Déclaration sur l'importance d'un milieu de travail exempt de harcèlement dans le secteur culturel







OTTAWA, le 5 jan. 2018 /CNW/ - Compte tenu des préoccupations actuelles au sujet du harcèlement dans le secteur culturel et dans d'autres secteurs de la société, nous réitérons que toutes les activités du ministère du Patrimoine canadien sont régies par le respect de la dignité humaine et de la valeur de chaque personne. Nous nous joignons aux artistes, aux comédiens et aux créateurs du secteur culturel pour affirmer que le harcèlement n'est pas toléré. Tous les Canadiens doivent pouvoir travailler dans un milieu sécuritaire et dénoncer les cas de harcèlement sans courir de risque.

Au ministère du Patrimoine canadien, nous veillons à ce que les accords signés entre le Ministère et les organismes bénéficiaires comprennent une clause exigeant la conformité au Code de valeurs et d'éthique du secteur public. Nous examinons actuellement nos politiques de financement, afin de nous assurer que les organismes bénéficiaires favorisent des milieux de travail sains et exempts de harcèlement.

SOURCE Patrimoine canadien

Communiqué envoyé le 5 janvier 2018 à 16:27 et diffusé par :