/R E P R I S E -- Avis aux médias - La mairesse de Montréal participera pour une première fois au traditionnel Dîner des rois de l'Accueil Bonneau/

MONTRÉAL, le 5 janv. 2018 /CNW Telbec/ - La mairesse de Montréal, Madame Valérie Plante, se rendra à l'Accueil Bonneau afin de participer au traditionnel Dîner des rois, alors qu'un repas chaud, gratuit et réconfortant, sera servi à quelques centaines de personnes en situation d'itinérance ou à risque.

La mairesse de Montréal sera aux côtés de son Excellence l'Archevêque Christian Lépine, Mme Rosannie Filato, responsable du développement social et communautaire, de l'itinérance, de la jeunesse, des sports et loisirs au comité exécutif, M. Robert Beaudry, responsable du développement économique et commercial, ainsi que des relations gouvernementales au comité exécutif, et le président de la Société de Saint-Vincent de Paul, M. Alain Besner, pour servir les convives.

Le Dîner des rois aura lieu le dimanche 7 janvier, à 9 h 30, à l'Accueil Bonneau, situé au 427, rue de la Commune Est.

Date : Le dimanche 7 janvier 2018



Heure : 9 h 30



Lieu : Accueil Bonneau

427, rue de la Commune Est

