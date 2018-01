Le fonds d'actions privilégiées nord-américaines et la fiducie d'actions privilégiées canadiennes déclarent une erreur dans la valeur liquidative







MONTRÉAL, le 5 janv. 2018 /CNW Telbec/ - Le Fonds d'actions privilégiées nord-américaines (TSX: NPF.UN) (le « Fonds ») a annoncé aujourd'hui que sa valeur liquidative par part (VL) a été incorrectement déclarée pour la période du 28 novembre 2017 au 5 décembre 2017. Cette présentation inexacte de la VL découle d'une erreur de traitement par une tierce partie. Les VL ont donc été recalculées et sont inférieures aux VL déclarées pendant cette période, l'écart maximal étant de 0,1506 $ sur une VL déclarée de 24,4721 $, soit un écart de 0,62 %. Un rachat annuel a été effectué en fonction des VL erronées au cours de cette période, et les porteurs de parts ont reçu un prix par part plus élevé que celui qu'ils auraient dû recevoir. Le gestionnaire du Fonds, Corporation Fiera Capital, a l'intention de rembourser le Fonds pour le trop-perçu du rachat annuel. Par ailleurs, aucune souscription n'a été effectuée en fonction des VL erronées au cours de cette période.

La Fiducie d'actions privilégiées canadiennes (symbole à la TSX : PFT.UN) (le « Fonds ») a annoncé aujourd'hui que sa valeur liquidative par part (VL) a été incorrectement déclarée pour la période du 29 novembre 2017 au 5 décembre 2017. Cette présentation inexacte de la VL découle d'une erreur de traitement par une tierce partie. Les VL ont donc été recalculées et sont supérieures aux VL déclarées pendant cette période, l'écart maximal étant de 0,0631 $ sur une VL déclarée de 10,5219 $, soit un écart de 0,59 %. Aucune souscription ni aucun rachat n'a été effectué en fonction des VL erronées au cours de cette période.

À propos de Corporation Fiera Capital

Fiera Capital est une société de gestion de placements indépendante de premier plan dont l'actif sous gestion se chiffrait à plus de 123 milliards de dollars canadiens au 30 septembre 2017. La société offre à une clientèle institutionnelle, de gestion privée et d'investisseurs individuels un accès à des solutions de gestion de fonds intégrée à service complet au sein de catégories d'actifs traditionnels et alternatifs. Les clients et leurs portefeuilles bénéficient de l'expertise approfondie de Fiera Capital, de son offre diversifiée de produits et de son service exceptionnel. Les titres de Fiera Capital sont négociés sous le symbole boursier FSZ à la Bourse de Toronto. www.fieracapital.com/fr

Aux États-Unis, les services de gestion d'actifs sont fournis par les filiales américaines de la société, qui sont des conseillers en placement enregistrés auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC »). L'inscription auprès de la SEC n'implique pas de niveau de compétence ou de formation précis.

Des renseignements supplémentaires concernant Corporation Fiera Capital, notamment sa notice annuelle, sont disponibles sur SEDAR, à l'adresse www.sedar.com.

