AC OCEAN WALK annonce l'acquisition de l'hôtel-casino Revel à Atlantic City







La propriété va être renommée Ocean Resort Casino

ATLANTIC CITY, New Jersey, 9 janvier 2018 /CNW/ -- AC OCEAN WALK a annoncé aujourd'hui avoir acquis l'ancien l'hôtel-casino Revel à Atlantic City pour 200 millions de dollars. La propriété sera renommée Ocean Resort Casino. Ce qui rehaussera l'emplacement de l'édifice sur 20 acres longeant la célèbre promenade d'Atlantic City, ainsi que les vues sur l'océan offertes dans ses 1?399 chambres. AC OCEAN WALK entamera les travaux afin que la propriété soit opérationnelle immédiatement et prévoit l'ouverture en été 2018.

Lorsqu'elle sera entièrement opérationnelle, entre 2500 et 3000 emplois seront disponibles dans la ville d'Atlantic City grâce à cet édifice. Ceci contribuera grandement à l'essor économique de la ville.

« Nous sommes incroyablement ravis d'avoir pu profiter de l'occasion pour acquérir cette remarquable propriété à un moment où Atlantic City connaît d'excellentes foulées économiques. Désormais, la ville a un nombre de nouveaux projets excitants avec notre propriété et le Hard Rock, ainsi que le nouveau campus universitaire de Stockton University et l'expansion du centre médical », a souligné Bruce Deifik, président d'AC OCEAN WALK.

« Nous sommes reconnaissants envers la fabuleuse équipe chez JP Morgan et les autres personnes qui nous ont aidés tout au cours de ce parcours de huit mois et nous souhaitons surtout remercier la ville d'Atlantic City et l'État du New Jersey pour leur hospitalité, leur prévenance et leur professionnalisme. Nous avons hâte de pouvoir rendre la pareille à tous les résidents du secteur lorsque Ocean sera opérationnel », a ajouté M. Deifik.

L'hôtel-casino Revel a initialement ouvert ses portes en avril 2012 et compte un investissement total s'élevant à presque 3 milliards de dollars. De plus, il est devenu un édifice emblématique longeant la promenade d'Atlantic City, non seulement pour sa hauteur comme étant l'édifice le plus haut de la ville, mais aussi pour le souci du détail qui a été porté dans la construction de la tour et du casino.

« L'ancienne propriété Revel a ouvert ses portes lorsque la ville d'Atlantic City était en pleine reprise économique. De plus, sur le plan opérationnel, l'édifice n'a pas pu répondre aux besoins de la base de clientèle pour cette destination. Cependant, étant donné la qualité exceptionnelle et l'investissement effectué durant son développement, le nouveau « Ocean » sera symbolisé en tant que l'un des meilleurs hôtels-casinos qui existent aujourd'hui au sein d'un marché en amélioration qui a démontré de la force et la ténacité », a déclaré M. Deifik.

Ocean Casino Resort, le nouvel hôtel-casino recréé, tirera pleinement avantage des 6,4 millions de pieds carrés au total de la propriété en prévoyant un espace de jeux de 138?000 pieds carrés qui comporte 100 tables de jeu et 2?200 machines à sous et des plans de livres sur les paris sportifs « meilleurs du marché ».

« La ville d'Atlantic City reprend les rênes en pleine force. En établissant les bases pour la légalisation des paris sportifs, nous envisageons une remarquable occasion d'offrir des livres sur les paris sportifs de pointe dans une ville qui dessert un vaste marché sportif diversifié », a affirmé M. Deifik.

Ocean Resort Casino offrira un espace pour les réunions et congrès sur une superficie de 165?000 pieds carrés, ainsi qu'une salle de concert comptant 5?700 sièges avec un espace pour d'autres expansions possibles. La propriété comporte un parc de stationnement contigu avec 7?700 espaces de stationnement. Le tout permet une accessibilité facile à tous les sites de l'hôtel, du casino et de divertissement pour tous les hôtes.

« Nous avons pour mission et vision de pleinement desservir la base de clientèle d'Atlantic City. De ce fait, nous comptons ramener certains restaurants qui étaient prospères dans l'édifice et nous avons travaillé avec diligence pour créer quelques nouveaux sites spécialisés, incluant un fameux bar de nouilles asiatiques et un club de joueurs de haut calibre. Notre investissement dans cette propriété assurera que nous pourrons répondre aux goûts de chacun à Ocean », a déclaré M. Deifik.

Outre la tour d'hôtel et de casino, l'édifice comprendra une centrale électrique unique qui est équipée pour gérer les exigences électriques et thermiques actuelles et futures pour le site, ce qui, selon M. Deifik, représente une « fabuleuse valeur ajoutée à l'édifice. »

« Personnellement, ceci représente la concrétisation de mon rêve. Sans l'appui de ma famille qui a compris ma vision et ma conviction selon laquelle le marché de la ville d'Atlantic City connaîtrait un regain, aujourd'hui, ceci n'aurait jamais été réalisé, et pour cela, je suis réellement reconnaissant envers mes proches », a souligné M. Deifik.

Integrated Properties est le principal propriétaire et associé directeur d'AC OCEAN WALK. Integrated Properties est une société de promotion immobilière commerciale, établie à Denver, formée Bruce et Nancy Deifik en 1990. La société gère les actifs, les biens, la location et l'aliénation du portefeuille de biens commerciaux de Deifik et ses partenaires d'investissement. Depuis sa création, la société a acquis plus de 103 propriétés commerciales, incluant des propriétés à usage mixte, des bureaux, des espaces de vente au détail, des hôtels-casinos, des appartements et des entrepôts en Californie, au Colorado, en Floride, au Massachusetts, au Nevada et à Texas. Le portefeuille de la société compte plus de 8,5 millions de pieds carrés et est spécialisé dans le développement de propriétés urbaines à usage mixte.

Photo - http://mma.prnewswire.com/media/625870/AC_OCEAN_WALK_Ocean_Resort_Casino_frc.jpg

SOURCE AC OCEAN WALK

Communiqué envoyé le 9 janvier 2018 à 14:11 et diffusé par :