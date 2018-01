AC OCEAN WALK annonce l'acquisition de l'hôtel-casino Revel d'Atlantic City







La propriété sera rebaptisée Ocean Resort Casino

ATLANTIC CITY, New Jersey, 9 janvier 2018 /PRNewswire/ -- AC OCEAN WALK a annoncé aujourd'hui l'acquisition de l'ancien hôtel-casino Revel d'Atlantic City pour une somme de 200 millions USD. La propriété sera rebaptisée Ocean Resort Casino, une référence à l'emplacement de la propriété de 20 acres qui se situe le long de la célèbre Atlantic City Boardwalk ainsi qu'aux vues sur l'océan de ses 1399 chambres. AC OCEAN WALK commencera les travaux pour que la propriété soit prête à commencer ses activités directement et il est prévu de l'ouvrir durant l'été 2018.

Lorsqu'elle sera pleinement opérationnelle, la propriété offrira entre 2500 et 3000 emplois à Atlantic City et contribuera ainsi grandement à la reprise économique de la ville.

« Nous sommes vraiment ravis d'avoir pu profiter de l'occasion d'acquérir cette propriété extraordinaire à un moment où Atlantic City connaît de grands développements économiques. La ville abrite dorénavant un certain nombre de nouveaux projets passionnants, dont notre propriété, le Hard Rock, le nouveau campus de l'institution Stockton University et l'agrandissement du centre médical », a déclaré Bruce Deifik, le président de AC OCEAN WALK.

« Nous sommes reconnaissants de la formidable équipe de JP Morgan et d'autres personnes qui nous ont aidés durant ce parcours de huit mois et nous tenons particulièrement à remercier Atlantic City et l'État du New Jersey pour leur hospitalité, leur prévenance et leur professionnalisme. Nous sommes impatients d'offrir la même chose à tous les résidents des environs lorsque l'Ocean sera opérationnel », a ajouté M. Deifik.

L'hôtel-casino Revel a été inauguré en avril 2012 avec un investissement total de près de 3 milliards USD et est devenu un édifice emblématique le long de l'Atlantic City Boardwalk, car c'est le bâtiment le plus haut de la ville, mais également en raison du souci du détail apporté à la construction de la tour et du casino.

« L'ancienne propriété Revel avait ouvert ses portes à une époque où Atlantic City était encore en phase de redressement économique et, sur le plan opérationnel, elle ne répondait tout simplement pas aux besoins de la clientèle de cette destination. Cependant, compte tenu de la qualité et des investissements extraordinaires réalisés durant son développement, le nouveau "Ocean" représentera l'un des meilleurs actifs d'hôtels-casinos existants dans un marché en croissance qui a prouvé sa force et sa résilience », a déclaré Deifik.

Le nouvel Ocean Casino Resort planifié profitera pleinement des 6,4 millions de pieds carrés de la propriété et il est prévu d'aménager un espace de jeux de 138 000 pieds carrés avec 100 tables de jeu, 2200 machines à sous et « le meilleur bookmaker sportif du marché. »

« Atlantic City revient en force et dispose du fondement pour la légalisation des paris sportifs. Nous considérons que c'est une grande opportunité d'offrir un bookmaker sportif de pointe à une ville qui couvre un grand marché sportif diversifié », a déclaré Deifik.

L'Ocean Resort Casino maintiendra les 165 000 pieds carrés d'espace de réunions et de conventions ainsi que la salle de concert de 5700 places qui est dotée d'un espace pour une éventuelle expansion future. La propriété dispose d'un parking attenant de 7700 places qui rend tous ses hôtels, casinos et lieux de divertissement facilement accessibles à tous les clients.

« Notre mission et notre vision sont d'offrir des services complets à la clientèle d'Atlantic City. À cet égard, nous nous efforçons de faire revenir certains anciens restaurants à succès de la propriété et nous avons travaillé diligemment pour créer de nouvelles salles spécialisées, y compris un grand bar à nouilles asiatique et un club de joueurs haut de gamme. Notre investissement dans cette propriété garantira qu'il y aura quelque chose pour chacun à l'Ocean », a déclaré Deifik.

En plus de la tour de l'hôtel-casino, la propriété comprend une centrale unique qui a été dimensionnée pour répondre aux besoins électriques et thermiques actuels et futurs du site, ce qui, selon Deifik, « apporte une grande valeur ajoutée à cette propriété. »

« À titre personnel, c'est un rêve qui devient une réalité. Ce jour ne serait jamais arrivé sans le soutien de ma famille, elle a cru en ma vision et ma conviction qu'Atlantic City était un marché en pleine reprise, et, par conséquent, je leur suis vraiment reconnaissant », a déclaré Deifik.

Integrated properties est le principal propriétaire et partenaire gérant de AC OCEAN WALK. Integrated Properties est une société de promotion immobilière et commerciale basée à Denver. Elle a été fondée par Bruce et Nancy Deifik en 1990. La société gère les actifs, la propriété, les baux et la cession du portefeuille de propriétés commerciales de Deifik et de ses partenaires d'investissement. Depuis sa création, la société a acquis plus de 103 propriétés commerciales, dont des immeubles à usage mixte, des bureaux, des commerces, des hôtels/casinos, des appartements et des entrepôts, en Californie, au Colorado, en Floride, au Massachusetts, au Nevada et au Texas. Le portefeuille de la société couvre plus de 8,5 millions de pieds carrés et est spécialisé dans l'aménagement urbain à usage mixte.

Photo - http://mma.prnewswire.com/media/625695/AC_OCEAN_WALK_Ocean_Resort_Casino.jpg

