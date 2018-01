Le gouvernement du Canada élimine les frais de traitement associés à l'embauche d'aides familiaux étrangers







GATINEAU, QC, le 9 janv. 2018 /CNW/ - Lorsque le recours aux aides familiaux résidants est plus abordable pour les Canadiens qui en ont besoin, les familles peuvent passer moins de temps à s'inquiéter de leurs finances et plus de temps avec leurs proches.

C'est pourquoi aujourd'hui, la ministre de l'Emploi, du Développement de la main?d'oeuvre et du Travail, l'honorable Patty Hajdu, a annoncé l'élimination des frais de traitement associés à l'étude d'impact sur le marché du travail (EIMT) pour les familles de la classe moyenne qui souhaitent embaucher des aides familiaux étrangers pour aider leurs enfants, ainsi que pour toutes les familles qui cherchent des aides familiaux pour aider une personne qui a un trouble physique ou mental.

Le respect de l'engagement énoncé dans la lettre de mandat visant l'élimination des frais de traitement de 1 000 $ associés à l'EIMT pour certaines familles et certains particuliers permettra d'aider ceux qui ont le plus besoin de soutien financier à subvenir à leurs besoins et à s'acquitter de leurs responsabilités familiales en matière de soins.

« Notre gouvernement sait que les Canadiens méritent un meilleur accès aux soins pour leurs proches. L'élimination des frais associés à l'EIMT contribuera à mettre les soins à portée de la main d'un plus grand nombre de familles canadiennes. »

- L'honorable Patty Hajdu, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et du Travail

Afin d'offrir un soutien financier aux familles ou aux particuliers qui souhaitent embaucher des aides familiaux étrangers, le gouvernement du Canada prévoit d'éliminer les frais de traitement de 1 000 $ pour chaque poste visé par une EIMT pour les deux groupes suivants :

les particuliers qui souhaitent embaucher des aides familiaux étrangers afin d'obtenir des soins à domicile pour eux-mêmes ou pour un autre individu (par exemple, une mère, un père, un frère, une soeur, un enfant, un ami) qui requiert de l'aide en raison d'un trouble physique ou mental;



les familles ou les particuliers dont le revenu familial annuel brut est inférieur à 150 000 $ et qui souhaitent embaucher des aides familiaux étrangers qui donneraient des soins à domicile à leurs enfants âgés de moins de 13 ans.

En avril 2017, le gouvernement du Canada a établi une marche à suivre pour le Programme des travailleurs étrangers temporaires, promettant notamment de mieux protéger les travailleurs étrangers vulnérables. Cela comprenait un engagement à collaborer avec les organismes communautaires qui se consacrent à la protection des travailleurs étrangers temporaires vulnérables afin de s'assurer que ces travailleurs connaissent leurs droits et mesures de protection lorsqu'ils arrivent au Canada.

Pour se prévaloir de la dispense du paiement des frais de traitement de l'EIMT pour une personne qui requiert de l'aide en raison d'un trouble physique ou mental, le demandeur doit fournir, au moment de présenter sa demande, un certificat médical signé par un médecin traitant qualifié attestant le trouble.

