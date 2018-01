Hockey : Sensplex confie la gestion de ses tournois et de ses ligues aux solutions SPORDLE







Sensplex est l'un des principaux joueurs sur le marché ontarien et gère de grandes installations de jeu, de nombreuses ligues pour jeunes et adultes et plus de soixante tournois



Ce mandat accélère l'expansion de SPORDLE à l'échelle nationale et accroît sa présence dans les ?grandes ligues du sport amateur'

MONTRÉAL, 09 janv. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- SPORDLE, le chef de file des techno-solutions pour les sports amateurs (et professionnels!) est fière d'annoncer que Sensplex, une organisation ontarienne majeure, a choisi ses solutions pour gérer ses ligues et ses tournois. La plateforme principale Spordle 1 assure la gestion administrative ainsi que l'affichage des horaires, des résultats, des classements et des statistiques. De, plus, chaque tournoi et ligue a maintenant son propre site web créé et maintenu grâce à la solution SportSite de Spordle.

Les grands établissements gérés par Sensplex ? Bell Sensplex, Richcraft Sensplex et Canavagh Sensplex ? sont le théâtre de plus de 60 tournois et accueillent plus de 2 400 équipes annuellement avec plusieurs options chaque saison pour les joueurs de hockey récréatif, jeunes et adultes de tous âges et de tous niveaux. Les établissements Sensplex proposent également des ligues de hockey qui répondent aux besoins de tous, des parents des hockeyeurs pee-wee jusqu'aux adultes expérimentés qui veulent rassembler une équipe.

« Nous sommes très heureux de cette nouvelle marque de confiance provenant d'une organisation réputée pour la qualité de ses programmes, ligues et tournois, a souligné le président de SPORDLE, Lyno Côté. Nos missions respectives sont complémentaires et visent à améliorer le vécu des sportifs amateurs et de leurs proches. Nos solutions livrent des performances de très haut niveau qui permettent à nos clients de se concentrer sur leurs activités stratégiques. Nous dominons clairement le marché québécois et nous poursuivons notre croissance dans les autres provinces. »

Une Appli unique !! Les ligues et tournois de Sensplex disposent également de la super-Appli mobile exclusive de SPORDLE qui facilite considérablement la vie des sportifs amateurs, de leurs familles et de leurs administrateurs. L'Appli Spordle est la première à être synchronisée en temps réel avec les données officielles des organisations sportives (fédérations, régions, associations, tournois et ligues) et à offrir un ensemble de fonctions orientées vers les joueurs et leurs proches... sans oublier les entraîneurs!

À PROPOS DE SPORDLE

Fondée en 2009, SPORDLE fournit des solutions technologiques avancées et des services spécialisées à plus de 1500 organisations sportives de toutes tailles et de toutes les disciplines du sport amateur, ainsi qu'à des organisations sportives professionnelles ou reliées à l'athlétisme, incluant le Rocket de Laval (filiale des Canadiens de Montréal de la Ligue Américaine de Hockey), Les programmes de développement des Canadiens de Montréal, l'Impact de Montréal, Sports Québec et les Jeux du Québec, Première Présence Canadian Tire, Baseball Québec, Hockey Québec... et bien d'autres. Exploitées en infonuagique, ces solutions extrêmement fiables et performantes répondent à tous les besoins des clientèles cibles. SPORDLE offre des services et un soutien du plus haut niveau et exploite aussi PublicationSports.com, le plus grand réseau d'information et de communication en ligne dans le sport au Québec.

Relations avec les médias :

Jade Sentissi

1-855-419-0101 poste 816

jsentissi@spordle.com

www.spordle.com

