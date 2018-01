Bonjour ROCKWOOL : ROXUL Inc., fabricant de laine de roche, s'appelle dorénavant ROCKWOOL en Amérique du Nord







MILTON, ON, le 9 janv. 2018 /CNW/ - Dorénavant, ROXUL s'appelle ROCKWOOL en Amérique du Nord. À partir du 1er janvier, l'entreprise a adopté officiellement le nom de sa société mère à l'échelle internationale : ROCKWOOL - le plus grand fabricant de produits à base de laine de roche au monde. Grâce à sa présence véritablement unifiée dans le monde entier, ROCKWOOL a l'intention de miser sur ses 80 années d'histoire et d'exploiter sa vaste gamme de possibilités afin d'enrichir la société d'aujourd'hui en libérant la puissance naturelle de la pierre.

Ce repositionnement de marque s'applique à toutes les gammes de produits et à chaque secteur d'activités nord-américaines en matière d'isolation de laine de roche - résidentiel, commercial, toiture, OEM (solutions de base) et isolation technique (secteurs industriel, naval et côtier). Clients et consommateurs nord-américains verront ce repositionnement de marque de façon soutenue grâce à nos activités promotionnelles et à nos communications.

Les clients de tous nos secteurs d'activités remarqueront cette transition vers la marque ROCKWOOL sur tous les emballages. Dans les centres de rénovation et de matériaux de construction, bricoleurs, constructeurs et entrepreneurs reconnaîtront facilement nos produits COMFORTBATTMD, SAFE'n'SOUNDMD et COMFORTBOARDMD de ROCKWOOL. La principale différence sera le nouveau logo ROCKWOOL, représenté par le graphique d'un volcan symbolisant la source de notre matière centrale : la roche volcanique à partir de laquelle tous nos produits ROCKWOOL sont fabriqués.

Les clients remarqueront aussi la nouvelle marque ROCKWOOL sur tous nos documents publicitaires, nos fiches techniques, nos canaux numériques et nos réseaux sociaux dans toute l'Amérique du Nord. ROCKWOOL a adopté de nouveaux pseudonymes sur toutes les plateformes nord-américaines et invite ses clients, partenaires et intervenants à se connecter.

« Ce repositionnement de marque renforce notre position sur les marchés nord-américain et international » de déclarer Trent Ogilvie, président, ROCKWOOL (Amérique du Nord). « Nous pouvons ainsi mobiliser notre synergie collective afin de mieux desservir nos clients nouveaux et existants tout en stimulant la croissance et l'investissement dans toutes les régions. »

L'engagement de ROCKWOOL en faveur du progrès est évident, comme en font foi ses investissements en matière de capacité, d'effectifs et d'infrastructure. Côté numérique, le nouveau site Web de ROCKWOOL en Amérique du Nord, www.rockwool.com, a été lancé en janvier, et le site Web du Groupe ROCKWOOL a migré vers www.rockwoolgroup.com. Ces nouveaux sites Web offrent une présence digitale renforcée en ce qu'ils révolutionnent la collaboration de ROCKWOOL avec ses intervenants. Ils misent sur la personnalisation avancée, la recherche intelligente et la technologie d'agents conversationnels afin que chaque interaction soit plus personnelle, plus pertinente et plus fructueuse pour l'utilisateur. Faciles à naviguer, ces sites Web offrent aux visiteurs l'occasion de participer et de personnaliser leur expérience numérique.

Des investissements importants dans les activités de fabrication continuent à soutenir la demande forte et croissante pour les produits de laine de roche ROCKWOOL aux États-Unis et au Canada. Depuis 2014, le Groupe ROCKWOOL a investi quelque 350 millions de dollars dans trois nouvelles usines nord-américaines, y compris la toute récente usine de laine de roche à Ranson, en Virginie-Occidentale.

« L'importance du repositionnement de notre marque en Amérique du Nord a des répercussions bien au-delà de notre entreprise », déclare Mirella Vitale, vice-présidente directrice, Marketing, Communications et Relations publiques, Groupe ROCKWOOL. « Cette identité unifiée permet à ROCKWOOL de mieux se mobiliser afin de relever plus efficacement les défis d'aujourd'hui. L'avenir est très prometteur et les produits de laine de roche ROCKWOOL joueront un rôle de plus en plus important, car ils offriront des solutions efficaces aux problèmes critiques engendrés par la vie moderne, à savoir la hausse des niveaux d'urbanisation, le changement climatique, la durabilité, la raréfaction de l'eau, les inondations, la consommation énergétique et la pollution sonore. Notre engagement envers les gens et la planète est gravé dans la roche. »

*Cette redésignation s'applique aux activités nord-américaines de ROCKWOOL. Rockfon et Grodan continueront leurs activités sous leur nom de marque respectif.

À propos de ROCKWOOL

Exploitant cinq usines à l'aide de 1 000 employés, ROCKWOOL est le plus grand fabricant de laine de roche en Amérique du Nord et offre des solutions techniques de pointe en matière d'isolation de bâtiments et d'applications industrielles.

Le Groupe ROCKWOOL a à coeur d'enrichir la vie de toute personne qui utilise nos solutions. Grâce à notre expertise, nous sommes tout à fait aptes à relever un grand nombre des plus grands défis d'aujourd'hui en matière de durabilité et de développement, de consommation énergétique et de pollution sonore, de résistance au feu, de raréfaction de l'eau et d'inondation. Notre gamme de produits reflète la diversité des besoins à travers le monde et incite nos intervenants à réduire leur empreinte carbone.

La laine de roche est un matériau polyvalent qui sert de base à toutes nos activités. Nos quelque 11 000 collaborateurs passionnés dans 39 pays font de nous le chef de file mondial en solutions fondées sur la laine de roche, que ce soit l'isolation de bâtiments, l'insonorisation de plafonds, les systèmes de revêtement extérieur, les solutions en matière d'horticulture, les fibres synthétiques pour usage industriel, l'isolation pour l'industrie de transformation et pour les industries navales et côtières. Pour plus d'information, veuillez consulter : www.rockwoolgroup.com.

