GAC Motor lancera au salon NAIAS 2018 une berline signature et une voiture concept électrique

GUANGZHOU, Chine, le 7 janvier 2018 /CNW/ -- GAC Motor, le constructeur automobile chinois à la croissance la plus rapide, présentera au Salon international de l'automobile d'Amérique du Nord 2018 (NAIAS) sa gamme d'élite comprenant sa berline, son VUS, sa minifourgonnette et son VEP (véhicule électrique de proximité) actuels, de quoi souligner sa volonté affirmée d'entrer sur le marché nord-américain. Un tout nouveau modèle de berline et une voiture concept seront également dévoilés lors de la conférence de presse que donnera GAC Motor le 15 janvier. Le salon NAIAS 2018 se tiendra du 13 au 18 janvier 2018 au Cobo Center à Detroit.

Participant au salon pour la troisième fois, le seul constructeur automobile chinois à le faire, GAC Motor a déjà suscité un grand intérêt, une cote d'estime qui a également permis aux consommateurs locaux de mieux le connaître et de mieux faire comprendre leurs besoins. GAC Motor exposera au NAIAS 2018 ses modèles haut de gamme, notamment les GA8, GS8 et GM8, véhicules de service officiel qui ont assuré un service sûr et fiable à l'endroit des participants au forum mondial Fortune 2017 (Fortune Global Forum). Plus particulièrement, GAC Motor lancera au NAIAS 2018 une toute nouvelle berline signature, la GA4, un modèle grand public construit sur sa propre plateforme berline de classe A, conçu et positionné comme une berline familiale de qualité et de charme. En outre, GAC Motor y présentera l'Enverge, son premier VUS concept compact à énergie nouvelle, conçu pour le marché nord-américain afin de déployer les technologies de pointe de la société et son énorme potentiel dans les domaines de l'électrification des véhicules, du réseautage et des systèmes intelligents. Les nouvelles voitures sont largement attendues par les professionnels de l'industrie, les médias spécialisés et les consommateurs.

Les nouveaux véhicules que lancera GAC Motor viendront compléter plus que jamais sa gamme de produits, l'offre de la marque, et ouvrir au constructeur la voie pour mieux explorer les marchés mondiaux en mettant en vedette ses capacités avancées et pointues en matière de R et D, de fabrication et de qualité. En mettant l'accent sur les modèles haut de gamme et l'expérience de voyage, GAC Motor vise à définir la mobilité future en offrant des véhicules de qualité suprême et de conception personnalisée.

« GAC Motor est fière de dévoiler ses nouveautés audacieuses, dans les catégories VUS, berline et minifourgonnette, au salon NAIAS », a déclaré Jun Yu, président de GAC Motor. « Alors que nous poursuivons notre stratégie de devenir un constructeur d'envergure mondiale, nous continuerons de concevoir des véhicules qui répondront aux besoins des plus divers des clients dans le monde entier. »

En 2017, GAC Motor a atteint son objectif de ventes de 500 000 véhicules pour l'année, en Chine, soit une progression de 37,2 % par rapport à l'année précédente, ouvrant ainsi la voie à un développement durable et de qualité. Marque de confiance élevée, GAC Motor jouit depuis cinq ans des meilleures cotes de qualité au classement de JD Power, honneur qui consacre ses efforts pour redéfinir et réimaginer ce que signifie « Made in China » et qui sera amplifié par la société en exposant sa gamme complète de véhicules au salon NAIAIS 2018, devenu pour l'occasion vitrine de sa force en tant que constructeur automobile international.

Reprenant son propos, Yu a précisé : « GAC Motor actualisera au salon sa stratégie sur le marché américain, notamment en ce qui a trait à la marque, au marketing et au produit, offrant un nouveau plan directeur alors qu'elle s'apprête à entrer officiellement sur le marché en 2019. Le marché américain est régi par les normes, les lois et les règlements les plus stricts si bien qu'y entrer sera un défi et un test pour la qualité, la technologie et les capacités de R et D de GAC Motor. Nous estimons que notre entrée sur le marché nord-américain incitera GAC Motor à améliorer notre R et D, la qualité des produits, l'influence de la marque et la gestion des affaires, tout en nous permettant d'intégrer les ressources mondiales sur les marchés développés et de faciliter davantage l'internationalisation. »

Fait notable, GAC Motor organisera une foire de recrutement au campus et un salon de recrutement social aux dates et heures indiquées ci-après :

Recrutement au campus

Le 12 janvier 2018 (vendredi), 13h30

Conference & Event Services-Pendleton, Université de Michigan, Ann Arbor

Adresse : Michigan Union, 530 S State St, Ann Arbor, MI 48109

Dépôt de candidatures : Campus@gacmotor.com

Recrutement social

Le 13 janvier 2018 (samedi), à 13h30

Detroit Marriott au Renaissance Center

Adresse : 400 Renaissance Dr, Renaissance Center, Detroit, MI 48243

Dépôt de candidatures : zhaopin@gacmotor.com

Pour connaître tous les détails pertinents, rendez-vous sur : https://event.liepin.com/t/1514435513775/

À propos de GAC Motor

Guangzhou Automobile Group Motor CO., LTD (GAC Motor), fondée en 2008, est une filiale de GAC Group qui occupe la 238e place parmi les 500 sociétés du classement Fortune Global. GAC Motor conçoit et fabrique des véhicules de première qualité, de même que des moteurs, des composants et des accessoires automobiles. En 2017, la société a enregistré une croissance de 37,2 % en glissement annuel et se classe aujourd'hui au premier rang de toutes les marques chinoises, et ce, pendant cinq années consécutives, dans l'étude initiale sur la qualité en Chine (China Initial Quality StudySM, IQS) réalisée par J.D. Power Asia Pacific pour 2017. GAC Motor a atteint une production et un volume de ventes de 500 000 véhicules en 2017 et entend atteindre 1 000 000 véhicules à l'horizon de 2020.

