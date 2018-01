Foresee Pharmaceuticals et Megapharm annoncent un accord de licence et de distribution







TAIPEI, Taïwan et RAANANA, Israël, 6 janvier 2018 /PRNewswire/ -- Foresee Pharmaceuticals Co., Ltd. (6576.TWO) (« Foresee »), société biopharmaceutique basée à Taïwan et aux États-Unis, et Megapharm Ltd. (« Megapharm »), société biopharmaceutique leader basée en Israël, ont annoncé aujourd'hui la signature d'un accord de licence et de distribution exclusives portant sur la commercialisation, en Israël et dans l'Autorité palestinienne, du programme FP-001/LMIS (suspension injectable de leuprolide mésylate), de Foresee, des formulations de dépôts par voie sous-cutanée et prêtes à l'emploi.

Le Dr Ben Chien, fondateur et président exécutif du conseil d'administration de Foresee, a commenté : « Nous sommes enthousiastes et constatons le fort potentiel de cette nouvelle collaboration avec Megapharm. Il s'agit d'un acteur pharmaceutique spécialisé clé dans sa région, qui possède une profonde expertise commerciale et une expérience dans les domaines de l'oncologie et de l'urologie. Nous lui confions la tâche de maximiser la valeur de la franchise FP-001 sur ce marché bien connu pour son innovation et ses lancements de nouveaux produits. Grâce à l'établissement de deux partenariats commerciaux au cours des derniers mois, nous sommes ravis de la dynamique des discussions de partenariat autour de notre franchise FP-001, et de la qualité des partenaires que nous engageons. »

Miron Drucker, PDG et fondateur de Megapharm, a commenté : « Nous sommes très heureux d'établir un partenariat avec Foresee, et sommes impatients de voir l'enregistrement et le lancement de la franchise FP-001 en Israël aboutir à un succès. Les produits fourniront des avantages et des bénéfices significatifs aux patients, ainsi qu'à l'ensemble des parties prenantes du secteur médical. »

À propos de Foresee Pharmaceuticals Co. Ltd.

Foresee est une société biopharmaceutique basée à Taïwan et aux États-Unis, cotée à la Bourse de Taipei. Les efforts déployés par Foresee en matière de R&D se concentrent sur deux domaines clés : sa plateforme unique de délivrance de dépôts de formulations injectables stabilisées (SIF), et de produits pharmaceutiques dérivés ciblant les marchés spécialisés, ainsi que ses programmes NCE transformateurs pré-cliniques et cliniques de stade précoce, qui ciblent les maladies inflammatoires et fibreuses présentant d'importants besoins non satisfaits. Le portefeuille de produits de Foresee comprend des programmes au stade de développement avancé et précoce, tels que le FP-001, une version stable, pré-mélangée et pré-remplie de dépôt de leuprolide (qui a récemment achevé avec succès une étude mondiale d'enregistrement de phase 3), le FP-025, un inhibiteur oral de MMP-12 hautement sélectif ciblant les maladies inflammatoires et fibreuses (qui a récemment achevé plusieurs études de phase 1), et le FP-045, une petite molécule orale agoniste de l'ALDH2 (aldéhyde déshydrogénase 2) hautement sélective, une enzyme mitochondriale qui agit comme un régulateur clé des aldéhydes réactifs, du stress oxydatif et des maladies à médiation mitochondriale, telles que les maladies hépatiques, musculaires et cardiovasculaires. Le FP-045 est présentement en cours d'études de phase 1.

À propos de Megapharm

Megapharm Ltd. est l'une des sociétés privées de marketing biopharmaceutique leaders en Israël à être nettement orientée vers les biotechnologies, et qui représente de manière exclusive plusieurs sociétés pharmaceutiques américaines et européennes majeures. Megapharm enregistre une croissance dynamique de son chiffre d'affaires, en développant une solide présence d'entreprise ainsi qu'une expertise dans certains domaines thérapeutiques et segments diversifiés du secteur de la santé.

Pour en savoir plus :

Foresee Pharmaceuticals (www.foreseepharma.com)

Demandes relatives au développement commercial :

Mathieu Boudreau, Ph.D.

Vice-président du développement commercial

Foresee Pharmaceuticals

mathieu.boudreau@foreseepharma.com

Relations avec les investisseurs :

Patricia Chou

Directrice financière

Foresee Pharmaceuticals

Patricia.Chou@foreseepharma.com

Megapharm (www.megapharm.co.il)

Demandes relatives au développement commercial :

Ran Levin

Responsable du développement commercial,

Megapharm Ltd.

rlevin@megapharm.co.il

