ingénieuses de test, de surveillance et d'analyse de données de réseaux aux plus grands fournisseurs de services de communication, fabricants d'équipements de réseau et services Web. Depuis 1985, nous collaborons étroitement avec nos clients dans différents contextes - laboratoires, terrain, centres de données et rencontres de direction, notamment - pour offrir des technologies et des méthodes novatrices à chaque stade du cycle de vie des réseaux. Nos solutions d'orchestration de tests et d'analyse de données 3D en temps réel simplifient le travail des clients en leur apportant des données éclairantes issues des réseaux, des services et des abonnés. Notre priorité : aider nos clients à prospérer dans une industrie en pleine transformation, où l'on ne peut plus se contenter du minimum requis en matière de test, de surveillance et d'analyse. Pour en savoir plus, visitez le site EXFO.com et suivez-nous sur notre blogue (en anglais).

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives selon la U.S. Private Securities Litigation Reform Act de 1995, et il est de notre intention que de telles déclarations prospectives soient sujettes aux règles d'exonération prévues par cette loi. Les déclarations prospectives sont des déclarations ne renfermant aucun renseignement historique et n'étant aucunement liées à la situation actuelle. Des mots comme « peut », « s'attend à », « croit », « planifie », « prévoit », « a l'intention de », « pourrait », « estime », « continue », des expressions similaires ou leurs négatives identifient des déclarations prospectives. De plus, toute déclaration concernant nos attentes, nos prévisions ou toute autre description ayant trait aux événements ou aux circonstances à venir est considérée comme étant une déclaration prospective. Les déclarations prospectives ne sont pas des garanties de notre rendement futur et comportent des risques et des incertitudes. Les résultats réels peuvent différer de façon appréciable de ceux des déclarations prospectives en raison de plusieurs facteurs, dont notamment l'incertitude macroéconomique ainsi que les dépenses en capital et l'ampleur des déploiements de réseaux dans les secteurs des télécommunications (dont l'adaptation rapide de nos structures de coûts aux conditions économiques anticipées et la gestion de nos niveaux de stocks en fonction de la demande du marché), les conditions économiques, concurrentielles, financières et de marché futures, la consolidation de l'industrie mondiale des tests et de l'assurance de services de télécommunications et la compétition accrue dans le marché, la capacité d'adapter notre offre de produits aux changements technologiques futurs; la prévisibilité limitée du moment et de la nature des commandes des clients; les cycles de vente plus longs pour les systèmes complexes en raison des étapes d'acceptation chez les clients qui retardent la constatation des revenus; les taux de change instables, la concentration des ventes, le lancement en temps opportun de nos produits et l'accueil du marché quant à nos nouveaux produits et à d'autres produits futurs, notre capacité à développer avec succès nos activités internationales, notre capacité à intégrer avec succès les entreprises que nous acquérons ainsi que notre capacité à maintenir un personnel technique et de gestion qualifié. Les hypothèses, d'après ce qui précède, impliquent des jugements et des risques qui sont difficiles ou impossibles à prévoir et dont plusieurs sont hors de notre contrôle. D'autres facteurs de risque qui peuvent influencer notre rendement futur et nos opérations sont détaillés dans notre rapport annuel selon le Formulaire 20- F et dans nos autres dépôts auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission et des commissions canadiennes des valeurs mobilières. Nous jugeons que les attentes mentionnées dans ces déclarations prospectives sont raisonnables, compte tenu de l'information actuellement disponible, mais nous ne pouvons pas garantir qu'elles s'avéreront exactes. Par conséquent, vous ne devriez pas faire preuve d'une confiance totale en ces déclarations prospectives. Ces déclarations sont valables seulement en date du présent document. À moins que ce ne soit requis par la loi ou la réglementation, nous ne nous engageons pas à réviser ou à mettre à jour ces déclarations afin qu'elles reflètent les événements ou circonstances survenant après la date de ce document.

*Mesures non conformes aux IFRS

EXFO fournit des mesures non conformes aux IFRS (le bénéfice brut avant amortissement et le BAIIA ajusté) à titre d'information supplémentaire au sujet de son rendement opérationnel. L'entreprise utilise ces mesures afin d'évaluer son rendement financier de façon historique et prospective, ainsi que d'évaluer son rendement par rapport à ses concurrents. Ces mesures aident également l'entreprise à planifier et à établir des prévisions quant aux périodes futures, ainsi qu'à prendre des décisions opérationnelles et stratégiques. EXFO croit que le fait de fournir cette information aux investisseurs - en plus des mesures selon les IFRS - leur permet de voir l'entreprise à travers les yeux de la direction, et de mieux comprendre son rendement financier passé et futur.

Cette information supplémentaire n'est pas préparée en conformité avec les IFRS. Par conséquent, elle n'est pas nécessairement comparable à celle qui est présentée par d'autres entreprises et devrait être considérée comme un supplément d'information, et non un substitut, aux mesures correspondantes effectuées selon les IFRS.

Le bénéfice brut avant amortissement représente les ventes moins le coût des ventes, excluant l'amortissement.

Le BAIIA ajusté représente le bénéfice net avant intérêts, impôts sur les bénéfices, amortissement, charges de rémunération à base d'actions, frais de restructuration, variation de la juste valeur de la contrepartie conditionnelle en espèces et gain ou perte de change.

Le tableau suivant présente un rapprochement du BAIIA ajusté et du bénéfice net selon les IFRS, en milliers de dollars US :

BAIIA ajusté



















T1 2018

T4 2017

T1 2017

















Bénéfice net selon les IFRS pour la période 2 679 $

884 $

3 303 $

















Ajouter (déduire) :

































Amortissement des immobilisations corporelles 1 154



1 008



903

Amortissement des actifs incorporels 1 119



1 048



427

Intérêts et autres (revenus) dépenses 338



275



(20)

Impôts sur les bénéfices 1 740



1 113



1 962

Charges de rémunération à base d'actions 402



431



258

Frais de restructuration ?



1 266



?

Variation de la juste valeur de la contrepartie conditionnelle en espèces (155)



(383)



?

(Gain) perte de change (1 218)



2 943



(512)

BAIIA ajusté pour la période 6 059 $

8 545 $

6 321 $

















BAIIA ajusté en pourcentage des ventes 9,6 %

13,6 %

10,2 %

EXFO inc. Bilans consolidés intermédiaires condensés non audités













(en milliers de dollars US)

















Au 30 novembre 2017

Au 31 août 2017 Actif

























Actif à court terme











Espèces

18 451 $

38 435 $ Placements temporaires

1 004



775

Comptes débiteurs













Clients

39 784



41 130



Autres

4 082



3 907

Impôts sur les bénéfices et crédits d'impôt à recouvrer

4 664



4 955

Stocks

37 164



33 832

Charges payées d'avance

3 946



4 202





109 095



127 236















Crédits d'impôt à recouvrer

38 245



38 111

Immobilisations corporelles

41 253



40 132

Participation dans une entreprise associée

9 706



?

Actifs incorporels

14 403



11 183

Goodwill

39 204



35 077

Actifs d'impôt différé

6 599



6 555

Autres actifs

573



947



















259 078 $

259 241 $ Passif

























Passif à court terme











Comptes créditeurs et charges courues

38 444 $

36 776 $ Provisions

1 445



3 889

Impôts sur les bénéfices à payer

748



663

Produits reportés

10 590



11 554

Portion à court terme de la dette à long terme

510



?





51 737



52 882















Produits reportés

5 978



6 257

Dette à long terme

1 595



?

Passifs d'impôt différé

4 317



3 116

Autres passifs

374



196





64 001



62 451















Capitaux propres











Capital social

91 009



90 411

Surplus d'apport

18 016



18 184

Bénéfices non répartis

129 839



127 160

Cumul des autres éléments du résultat global

(43 787)



(38 965)



















195 077



196 790



















259 078 $

259 241 $

EXFO inc. États des résultats consolidés intermédiaires condensés non audités





(en milliers de dollars US, sauf les données relatives aux actions et les données par action)









Trois mois terminés les 30 novembre



2017



2016















Ventes

63 391 $

61 785 $













Coût des ventes (1)

23 289



22 813

Frais de vente et d'administration

23 193



21 595

Frais de recherche et de développement nets

11 252



11 314

Amortissement des immobilisations corporelles

1 154



903

Amortissement des actifs incorporels

1 119



427

Variation de la juste valeur de la contrepartie conditionnelle en espèces

(155)



?

Intérêts et autres (revenus) dépenses

338



(20)

Gain de change

(1 218)



(512)















Bénéfice avant les impôts sur les bénéfices

4 419



5 265















Impôts sur les bénéfices

1 740



1 962















Bénéfice net pour la période

2 679 $

3 303 $













Bénéfice net de base et dilué par action

0,05 $

0,06 $













Nombre moyen pondéré d'actions en circulation - de base (en milliers)

54 805



53 884















Nombre moyen pondéré d'actions en circulation - dilué (en milliers)

55 793



55 001







(1) Le coût des ventes n'inclut pas l'amortissement, lequel est présenté distinctement.

EXFO inc. États du résultat global consolidés intermédiaires condensés non audités





(en milliers de dollars US)







Trois mois terminés les 30 novembre

2017



2016













Bénéfice net pour la période 2 679 $

3 303 $ Autres éléments du résultat global, déduction faite des impôts sur les bénéfices









Éléments qui ne seront pas reclassés ultérieurement au bénéfice net











Ajustement au titre de la conversion des devises (4 130)



(4 217)

Éléments qui pourraient être reclassés ultérieurement au bénéfice net











Gains/pertes non réalisé(e)s sur les contrats de change à terme (524)



(561)



Reclassement des gains/pertes réalisé(e)s sur les contrats de change à terme dans le bénéfice net (383)



181



Impôt différé sur les gains/pertes sur les contrats de change à terme 215



92

Autres éléments du résultat global (4 822)



(4 505)













Résultat global pour la période (2 143) $

(1 202) $

EXFO inc. États de la variation des capitaux propres consolidés intermédiaires condensés non audités































(en milliers de dollars US)



































Trois mois terminés le 30 novembre 2016



Capital social

Surplus d'apport

Bénéfices non répartis

Cumul des

autres

éléments du

résultat global

Total des capitaux propres































Solde au 1er septembre 2016

85 516 $

18 150 $

126 309 $

(48 574) $

181 401 $ Émission de capital social

3 490



-



-



-



3 490

Reclassement de charges de rémunération à base d'actions

346



(346)



-



-



-

Charges de rémunération à base d'actions

-



214



-



-



214

Bénéfice net pour la période

-



-



3 303



-



3 303

Autres éléments du résultat global































Ajustement au titre de la conversion des devises

-



-



-



(4 217)



(4 217)



Variation des gains/pertes non réalisé(e)s sur les contrats de change à terme, déduction faite de l'impôt différé de 92 $

-



-



-



(288)



(288)

Total du résultat global pour la période

























(1 202)

































Solde au 30 novembre 2016

89 352 $

18 018 $

129 612 $

(53 079) $

183 903 $



































































Trois mois terminés le 30 novembre 2017



Capital social

Surplus d'apport

Bénéfices non répartis

Cumul des

autres

éléments du

résultat global

Total des capitaux propres































Solde au 1er septembre 2017

90 411 $

18 184 $

127 160 $

(38 965) $

196 790 $ Reclassement de charges de rémunération à base d'actions

598



(598)



?



?



?

Charges de rémunération à base d'actions

?



430



?



?



430

Bénéfice net pour la période

?



?



2 679



?



2 679

Autres éléments du résultat global































Ajustement au titre de la conversion des devises

?



?



?



(4 130)



(4 130)



Variation des gains/pertes non réalisé(e)s sur les contrats de change à terme, déduction faite de l'impôt différé de 215 $

?



?



?



(692)



(692)

Total du résultat global pour la période

























(2 143)

































Solde au 30 novembre 2017

91 009 $

18 016 $

129 839 $

(43 787) $

195 077 $

EXFO inc. États des flux de trésorerie consolidés intermédiaires condensés non audités





(en milliers de dollars US)









Trois mois terminés les 30 novembre



2017



2016















Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation

























Bénéfice net pour la période

2 679 $

3 303 $ Ajouter (déduire) les éléments sans incidence sur les espèces













Charges de rémunération à base d'actions

402



258



Amortissement

2 273



1 330



Radiation d'immobilisations

124



?



Variation de la juste valeur de la contrepartie conditionnelle en espèces

(155)



?



Produits reportés

(782)



(75)



Impôt différé

(240)



147



Variation du gain/perte de change

(247)



(538)





4 054



4 425















Variation des éléments d'exploitation hors caisse













Comptes débiteurs

1 085



(2 558)



Impôts sur les bénéfices et crédits d'impôt

59



(344)



Stocks

(1 953)



(1 248)



Charges payées d'avance

318



258



Autres actifs

4



13



Comptes créditeurs, charges courues et provisions

(1 369)



(1 425)



Autres passifs

188



-





2 386



(879)

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement











Acquisitions de placements temporaires

(234)



(296)

Achats d'immobilisations

(1 991)



(1 237)

Participation dans une entreprise associée

(10 311)



?

Regroupement d'entreprises, déduction faite des espèces acquises

(9 540)



(5 000)





(22 076)



(6 533)

Flux de trésorerie liés aux activités de financement











Emprunt bancaire

2



?

Remboursement de la dette à long terme

(70)



?





(68)



?















Effet des fluctuations du taux de change sur les espèces

(226)



(735)















Variation des espèces

(19 984)



(8 147)

Espèces au début de la période

38 435



43 208

Espèces à la fin de la période

18 451 $

35 061 $



























Renseignement supplémentaire











Impôts sur les bénéfices payés

682 $

958 $

SOURCE EXFO inc.

Communiqué envoyé le 9 janvier 2018 à 16:05 et diffusé par :