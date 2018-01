Suspension de la négociation par l'OCRCVM - SHU

Chorus Aviation Inc. (« Chorus ») a annoncé aujourd'hui que sa filiale Jazz Aviation S.E.C. (« Jazz ») a conclus un nouvel accord préliminaire avec Unifor, qui représente environ 917 employés de ses Services aéroportuaires. Le nouvel accord...

Le président-directeur général du Conseil de l'industrie forestière du Québec (CIFQ), M. Denis Lebel, déplore l'annonce par le Department of Commerce (DOC) des États-Unis de droits préliminaires variant entre 0,65 % et 9,93 % sur le papier non couché...