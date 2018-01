Un véritable décollage, le nombre de membres PhoenixMiles atteint un record







PÉKIN, 9 janvier 2018 /PRNewswire/ -- Fin 2017, le nombre de personnes abonnées au programme de fidélité phare en Chine continentale PhoenixMiles a atteint la barre des 50 millions pour la première fois, le programme visant désormais une coopération avec ses membres pour cibler les prochains 50 millions.

En 1994, Air China a lancé le tout premier programme de fidélité dans l'histoire de l'aviation civile chinoise. En 2013, « Air China Miles » fut rebaptisé « PhoenixMiles » et commença à mettre en place le programme pour les transporteurs partenaires de la famille Air China, dont Shenzhen Airlines, Shandong Airlines, Air Macau, Dalian Airlines, Air China Inner Mongolia et Tibet Airlines. PhoenixMiles devint ainsi le premier programme de fidélité en Asie à inclure différentes compagnies aériennes. Malgré sa confortable avance en la matière, PhoenixMiles a refusé de se reposer sur ses lauriers, chaque amélioration présentée au cours des 23 dernières années visant à mieux répondre aux besoins toujours plus complexes de ses clients.

Air China met l'accent sur l'extension de son réseau de lignes internationales, facilitant ainsi davantage pour ses passagers un voyage à travers le monde. Grâce à son appartenance à Star Alliance, PhoenixMiles offre aujourd'hui à ses membres le choix de 1 330 aéroports dans 192 pays différents.

PhoenixMiles englobe actuellement 38 compagnies aériennes partenaires, dont 28 appartiennent à Star Alliance et 10 ne sont pas des partenaires Star Alliance. Les membres qui volent avec une compagnie aérienne de la famille Air China ou des partenaires PhoenixMiles peuvent cumuler des miles et des segments de vol. Les membres VIP PhoenixMiles peuvent aussi profiter de salons VIP Star Alliance, d'offres sur les bagages, d'une priorité d'embarquement et d'autres services exclusifs, tous ces avantages créant de la valeur et attirant de nouveaux membres dans le programme PhoenixMiles.

Toutefois, il ne s'agit pas uniquement d'offrir une excellente expérience de vol à ses membres, PhoenixMiles vise également à améliorer la qualité de vie des utilisateurs en général. Fin 2017, PhoenixMiles compte plus de 160 partenaires non aériens, dans des secteurs aussi divers que l'hôtellerie, la banque, la location de voiture, l'assurance et la restauration. Air China collabore aussi avec 10 banques chinoises connues pour émettre la carte de crédit commune PhoenixMiles, qui revendique actuellement 8,5 millions d'utilisateurs. Les membres cumuleront également des miles lorsqu'ils utilisent les services des partenaires, ces miles étant convertibles en vols, surclassements de cabine, cadeaux ou produits électroniques. Le programme forme ainsi un écosystème PhoenixMiles fermé qui englobe chaque étape du gain des miles à leur dépense.

La plateforme d'échange en ligne d'Air China pour les membres PhoenixMiles (dénommée ci-après le « site Web PhoenixMiles ») a subi une refonte complète le 25 décembre 2016. Le site Web ainsi modernisé offre à la fois toute la gamme des services aux membres en ligne et d'autres options d'échange de miles pour capter la grande diversité des utilisateurs PhoenixMiles.

Dans le contexte de la révolution Big Data, PhoenixMiles cherche constamment de nouveaux moyens d'utiliser les données à sa disposition pour répondre aux besoins personnalisés des utilisateurs en temps réel. Dans l'application Air China par exemple, les membres PhoenixMiles peuvent gérer chaque aspect de leur voyage, des changements de dates à l'enregistrement en ligne et la réservation de leurs sièges préférés. Outre des promotions exclusives chaque jeudi et des offres spéciales d'anniversaire pendant un mois, les membres ont également l'occasion de bénéficier de surclassements de cabine à la porte d'embarquement.

Air China estime avoir atteint la barre des 50 millions de membres PhoenixMiles grâce à l'attention accordée à ses clients et leurs souhaits. Air China et ses partenaires voudraient profiter de cette occasion pour remercier chacun de vous. Ils ne cesseront jamais de défendre vos intérêts, de promouvoir des produits novateurs ou d'améliorer leur niveau de service, pour offrir à leurs millions de membres des expériences de vol et de vie plus riches et modernes. Air China a lancé récemment ses événements de vols extraordinaires pour les 50 millions PhoenixMiles, auxquels les membres peuvent participer en accédant au site Web PhoenixMiles, au site Web officiel Air China, à l'application Air China, au compte WeChat officiel Air China ou au microblog officiel Air China. Deux séries de promotions incroyables commenceront le 10 et le 30 janvier, vous permettant d'échanger de petits nombre de miles contre de grandes récompenses. Le 17 janvier, vous aurez l'occasion de gagner des miles supplémentaires en répondant à des questions. Le 24 janvier, venez découvrir tous les différents moyens d'utiliser vos miles, avec un million de miles offerts pour vos J'aime !

De nombreuses autres surprises vous attendent, il ne vous reste plus qu'à les découvrir toutes !

