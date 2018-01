Armtec et CULTEC concluent un accord d'exclusivité







CONCORD, Ontario , 09 janv. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Armtec LP (« Armtec ») et CULTEC inc. (« CULTEC ») ont annoncé avoir conclu un accord qui prévoit qu'Armtec sera le distributeur exclusif des produits de gestion des eaux pluviales de CULTEC au Canada, dont les séries de produits ContactorMD, RechargerMD et StormFilterMD de CULTEC.



Armtec est ravie d'élargir son portefeuille de produits de gestion des eaux pluviales grâce aux chambres de rétention et d'infiltration des eaux pluviales de CULTEC. Ces produits additionnels amélioreront la position concurrentielle d'Armtec comme fournisseur auprès des municipalités, des promoteurs commerciaux et privés ainsi que des entrepreneurs, tout en lui permettant de répondre à la demande croissante en matière de produits de gestion des eaux pluviales.

« CULTEC a acquis une solide réputation comme chef de file du secteur en ce qui a trait au développement des produits de rétention et d'infiltration des eaux pluviales. Nous croyons que nous deviendrons des partenaires solides qui élargiront le marché canadien des produits efficaces pour les eaux pluviales », fait valoir Yvon Lespérance, vice-président, Prospection de clientèle et Marketing, à Armtec.

Dan Gera, superviseur de la conception et agent de liaison principal à CULTEC, explique : « Nous sommes vraiment enthousiastes qu'Armtec devienne notre distributeur exclusif au Canada. Nous sommes convaincus que cet accord améliorera et renforcera énormément la présence de CULTEC dans le secteur canadien des eaux pluviales. »

À propos de CULTEC

La société CULTEC met fortement l'accent sur le développement de produits et est fière de baser sa fabrication sur la recherche et le développement. C'est en 1986 que CULTEC a présenté ses chambres septiques et ses chambres de rétention des eaux pluviales Contactor et Recharger à l'industrie, contribuant ainsi à révolutionner l'utilisation des produits de construction en plastique. CULTEC a obtenu le titre de « créateur de la technologie des chambres en plastique » après avoir conçu la première chambre de ce type. À titre de fournisseur mondial, CULTEC a installé des chambres aux États-Unis, au Canada, en Europe, en Amérique du Sud et dans les Caraïbes. Ses produits sont fabriqués dans des établissements ISO 9001:2008 soumis à un contrôle de qualité strict. Certains profils répondent aux critères de rendement de l'IAPMO et de l'ASTM ainsi qu'aux critères de charge établis au moyen du calcul des facteurs de charge et de résistance (article 12) de l'AASHTO, et ont obtenu une certification indépendante en vertu de la norme B184 de l'Association canadienne de normalisation (CSA) pour les structures de gestion des eaux pluviales souterraines en polymères. De plus, les chambres de CULTEC sont fabriquées en polymères modifiés à résistance élevée aux chocs et sont à l'épreuve du fluage à long terme pour assurer qu'elles présenteront ainsi une durée de vie d'au moins 50 ans. Le siège social de CULTEC se trouve à Brookfield, au Connecticut. Pour en savoir plus, consultez le site www.cultec.com.

À propos d'Armtec

Armtec LP, filiale de Brookfield Asset Management, fabrique et commercialise une gamme complète de produits d'infrastructure et de solutions d'ingénierie de la construction conçus pour des clients de divers secteurs qui sont établis dans toutes les régions du Canada, et qui occupent certains marchés à l'échelle mondiale. Ces marchés visent notamment les infrastructures publiques régionales et nationales du Canada ainsi que les entreprises spécialisées dans le drainage agricole, la construction commerciale et résidentielle, et les ressources naturelles. Armtec exerce ses activités par l'entremise d'un réseau de bureaux et d'installations de production partout au pays. Armtec possède deux unités d'affaires. L'unité Solutions de drainage fabrique et commercialise des tuyaux ondulés en polyéthylène haute densité, des tuyaux de tôle d'acier ondulée et d'autres produits de drainage connexes, comme de petites structures de pont. L'unité Solutions en béton préfabriqué fabrique et commercialise des structures très sophistiquées en béton préfabriqué, utilisées notamment dans les stationnements couverts, les ponts, les installations sportives et les enveloppes de bâtiment, ainsi que des produits en béton préfabriqué standard comme des marches et des enceintes pour services publics. Pour en savoir plus, consultez le site www.armtec.com.

