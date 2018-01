Déclaration du premier ministre à l'occasion du Noël orthodoxe







OTTAWA, le 7 janv. 2018 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion du Noël orthodoxe :

« Aujourd'hui, nous nous joignons aux Chrétiens orthodoxes au Canada et à travers le monde pour célébrer Noël.

« Noël commémore la naissance de Jésus-Christ. C'est le moment de réfléchir à son message d'espoir et de compassion. C'est aussi l'occasion de démontrer notre reconnaissance pour les nombreuses bénédictions que la vie nous offre et de donner généreusement à ceux qui sont dans le besoin, ici au pays et à l'étranger.

« Afin de souligner cette occasion, familles et proches se rassembleront pour participer aux services religieux, échanger des voeux et des cadeaux, et partager un repas spécial.

« Ces célébrations nous rappellent que notre diversité est notre plus grande force. Aujourd'hui, réaffirmons notre engagement à bâtir un Canada plus fort et plus inclusif, et un monde meilleur.

« Au nom du gouvernement du Canada, Sophie et moi invitons tous les Canadiens à réfléchir aux contributions importantes que les Canadiens de foi chrétienne orthodoxe apportent à notre pays. Je souhaite un Noël heureux et joyeux, rempli d'espoir, de paix et de renouveau, à tous ceux qui célèbrent cette occasion. »

