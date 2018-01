Groupe Constructo acquiert Contech, leader de l'industrie du bâtiment en matière de formation et d'organisation d'événements au Québec







MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 9 jan. 2018) - Groupe Constructo, une entité de TC Media, est fière d'annoncer aujourd'hui l'acquisition de Contech, un leader de l'industrie du bâtiment au Québec en matière de formation, d'organisation d'expositions, d'événements de réseautage et de concours destinés aux professionnels de la construction. Cette acquisition s'inscrit naturellement dans l'offre de Constructo, qui rejoint la même clientèle, et renforce sa position de leader de l'information stratégique dans la construction au Québec.

« L'ajout de Contech à notre offre de services de TC Media, plus précisément celle de Groupe Constructo, vient enrichir et développer le volet événementiel au sein du secteur en plus de diversifier les sources de revenus pour Constructo, mentionne Pierre Marcoux, vice-président principal, Affaires et Éducation de TC Media. Je suis très heureux de pouvoir compter sur l'expertise des employés de talent de Contech afin de solidifier notre base d'actifs dans le marché de la construction au Québec. »

L'offre de services de Contech inclut la mise en place de plus de 60 formations techniques et de gestion annuellement pour aider au développement des compétences des divers intervenants de l'industrie, l'organisation d'expositions à travers la province qui servent de rendez-vous aux professionnels du bâtiment, la création de grandes rencontres menant à des occasions d'échanges enrichissants et de réseautage entre leaders et experts, ainsi que la mise en oeuvre de concours visant à souligner et à promouvoir le savoir-faire québécois au service du bâtiment. À travers son offre, Contech rejoint les gestionnaires de bâtiments, les architectes, les ingénieurs, les constructeurs, les manufacturiers et d'autres acteurs de l'industrie de la construction et du bâtiment au Québec. Au total, cinq employés en poste chez Contech sont transférés au sein des équipes de Groupe Constructo.

« C'est avec beaucoup d'enthousiasme que nous accueillons aujourd'hui l'équipe de Contech, une entreprise forte de plus de 30 ans d'expérience dans l'industrie de la construction au Québec, déclare Anik Girard, directrice générale et éditrice de Groupe Constructo. La force de Constructo a toujours été de se renouveler et de s'adapter aux nouvelles réalités du marché. L'ajout des volets de formation et d'événements au sein de nos activités témoigne de cette force et de notre volonté à constamment vouloir informer et éduquer les entrepreneurs en construction pour leur permettre de réussir dans l'industrie. »

À propos de Groupe Constructo

Constructo se spécialise depuis plus de 50 ans dans la distribution d'information stratégique aux différents acteurs de la construction au Québec, notamment avec la publication de Journal Constructo et de nombreux magazines et cahiers spéciaux annuels. Cette entité de TC Media a toujours su devancer les besoins de l'industrie en matière de services professionnels et de publications adaptées aux diverses réalités et obligations du milieu. Véritable précurseur dans son domaine, il agit également en partenariat avec CGI pour la gestion du Système électronique d'appel d'offres (SEAO), le système officiel du gouvernement du Québec. Site : www.groupeconstructo.com

Profil de TC Media

TC Media, qui emploie plus de 600 personnes, est un leader dans ses activités de médias spécialisés au Canada, avec des marques phares pour les milieux des affaires, de la finance et de la construction, incluant un volet événementiel. TC Media se positionne également comme le plus important éditeur d'ouvrages pédagogiques de langue française au Canada. Par ailleurs, TC Media publie des journaux locaux et régionaux multiplateformes au Québec et en Ontario.

TC Media est une division de Transcontinental inc. (TSX:TCL.A)(TSX:TCL.B), une Société qui compte plus de 6500 employés au Canada et aux États-Unis et dont les revenus ont été de 2,0 milliards de dollars canadiens en 2017. Site Web : www.tc.tc

