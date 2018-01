S&P Dow Jones Indices annonce des modifications aux indices canadiens S&P/TSX







Résultats de l'analyse trimestrielle de l'indice d'actions privilégiées S&P/TSX

TORONTO, le 5 janv. 2018 /CNW/ - Les services indiciels canadiens de S&P Dow Jones Indices apporteront les modifications suivantes à l'indice d'actions privilégiées S&P/TSX par suite de l'analyse trimestrielle de cet indice. Ces modifications entreront en vigueur le lundi 22 janvier 2018 avant l'ouverture des marchés.

INDICE D'ACTIONS PRIVILÉGIÉES S&P/TSX - AJOUTS Symbole Émission CUSIP BNS.PR.D BANK OF NOVA SCOTIA (THE) FLTG PR SERIES 31 064149 62 8 BCE.PR.B BCE INC. 1ST PR SERIES 'AB' 05534 B 69 5 BPO.PR.I BROOKFIELD OFFICE PROP INC. CL AAA PR SER II 112900 59 2 ENB.PF.K ENBRIDGE INC. PR SER '19' 29250N 51 9 KML.PR.C KINDER MORGAN CANADA LIMITED SERIES '3' PR 494549 50 4 LB.PR.H LAURENTIAN BANK OF CANADA PR 'A' SERIES 13 51925D 82 5 PPL.PF.A PEMBINA PIPELINE CORPORATION CL 'A' PR SER 21 706327 76 4 SLF.PR.J SUN LIFE FINANCIAL INC. CL A FLTG PR SER 9QR 866796 87 3

INDICE D'ACTIONS PRIVILÉGIÉES S&P/TSX - RETRAITS Symbole Émission CUSIP BCE.PR.I BCE INC. 1ST PR SERIES 'AI' 05534 B 71 1 EMA.PR.F EMERA INCORPORATED PR SERIES 'F' 290876 80 4 POW.PR.C POWER CORPORATION OF CANADA 5.80% SER 'C' PR 739239 87 9 POW.PR.G POWER CORPORATION OF CANADA 5.60% SER 'G' PR 739239 85 3 PWF.PR.L POWER FINANCIAL CORP. 5.10% SERIES 'L' 1ST PR 73927C 82 9 TD.PR.T TORONTO-DOMINION BANK (THE) FLTG RT PR SER T 891145 72 4

