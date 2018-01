Nomination d'Éric Lachance à titre de Vice-président principal, Affaires corporatives et chef des finances







MONTRÉAL, le 9 janv. 2018 /CNW Telbec/ - Énergir, s.e.c. est heureuse d'annoncer la nomination de Monsieur Éric Lachance au poste de Vice-président principal, Affaires corporatives et chef des finances d'Énergir inc., commandité d'Énergir, s.e.c., en remplacement de Monsieur Pierre Despars à la suite de son départ à la retraite.

Monsieur Lachance s'est joint à Énergir, s.e.c. en janvier 2017 à titre de Vice-président, Finances. De février 2000 à décembre 2016, il a occupé divers postes au sein de la Caisse de dépôt et placement du Québec, dont les trois dernières années à titre de Directeur régional - Europe au sein de sa filiale CDPQ Paris, où il dirigeait l'équipe qui assurait la gestion du suivi et de la valorisation du portefeuille européen d'investissements en infrastructures de la Caisse.

Énergir, s.e.c. souhaite remercier Monsieur Pierre Despars pour son apport immense à la croissance et aux succès de l'entreprise au cours des vingt-cinq dernières années.

La nomination de Monsieur Lachance est effective depuis le 1er janvier 2018.

Énergir en bref

Comptant plus de 7 milliards de dollars d'actifs, Énergir est une entreprise diversifiée du secteur énergétique dont la mission est de répondre de manière de plus en plus durable aux besoins énergétiques de ses quelque 520 000 clients et des communautés qu'elle dessert. Principale entreprise de distribution de gaz naturel au Québec, Énergir y produit également, par le biais de filiales, de l'électricité à partir d'énergie éolienne. Aux États-Unis, par le biais de filiales, l'entreprise est présente dans près d'une quinzaine d'États où elle produit de l'électricité de sources hydraulique, éolienne et solaire, en plus d'être le principal distributeur d'électricité et le seul distributeur de gaz naturel de l'État du Vermont. Énergir valorise l'efficacité énergétique, investit et s'investit dans des projets énergétiques novateurs tels que le gaz naturel renouvelable et le gaz naturel liquéfié et comprimé. Par le biais de ses filiales, elle offre également une variété de services énergétiques. Énergir souhaite devenir le partenaire recherché et apprécié par tous ceux et celles qui aspirent à un avenir énergétique meilleur.

