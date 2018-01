Transparence et rigueur budgétaire : l'Opposition officielle propose un nouvel outil pour la Ville de Montréal

« Dans le contexte électoral de 2018, le Québec peut-il espérer enfin avoir un gouvernement qui aura à coeur les besoins réels de sa population et qui lui assurera des services publics accessibles et de qualité? Peut-on espérer un gouvernement qui...

Suning, géant commercial classé deuxième parmi les plus grandes entreprises privées de Chine et propriétaire d'une société de vente au détail listée au Fortune Global 500, présentera la semaine prochaine son magasin sans personnel automatisé « Biu »...