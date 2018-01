L?exposition China International Import Expo fera ses débuts à Shanghai, dans le but de stimuler le commerce international







SHANGHAI, 5 janvier 2018 /CNW/ - Dans le cadre d?une démarche importante afin de favoriser la croissance du commerce international, l?événement China International Import Expo (CIIE) fera ses débuts au Centre national d?exposition et de congrès (Shanghai) du 5 au 10 novembre 2018. Avec un espace d?exposition s?étendant sur plus de 59 acres (240 000 mètres carrés), CIIE marque les plus récents efforts du gouvernement chinois en vue d?une ouverture de grande envergure, et représente une étape importante dans le cadre de l?ouverture continue du marché chinois vers le monde. Cela offre également une possibilité historique pour des entreprises à l?échelle mondiale de faire leurs premiers pas au sein de l?énorme marché chinois. On prévoit que cette exposition devrait attirer environ 150 milles acheteurs professionnels provenant de plus de 100 pays et régions.

« Avec la population la plus importante au monde et la deuxième économie en importance, la Chine est le deuxième pays importateur et consommateur au monde. Les consommateurs chinois démontrent une demande sans cesse croissante pour des produits et services de haute qualité. Au cours des cinq prochaines années, on prévoit que la Chine importera 10 milles milliards $ US en produits et services, » déclare Sun Chenghai, vice-directeur général chez CIIE Bureau. « En organisant l?exposition CIIE, le gouvernement chinois démontre sa volonté à créer une plateforme ouverte où des nations et compagnies de partout à travers le monde peuvent se présenter au sein du vaste marché chinois et explorer des possibilités de collaboration locale. »

L?exposition mettra en vedette un pavillon national de commerce et d?investissement ainsi qu?une section pour les entreprises et commerces. Le premier forum de commerce international Hongqiao aura également lieu dans le cadre de l?exposition, ainsi que d?autres activités connexes telles que des rencontres de jumelage d?offre et de demande, des colloques et le lancement de nouveaux produits.

Le pavillon de commerce et d?investissement national est réservé exclusivement pour les exposants nationaux. Les pays et régions seront invités à démontrer leurs points forts dans les domaines du commerce et de l?investissement, y compris les biens et services, le développement industriel, l?investissement et le tourisme ainsi que des produits représentatifs. Le gouvernement chinois fournira de l?espace d?exposition gratuit pour tous les pays se joignant au pavillon national. La Chine fournira également un certain soutien direct et logistique aux pays en voie de développement.

La section réservée aux entreprises et commerces mettra en vedette des étalages de produits de différentes catégories, y compris :

Équipement intelligent haut-de-gamme

Appareils électroniques et électroménagers de consommation

Automobiles

Vêtements, accessoires et biens de consommation

Produits alimentaires et agricoles

Équipement médical et produits de soins médicaux

Les sections réservées aux services inclueront :

Tourisme

Nouvelles technologies

Culture et éducation

Conception graphique

Sous-traitance de services

Les frais reliés à l?exposition dans la section réservée aux entreprises et commerces seront endossés par les exposants (avec un rabais de pré-inscription de 20% offert jusqu?au 31 janvier 2018). Les compagnies qui désirent participer à la première exposition CIIE peuvent consulter le site http://www.ciie.org/zbh/en/ et s?inscrire avant le 30 juin 2018.

« En plus de répondre aux demandes des consommateurs chinois pour des produits de meilleure qualité, la première exposition CIIE encouragera également les pays à développer des produits et services qui les aideront à stimuler le commerce, et du même coup la mondialisation économique et une économie mondiale ouverte », explique Sun Chenghai.

À propos de l?exposition China International Import Expo

China International Import Expo (CIIE) est une initiative conjointe du ministère du Commerce de la République populaire de Chine et du gouvernement populaire de la municipalité de Shanghai, avec le soutien d?organismes internationaux incluant l'Organisation mondiale du commerce, la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, ainsi que l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel. Cet événement est organisé par le CIIE Bureau et le Centre national d?exposition et de congrès (Shanghai) Co., Ltd.

Pour plus d?information, veuillez visiter le site : http://www.ciie.org/

