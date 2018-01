Ally Bridge Group et LifeTech Scientific nouent un partenariat d'investissement et d'exploitation dans les technologies médicales en Chine et à l'échelle mondiale







HONG KONG, SHENZHEN, Chine, et SAN FRANCISCO, le 7 janvier 2018 /PRNewswire/ -- Ally Bridge Group (« ABG »), groupe d'investissement mondial spécialisé dans le secteur médical, a conclu un partenariat stratégique avec LifeTech Scientific Corporation (SEHK : 1302), grand fournisseur de matériel médical innovant en Chine. Il vise à favoriser l'investissement dans d'importants acteurs internationaux des technologies médicales et à permettre d'accélérer leur pénétration du marché et leur commercialisation en Chine, le deuxième marché médical au monde et celui en plus forte croissance.

Le partenariat ABG-LifeTech comprend trois axes principaux : 1) ABG et LifeTech s'engagent à être le partenaire privilégié l'un de l'autre pour des investissements et des opérations dans les technologies médicales à l'échelle mondiale ; 2) LifeTech s'engage à participer aux fonds d'ABG, qui ont déjà et vont continuer à investir dans certains des acteurs les plus innovants au monde des technologies médicales ; 3) ABG et LifeTech s'engagent à créer un fonds d'investissement commun (sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires) consacré au placement dans des technologies médicales innovantes à l'échelle mondiale et à l'accélération de leur développement et commercialisation en Chine en tirant parti de politiques favorables en Chine et des capacités éprouvées de LifeTech.

« LifeTech possède de solides antécédents dans la commercialisation de matériel médical innovant en Chine et à l'international, et dans la collaboration avec des entreprises mondiales des technologies médicales pour localiser des produits de pointe en Chine, aspect de plus en plus crucial pour les entreprises étrangères qui abordent le marché chinois », a déclaré Frank Yu, fondateur, PDG et DSI d'ABG. « L'équipe d'ABG a investi dans LifeTech et coopère étroitement avec LifeTech depuis 2011, avec grande réussite. Ce partenariat stratégique ouvre de nouvelles perspectives dans le couplage de l'investissement avec la création de valeur opérationnelle pour les entreprises mondiales des technologies médicales qui abordent le marché chinois. »

« Il s'agit d'un partenariat mutuellement bénéfique dans lequel LifeTech, acteur majeur des technologies médicales en Chine, s'associe avec ABG, grand groupe d'investissement mondial spécialisé dans le secteur médical », a commenté Yue-Hui Xie, PDG de LifeTech Scientific. « 2017 marque un tournant pour les politiques et processus d'approbation FDA en Chine, en créant des possibilités inédites pour les entreprises étrangères du secteur médical qui pénètrent le marché chinois. Le partenariat ABG-LifeTech s'inscrit bien dans ce cadre et offre des avantages exclusifs pour les acteurs mondiaux des technologies médicales. »

À propos d'Ally Bridge Group

Ally Bridge Group (« ABG »), fondé et dirigé par Frank Yu, est un groupe d'investissement mondial spécialisé dans le secteur médical. ABG et ses filiales gèrent un portefeuille d'un milliard et demi de dollars d'actifs dans le secteur de la santé aux États-Unis, en Europe et en Chine, allant des technologies médicales aux entreprises biopharmaceutiques. ABG possède une expertise dans la consolidation de partenariats stratégiques entre des sociétés émergentes dans le secteur de la santé et des leaders industriels dans le monde entier, notamment aux États-Unis, en Chine et en Europe. En 2012, l'équipe d'ABG a joué un rôle clé dans l'investissement de Medtronic dans LifeTech et son partenariat avec lui. En 2016, Medtech SA, un leader français en robotique chirurgicale, a été acquis par Zimmer-Biomet quelques mois après l'investissement d'ABG. ABG est également un actionnaire majeur de Wuxi Pharmatech, société de biotechnologie de premier plan, qu'ABG a contribué à privatiser fin 2015 pour un montant de 3,3 milliards de dollars US avec sa sortie de la cote du NYSE.

À propos de LifeTech Scientific Corporation

LifeTech Scientific Corporation (« LifeTech ») est un grand fournisseur de matériel médical innovant en Chine, spécialisé dans la fabrication et la vente de dispositifs d'intervention médicale mini-invasive. La société est le deuxième plus grand fournisseur de dispositifs d'occlusion destinés aux cardiopathies congénitales à l'échelle mondiale (et le plus important parmi les BRIC). En octobre 2012, LifeTech est devenu le partenaire stratégique de Medtronic en Chine, pour localiser son stimulateur cardiaque implantable pour le marché chinois. Tirant parti de son savoir-faire local, LifeTech a aidé Medtronic à localiser sa technologie de stimulation sous la marque HeartTone en Chine et a obtenu l'approbation CFDA en moins de 9 mois grâce à une stratégie réglementaire bien planifiée, comprenant un canal vert et une dispense clinique. LifeTech possède un vaste réseau de vente mondial comptant 160 distributeurs dans quelque 90 pays, notamment en Asie du Sud-Est, en Russie, dans la CEI et au Moyen-Orient.

Contact pour Ally Bridge Group : Charles Chon Partenaire et directeur général, Medtech Ally Bridge Group Tél. : 852-3121-9689 charles.chon@ally-bridge.com Contact pour LifeTech Scientific : Jerry Zhu Directeur RI LifeTech Scientific Corporation Tél. : 86-755-8602-6239 ir@lifetechmed.com

