Urbanimmersive convertit son ancienne salle de serveurs d'imagerie 3D en activité de minage de cryptomonnaie Ethereum et débute l'intégration de la technologie de blockchain dans sa plateforme







LAVAL, Québec, 09 janv. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Urbanimmersive Inc. (« Urbanimmersive », « UI » ou la « Société ») (TSX VENTURE:UI.V), la plateforme de contenu marketing immobilier, annonce qu'elle a converti ses anciens serveurs d'imagerie 3D, précédemment utilisés pour le processus de rendu d'images 3D (voir le communiqué du 23 mai 2017), en activité de minage de cryptomonnaie et débute des travaux d'intégration de la technologie blockchain au sein de sa plateforme de contenu pour la création d'un registre de droits d'auteur d'images et pour sa solution de ligne de crédits.



À ce jour, une partie des serveurs minent déjà avec succès la cryptomonnaie d'Ethereum. Les autres serveurs disponibles exécutent d'autres processus de rendu et seront bientôt convertis. Tous les revenus générés par les opérations de minage et autres processus de rendu seront ajoutés aux chiffres d'affaires d'Urbanimmersive.

« Grâce à la mise en place de notre opération de minage de cryptomonnaie, notre équipe a acquis des connaissances, une expertise et comprend davantage la technologie de blockchain. Nous avons ainsi pu identifier clairement les avantages de la mise en oeuvre de la technologie blockchain au sein de notre plateforme de marketing immobilier notamment en ce qui a trait à l'application d'un registre d'informations sur les droits d'auteur d'images et sur la solution financière de ligne de crédit que nous proposons aux professionnels de l'immobilier », a déclaré Ghislain Lemire, président-directeur général d'Urbanimmersive.

Les ingénieurs logiciels d'UI intègrent actuellement la technologie blockchain dans un registre d'informations sur les droits d'auteur. « L'information sur les droits d'auteur des images est des sujets très sensibles dans notre industrie, pour notre réseau de photographes, nos clients et nos partenaires. L'utilisation de la technologie blockchain nous permettra d'offrir à nos clients l'accès à une information transparente et décentralisée sur notre registre des droits d'auteur. », a déclaré Ghislain Lemire, ajoute M. Lemire.

Les ingénieurs logiciels d'UI ont également commencé à travailler sur l'intégration de la technologie blockchain dans les facilités de crédit offertes par la Société (voir communiqué de presse : Urbanimmersive annonce la signature d'un accord de partenariat avec Finaccès Capital et le projet d'offre de parts). L'objectif principal est de fournir aux partenaires de prêt UI, actuels et futurs, une plateforme fiable et transparente où chaque transaction financière pourrait être vérifiée par un réseau de registres décentralisés reconnaissant notamment les montants des prêts, les remboursements de capital et les revenus d'intérêts spécialement dans un contexte de nombreuses microtransactions tel que sur la plateforme d'UI.

« Les résultats positifs de l'intégration blockchain au sein de notre plateforme renforceront la position de la plateforme de contenu marketing d'Urbanimmersive dans le marché de l'immobilier et pourraient conduire à la création de nouvelle licence technologique d'utilisation par Urbanimmersive notamment pour d'autres sociétés proposant des lignes de crédit ou des services de microfinancement au marché des Petites et Moyennes Entreprises. », conclut M. Lemire.

D'autres communications fournissant plus de détails sur l'intégration de blockchain et les orientations de produits seront faites dès qu'Urbanimmersive confirmera les tests de mise en oeuvre.

À propos d'Urbanimmersive

Urbanimmersive est une solution en ligne de contenu marketing destinée aux professionnels de l'immobilier. L'entreprise met en relation les professionnels de l'immobilier, les photographes et les langagiers (rédacteurs, réviseurs et traducteurs) dans le but de simplifier et d'optimiser tout le processus de production de contenu marketing original. Urbanimmersive permet à ses clients de maximiser leur investissement en marketing tout en augmentant leur productivité, leur compétitivité, leur visibilité sur le web, l'engagement des consommateurs envers leur marque de commerce et ultimement, leurs revenus.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Mise en Garde relative aux Déclarations prospectives

Certaines déclarations faites dans le présent communiqué de presse qui ne sont pas des faits historiques sont de nature prospective et, à ce titre, sont assujetties à d'importants risques, incertitudes et hypothèses. Les résultats ou événements dont il est question dans ces déclarations prospectives pourraient différer sensiblement des résultats ou événements réels. C'est pourquoi le lecteur est mis en garde contre le risque d'accorder une crédibilité excessive à ces déclarations prospectives. Pour plus de détails sur certains de ces facteurs de risque et hypothèses ou d'autres éléments, les lecteurs sont invités à se référer aux derniers Rapports de gestion et d'analyse de la situation financière et des résultats d'exploitation respectifs de la Société déposés auprès des commissions canadiennes des valeurs mobilières. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué reflètent nos attentes, en date des présentes. Nous n'avons ni l'intention ni l'obligation de mettre à jour ou de réviser l'une ou l'autre des déclarations prospectives.

