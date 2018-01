Makeblock présente ses solutions primées destinées à l'enseignement des STIM, au CES 2018







Makeblock Neuron fusionne les concepts d'enseignement avec les technologies de pointe, afin de permettre aux enfants de concrétiser leurs idées

LAS VEGAS, 9 janvier 2018 /CNW/ - Sur le thème de « Code Your Future », Makeblock, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions destinées à l'enseignement des STIM, présentera sa riche gamme de produits primés pour le codage, la robotique, l'IA et l'IdO, lors du CES 2018, au centre de congrès de Las Vegas, South Hall 2, stand 25425, du 9 au 12 janvier. En outre, l'un des produits phares de Makeblock, Makeblock Neuron, recevra le prix de l'innovation du CES 2018 dans la catégorie « Technologies pour un monde meilleur ».

« En 2018, l'une des finalités de Makeblock, est d'aider les enfants à commencer à coder et les encourager à apprendre à créer au plus jeune âge », a déclaré Jasen Wang, le fondateur et PDG de Makeblock. « Makeblock s'est toujours attaché à créer les toutes meilleures solutions destinées à l'enseignement des STIM pour le milieu éducatif et en nous concentrant sur le matériel, le développement de logiciels, le matériel pédagogique et les compétitions de robotique, nous pouvons atteindre cet objectif encore plus rapidement. »

Makeblock Neuron est une plateforme avant-gardiste d'assemblage par blocs électronique pour l'enseignement des STIM, programmable, destinée aux apprenants de six ans et plus. Neuron comprend plus de 30 sortes de blocs aux différentes fonctions, telles que l'alimentation, les capteurs de son et de lumière, le panneau DEL, le moteur et plus encore. Chaque bloc peut être apparié aux autres pour offrir des solutions électroniques multifonctionnelles. Grâce au logiciel de programmation reposant sur les flux, Neuron App, les utilisateurs peuvent créer des gadgets innovants en toute facilité, à l'instar d'une maison intelligente, d'une mangeoire pour animal domestique avec IdO, d'une panoplie de jardinage virtuelle et d'un chien intelligeant. Outre l'application Neuron, Makeblock est livré avec trois logiciels de programmation visuelle reposant sur Scratch, du MIT : Makeblock app, mblock app et mblock PC.

Makeblock Neuron est lauréat du prix de l'innovation du CES 2018, mais s'est également vu décerner quatre autres prix de renommée internationale : le Prix de conception de produit Red Dot en Allemagne, le Premier prix IDEA aux États-Unis, le Premier prix K-Design en Corée du Sud et le Prix de la conception de produit au Japon.

Makeblock fournit également nombre de ressources et d'activités éducatives en ligne et hors ligne, y compris du matériel de cours en ligne, des programmes éducatifs, des ateliers pratiques et un concours mondial de robotique pour les jeunes, appelé MakeX. À ce jour, plus de 4,5 millions de personnes dans 140 pays, utilisent les solutions Makeblock destinées à l'enseignement des STIM, pour enseigner ou apprendre des langages de programmation tels que Scratch, Python, ainsi que des technologies de pointe comme l'IA et l'IdO. Les utilisateurs peuvent passer librement de la programmation visuelle à la programmation textuelle comme Python, d'un simple clic dans mblock de Makeblock.

Retrouvez Makeblock au CES, au centre de congrès de Las Vegas, South Hall 2, stand 25425, pour découvrir comment l'entreprise révolutionne le paysage de l'enseignement.

À propos de Makeblock

Fondé en 2013, Makeblock Co., Ltd est un fournisseur chef de file de solutions destinées à l'enseignement des STIM. Makeblock propose des prêts-à-monter robotiques programmables faciles à utiliser, des plateformes électroniques d'assemblage par blocs, des plateformes de construction de robotique à faire soi-même, des applis de programmation graphique ainsi que des cours, pour inciter les enfants à donner le meilleur d'eux-mêmes. Makeblock organise également une compétition mondiale de robotique pour les jeunes, MakeX, où les équipes d'élèves concourent à construire des robots et apprennent ainsi à résoudre les problèmes, à maîtriser la technologie et à travailler en équipe. À ce jour, Makeblock compte 450 employés, dont la moitié se consacre à la R-D. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site : http://www.makeblock.com.

Photo - http://mma.prnewswire.com/media/626340/MAKEBLOCK_Neuron_CES_Innovation_Awards_Honoree.jpg

Photo - http://mma.prnewswire.com/media/626341/MAKEBLOCK_has_the_most_complete_product_line_in_the_industry.jpg

SOURCE Makeblock

Communiqué envoyé le 9 janvier 2018 à 13:04 et diffusé par :