Des chercheurs bénéficient d'un nouvel appui afin de poursuivre leurs études dans les domaines de l'éducation, de l'immigration et de la technologie

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 9 janv. 2018 /CNW/ - La recherche est au coeur de toute tentative de compréhension des défis qui se posent et des possibilités qui se présentent dans des domaines comme l'éducation, l'immigration et la technologie. C'est pourquoi le gouvernement du Canada continue d'appuyer les travaux des chercheurs en sciences humaines du pays. Les données qu'ils produisent inspirent des politiques qui améliorent notre compréhension les uns des autres ainsi que la compréhension de notre société.

Pour appuyer leurs travaux, le ministre du Commerce international, l'honorable François-Philippe Champagne, a annoncé aujourd'hui, au nom de la ministre des Sciences, l'honorable Kirsty Duncan, l'attribution de 4,5 millions de dollars à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Ce financement est versé sous forme de bourses d'études et de recherche et de subventions du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH), l'un des trois organismes subventionnaires fédéraux chargés d'appuyer les chercheurs dont les travaux contribuent à une économie plus vigoureuse, à des collectivités saines et à une classe moyenne en expansion.

Au cours de l'annonce faite à l'Université du Québec à Trois-Rivières, le ministre Champagne a parlé de la façon dont la recherche en sciences humaines -- notamment dans les aspects ayant trait à l'éducation, à la jeunesse, aux collectivités autochtones, à l'immigration, aux réfugiés, à la technologie et à l'environnement -- touche la vie de tous les Canadiens. L'investissement annoncé aujourd'hui aidera les chercheurs à former des partenariats plus solides avec les secteurs privé et sans but lucratif dans le but d'accroître le bien-être des Canadiens vivant dans les villes, les villages et les régions rurales du pays.

Citations

« Je tiens à souligner le mérite des bénéficiaires de subvention et des boursiers, dont les efforts inlassables aident à mieux comprendre notre monde et nos relations mutuelles. Notre gouvernement est fier d'appuyer ces chercheurs talentueux qui repoussent les frontières du savoir au profit des Canadiens et de la classe moyenne en expansion. »

-- La ministre des Sciences, l'honorable Kirsty Duncan

« Notre gouvernement est fier d'appuyer les spécialistes en sciences sociales et les universitaires de l'UQTR dont les recherches entraînent des retombées importantes pour notre communauté. Ils repoussent les frontières du savoir et nous permettent d'acquérir une meilleure compréhension du monde, tout en formant des générations de jeunes étudiants qui obtiennent les compétences exigées par les emplois d'aujourd'hui et de demain. Je tiens à féliciter tous les bénéficiaires de bourses et de subventions, et je suis impatient de voir leurs nombreuses réussites à venir. »

-- Le ministre du Commerce international, l'honorable François-Philippe Champagne

« Toute innovation est sociale en soi. Les sciences humaines sont donc tout particulièrement importantes en cette époque de changements rapides. Les chercheurs financés par le CRSH peuvent fournir des orientations quant aux importants changements qui touchent la société. Pour offrir un avenir riche et prometteur à tous les Canadiens, il est essentiel de favoriser une culture d'innovation dynamique et à long terme au Canada. »

-- Le président du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada, Ted Hewitt

« Nous saluons l'importante contribution du gouvernement du Canada à différentes subventions et bourses de recherche. Il s'agit là d'un engagement tangible de la part du gouvernement fédéral qui s'inscrit dans une stratégie de valorisation de l'enseignement supérieur et de ses retombées concrètes. »

-- Le recteur de l'Université du Québec à Trois-Rivières, Daniel McMahon

