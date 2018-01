Le gouvernement du Canada permet l'accès au manège militaire Moss Park comme centre temporaire de réchauffement d'urgence







OTTAWA, le 5 janv. 2018 /CNW/ - Quand survient une urgence, les Canadiens unissent leurs efforts pour que nos voisins, nos familles et nos collectivités restent en sécurité.

Pour aider à protéger la population pendant cette période de très grand froid, le gouvernement du Canada permettra à la ville de Toronto d'avoir accès au manège militaire Moss Park, situé à Toronto, pour qu'il soit utilisé comme centre temporaire de réchauffement d'urgence, ouvert 24 heures sur 24, sept jours sur sept, au cours des deux prochaines semaines.

Cette annonce constitue une réponse à la demande d'aide de la part du gouvernement de l'Ontario. Au cours de la période de deux semaines où le manège militaire Moss Park sera ouvert comme centre temporaire de réchauffement d'urgence, la province de l'Ontario confirmera une solution à plus long terme pour faire face à la situation.

Les représentants du gouvernement effectuent actuellement les contrôles de santé et de sécurité afin que le manège militaire puisse ouvrir ses portes aussitôt que possible. Pendant cette mini-vague de grand froid, ce centre temporaire de réchauffement d'urgence offrira aux populations vulnérables de Toronto un lieu où ils peuvent se rassembler pour rester au chaud.

Citations

« Garder les Canadiens en sécurité est toujours notre principale priorité. Nous agissons rapidement avec nos partenaires pour ouvrir l'accès sur une base temporaire au manège militaire Moss Park afin d'aider à protéger la population de la mini-vague de grand froid qui sévit à Toronto. La gestion des urgences est une responsabilité partagée dans tous les ordres de gouvernement - et lorsque les provinces et les territoires ont besoin de notre soutien pour intervenir en cas de situations extrêmes, nous sommes fiers de travailler ensemble à trouver des solutions. »

- L'honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile

« Je suis extrêmement fier que des femmes et des hommes des Forces armées canadiennes travaillent en étroite collaboration avec Sécurité publique Canada, la province de l'Ontario et la ville de Toronto afin d'ouvrir le manège militaire Moss Park comme centre temporaire de réchauffement d'urgence à ceux qui sont dans le besoin pendant cette période de conditions climatiques les plus sévères. »

- L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre de la Défense nationale

« L'itinérance est une réalité pour un trop grand nombre de Canadiens, et représente un défi pour toutes les collectivités au pays. Lorsque quelqu'un est forcé à vivre dans la rue, cela nous touche tous. C'est pourquoi, en novembre dernier, nous avons annoncé la toute première Stratégie nationale sur le logement, avec le but de réduire de 50 % l'itinérance et de répondre aux besoins en logement de plus de 500 000 familles. Dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement, nous avons annoncé un financement de 2,2 milliards de dollars sur 10 ans pour aider les collectivités à fournir un logement stable à ceux qui sont sans abris. Le gouvernement fédéral aide maintenant, et aide à long terme. »

- L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

« Nous travaillons en étroite collaboration avec la ville de Toronto et la province de l'Ontario pour répondre au besoin urgent de mettre la population à l'abri du grand froid, et pour continuer d'élaborer des solutions à plus long terme à l'itinérance au moyen de la Stratégie nationale sur le logement. Alors que notre priorité immédiate est de garder la population en sécurité, nous travaillons aussi pour aborder les enjeux systémiques qui mènent à ce problème par des investissements historiques fédéraux dans des logements abordables. »

- Adam Vaughan, secrétaire parlementaire du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social (Logement et des Affaires urbaines)

Faits en bref

Les urgences sont d'abord gérées à l'échelon local : hôpitaux, services d'incendie, police et municipalités. Si ceux-ci ont besoin d'aide à l'échelle locale, ils s'adressent aux gouvernements provinciaux ou territoriaux. Si l'urgence s'aggrave et dépasse leurs capacités, la province ou le territoire peut demander de l'aide au gouvernement fédéral.

Sécurité publique Canada travaille en collaboration avec un réseau d'institutions du gouvernement fédéral, des organismes provinciaux et territoriaux de gestion des urgences, des premiers intervenants, des organismes bénévoles et d'autres intervenants et collectivités, à l'appui d'une approche en matière de gestion des urgences qui est axée sur l'ensemble de la société dans quatre domaines connexes : prévention et atténuation, préparation aux situations d'urgence, intervention en cas d'urgence, rétablissement après sinistre.

S'assurer que les Canadiens ont accès à un logement sécuritaire et abordable est une priorité pour le gouvernement du Canada . Dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement, le gouvernement fédéral participe de nouveau à mettre en place des logements abordables et rassembler les secteurs public, privé et à but non lucratif pour s'assurer que plus de Canadiens ont un chez-soi.

SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada

Communiqué envoyé le 5 janvier 2018 à 17:30 et diffusé par :