La communauté musulmane aide les sans-abri à travers le pays







TORONTO, le 6 janv. 2018 /CNW/ - Islamic Relief Canada, la plus grande organisation musulmane au Canada a lancé un appel national pour aider les sans-abri durant la saison hivernale.

Alors que les températures chutent à -35 dans certaines parties du pays pendant le week-end, la charité internationale s'associera à des organisations locales dans cinq villes pour lancer une réponse hivernale d'urgence afin d'offrir des trousses d'hiver aux habitants des rues et des refuges.

Manteaux d'hiver, bottes, chandails à capuchon, sous-vêtements thermiques, foulards, gants et produits d'hygiène féminine ne sont que quelques-uns des articles que les bénévoles et le personnel distribueront aux sans-abri dans les rues et dans les refuges. Un appel de collecte de fonds a été mis en place sur le site Web de l'organisme de bienfaisance où les particuliers et les organismes peuvent faire des dons en ligne ou en personne à l'un des refuges désignés à travers le pays.

Reyhana Patel, responsable des relations publiques, dit: "Les basses températures drastiques mettent en danger la vie de ceux qui vivent dans la rue. Les fournitures que nous distribuons dans les trousses d'hiver aideront à réduire l'impact que ces conditions peuvent avoir sur les individus. C'est notre devoir en tant que communauté de nous assurer que nous faisons tout ce que nous pouvons pour aider nos voisins."

À Québec, la mosquée du Centre culturel islamique de Québec - qui a été attaquée il y a près d'un an - sera l'organisation partenaire d'Islamic Relief et une équipe de la mosquée fera équipe avec les refuges locaux de Québec pour livrer les trousses d'hiver.

À Toronto, les bénévoles et le personnel effectueront des distributions dans les rues et dans les refuges de la région du Grand Toronto. Les distributions commencent le samedi 5 janvier.

À Montréal, Islamic Relief s'associe à Mission Old Brewery pour livrer les trousses d'hiver à cinq cents personnes. Les distributions commencent le dimanche 6 janvier.

À Calgary et à Edmonton, les distributions commenceront en milieu de semaine.

