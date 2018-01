Mise à jour du portefeuille d'Osisko







MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 9 jan. 2018) - Redevances Aurifères Osisko Ltée (la « Société » ou « Osisko ») (TSX:OR)(NYSE:OR) a le plaisir de fournir une mise à jour de son portefeuille d'investissements. La Société annonce qu'elle a déposé ses actions d'AuRico Metals Inc. (« AuRico ») à Centerra Gold Inc. pour une contrepartie en espèces de 1,80 $ par action, pour un produit de 25,5 millions de dollars, générant un gain pour Osisko de 15,5 millions de dollars basé sur le coût au comptant des actions. La Société a donc réalisé un retour sur son investissement de 155 %1.

Sean Roosen, président du conseil d'administration et chef de la direction, a commenté : « Nous sommes très heureux du retour réalisé sur notre investissement dans AuRico. Le portefeuille d'investissements occupe une place importante dans notre plan d'affaires et permet à la Société de créer beaucoup de valeur pour ses actionnaires. »

La Société maintient un portefeuille d'investissements dans des sociétés publiques du secteur des ressources dans le cadre de son modèle accélérateur. Les principales participations sont les suivantes :

Participation de 15,5 % dans Minière Osisko inc.;

Participation de 32,7 % dans Barkerville Gold Mines Ltd.;

Participation de 12,7 % dans Ressources Falco Ltée.; et

Participation de 12,8 % dans Métaux Osisko

En date du 31 décembre 2017, le portefeuille d'investissements avait une valeur juste estimée de 411,3 millions de dollars, en plus de la valeur juste des actions d'AuRico déposées et qui ont généré un produit de 25,5 millions de dollars en janvier 2018. Depuis le 16 juin 2014, la Société a fait croître son portefeuille d'investissements de 15,6 millions de dollars à 436,8 millions de dollars en date du 31 décembre 2017. Durant la période d'investissement, la Société a monétisé plusieurs investissements et a réalisé des gains de 70 millions de dollars basé sur le coût au comptant des actions, incluant le gain sur les actions d'AuRico. De plus, plusieurs investissements en actions ont permis à la Société d'acquérir des droits de redevances et des droits futurs sur de nombreuses propriétés d'exploration et projets en développements stratégiques situés dans des camps miniers et juridictions de premier plan, et de maximiser les revenus issus des redevances selon l'impôt sur le revenu. En lien avec son portefeuille d'investissements, la Société a acquis des redevances et droits futurs sur des propriétés pour la somme totale approximative de 84 millions de dollars.

Titres négociables Nombre d'actions Coût au comptant2 Juste valeur estimée3 ($ CA) ($ CA) Minière Osisko inc. (OSK) 32 302 034 72,5 109,5 Barkerville Gold Mines Ltd. (BGM) 142 309 310 71,3 106,7 Dalradian Resources Inc. (DNA) 31 717 687 39,7 42,0 Ressources Falco Ltée (FPC) 23 927 005 15,4 20,8 Aquila Resources Inc. (AQA) 49 651 857 12,9 12,9 Métaux Osisko (OM) 9 006 667 5,7 7,8 Autres 127,9 111,6 TOTAL 345,4 411,3

À propos de Redevances Aurifères Osisko Ltée

Redevances Aurifères Osisko Ltée est une société de redevances intermédiaire de métaux précieux axée sur les Amériques ayant débuté ses activités en juin 2014. Osisko détient un portefeuille concentré en Amérique du Nord qui se compose de plus de 130 redevances, flux de métaux et conventions d'achat de la production de métaux précieux. Le portefeuille d'Osisko se compose de cinq principaux actifs, incluant une redevance de 5 % en rendement net de fonderie sur la mine Canadian Malartic, la plus importante mine aurifère au Canada. Osisko détient également un portefeuille de participations dans des sociétés de ressources publiques, incluant des participations de 15,5 % dans Minière Osisko inc., de 12,8 % dans Métaux Osisko, de 12,7 % dans Ressources Falco Ltée et de 32,7 % dans Barkerville Gold Mines Ltd.

Le siège social d'Osisko est situé au 1100, avenue des Canadiens-de-Montréal, bureau 300, Montréal, Québec, H3B 2S2.

Énoncés prospectifs

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué peuvent être considérés comme des « énoncés prospectifs » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables du Canada et des États-Unis. Compte tenu de leur nature, ces énoncés prospectifs obligent Osisko à poser certaines hypothèses et comportent nécessairement des risques connus et inconnus ainsi que des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats prévus ou attendus. Les énoncés prospectifs ne comportent aucune garantie de performance. Ces énoncés prospectifs peuvent notamment comprendre, sans s'y limiter, des commentaires relatifs aux administrateurs et membres de la haute direction d'Osisko. Des mots tels que « peut », « serait de nature à », « sera », « serait », « pourrait », « s'attend à », « croit », « prévoit », « anticipe », « à l'intention de », « évalue », « estime », « continue », ou leur forme négative ou toute autre terminologie semblable, ainsi que les termes habituellement utilisés au futur et au conditionnel, identifient des énoncés prospectifs. L'information contenue dans les énoncés prospectifs est fondée sur des hypothèses importantes ayant permis de tirer une conclusion ou d'effectuer une prévision ou une projection, incluant les perceptions de la direction des tendances historiques, des conditions actuelles et de l'évolution future prévue ainsi que d'autres facteurs considérés comme appropriés dans les circonstances. Osisko considère que ses hypothèses sont raisonnables compte tenu de l'information disponible, mais elle avertit le lecteur que ses hypothèses à l'égard d'événements futurs, dont plusieurs échappent à son contrôle, pourraient se révéler inexactes puisqu'elles sont soumises à des risques et à des incertitudes qui touchent Osisko et ses activités.

Pour plus de détails au sujet de ces facteurs et hypothèses ainsi que des autres facteurs et hypothèses qui sous-tendent les énoncés prospectifs émis dans le présent communiqué, se reporter à la section intitulée « Facteurs de risque » de la plus récente notice annuelle d'Osisko déposée auprès des commissions en valeurs mobilières canadiennes, et disponible en version électronique sous le profil de l'émetteur d'Osisko sur SEDAR, au www.sedar.com, et auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») aux États-Unis, et disponible en version électronique sous le profil de l'émetteur d'Osisko sur EDGAR, au www.sedar.comsur EDGAR, au www.sec.gov. L'information prospective présentée dans le présent communiqué reflète les attentes de la Société au moment de l'émission du présent communiqué et est sujette à changement après cette date. La Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement, à l'exception de ce qui est exigé par la loi.

1 Le retour total sur investissement est une mesure de performance financière non conforme aux IFRS qui n'a aucune définition standard selon les normes IFRS. Le calcul du retour total sur investissement est la somme des gains en capital et des dividendes, divisée par le coût de l'investissement et représente le retour reçu durant la durée totale de l'investissement.

2 Mesure de performance financière non conforme aux IFRS représentant coût d'acquisition en espèces.

3 La juste valeur estimée correspond au cours du marché des placements sur une bourse reconnue au 31 décembre 2017.

