Ressources ABE obtient l'approbation conditionnelle de la Bourse de croissance TSX pour l'acquisition de la propriété de lithium Sirmac de Nemaska Lithium et présente des estimations historiques

VAL-D'OR, QC, le 5 janv. 2018 /CNW/ - Ressources ABE inc. (Bourse de croissance TSX: ABE) (OTC: ABEPF) (la "société" ou "ABE") est heureuse d'annoncer avoir reçu l'approbation conditionnelle de la Bourse de croissance TSX (la « Bourse ») pour l'acquisition de la propriété de lithium Sirmac (la "propriété Sirmac") de Nemaska Lithium inc. ("Nemaska Lithium") conformément à la convention d'achat d'actifs conclue entre les parties le 13 décembre 2017 (la « transaction »).

Dans le cadre de la transaction, ABE a reçu un rapport technique indépendant sur la propriété Sirmac (le « rapport technique ») de Nemaska Lithium, daté du 15 janvier 2014, préparé par des personnes qualifiées Guy Desharnais, Ph.D., P. Geo., Jean-Philippe Paiement, M.Sc., P.Geo, et Jonathan Gagné, P.Eng. conformément au Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers (Québec) (le « Règlement 43-101»), qui sera mis à jour et déposé avant la clôture de la transaction.

La transaction reste assujettie à l'approbation finale de la Bourse et aux conditions de clôture habituelles, y compris le dépôt du rapport technique mis à jour. Une copie du rapport technique mis à jour sera disponible sous le profil de la société sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com avant la clôture de la Transaction.

La société est également heureuse de présenter certaines estimations historiques et informations supplémentaires sur la propriété Sirmac en fonction des travaux effectués par Nemaska Lithium en 2012. Les informations techniques discutées ci-dessous proviennent du rapport technique existant et des communiqués de presse précédents de Nemaska Lithium.

La propriété Sirmac comprend 24 claims miniers d'une superficie totale d'environ 1 100 hectares situés à environ 180 kilomètres au nord-ouest de Chibougamau, dans la province de Québec.

Échantillons de rainurage

En 2012, Nemaska Lithium a mené une campagne d'exploration fructuesue. Au total, 9 sites ont fait l'objet de décapage mécanique pour une surface d'environ 13 000 m2. Il y a eu 29 rainurages complétés sur 739 mètres linéaires pour un total de 506 échantillons (résultats choisis ci-dessous, pour les résultats complets voir le communiqué de presse de Nemaska Lithium daté du 5 novembre 2012).

Sept échantillons de rainurages espacés tous les 25 mètres ont été prélevés sur le Dyke # 5. Cinq des sept résultats de rainurages ont rapporté des teneurs de 1,41% Li 2 O ou plus, les meilleurs résultats provenant de:

SIR-12-R02 titrant 1,73% Li 2 O sur 16,5 m

O sur SIR-12-R05 titrant 1,68% Li 2 O sur 27 m

De plus, deux rainurages (SIR-12-R14 et SIR-12-R15) ont été complétés sur l'extension ouest nouvellement découverte (extension Laurisha) du Dyke #5. Les résultats de ces rainurages comprennent:

SIR-12-R14 titrant 1,87% Li 2 O sur 4,5 m

O sur SIR-12-R15 titrant 1,48% de Li 2 O sur 6,6 m

Toujours à environ 200 m au NNE du Dyke #5 (Dyke 0 + 00), trois rainurages ont été complétés (SIR-12-R16 - SIR-12-R18). Les résultats étaient:

SIR-12-R16 titrant 1,46% de Li 2 O sur 4,05 m

O sur SIR-12-R17 titrant 1,69% de Li 2 O sur 7,5 m

O sur SIR-12-R18 titrant 1,79% Li 2 O sur 3 m

Programme de forage

Dans le cadre du même programme d'exploration, Nemaska Lithium a complété une campagne de forage au diamant de 72 trous de forage peu profonds (3 414,5 m). Un total de 1 953 échantillons, y compris des échantillons de contrôle de qualité (13%), ont été envoyés au laboratoire pour analyse (résultats sélectionnés ci-dessous, pour les résultats complets voir le communiqué de Nemaska Lithium daté du 13 novembre 2012).

Les résultats de forage de ce programme ont signalé des intersections multiples de plus de 2% de Li 2 O. Plus précisément, Nemaska Lithium a intersecté jusqu'à 2,98% de Li 2 O. Cette teneur se rapproche de la teneur trouvée au gisement Greenbushes, qui est le gisement de lithium dans la roche en place le plus élevé au monde.

Certains des meilleurs résultats de forage au diamant du Dyke #5 comprennent:

SIR-12-01 titrant 1,30% de Li 2 O sur 35,05 m , y compris 2,30% de Li 2 O sur 12,35 m

O sur , y compris 2,30% de Li O sur SIR-12-03 titrant 1,19% de Li 2 O sur 32,35 m , y compris 2,06% Li 2 O sur 9,0 m

O sur , y compris 2,06% Li O sur SIR-12-17 titrant 1,53% Li Li 2 O 2O sur 32,2 m , incluant 2,56% Li 2 O sur 6,0 m

O 2O sur , incluant 2,56% Li O sur SIR-12-21 titrant 1,43% Li 2 O sur 32,1 m , incluant 2,58% Li 2 O sur 10,5 m

O sur , incluant 2,58% Li O sur SIR-12-23 titrant 1,40% Li 2 O sur 29,4 m , y compris 2,01% Li 2 O sur 10,5 m

O sur , y compris 2,01% Li O sur SIR-12-32 titrant 1,67% Li 2 O sur 5,0 m , incluant 2,98% Li 2 O sur 2,7 m

À l'extension Laurisha (à l'ouest du Dyke # 5), trois trous ont été forés:

SIR-12-18 titrant 1,27% de Li 2 O sur 5,7 m

O sur SIR-12-19 titrant 1,50% de Li 2 O sur 4,1 m

O sur SIR-12-20 titrant 1,69% Li 2 O sur 5,0 m

Sur l'extension nord du Dyke #5 , un total de 12 trous ont été signalés. Les meilleurs résultats ont été:

SIR-12-45 titrant 1,16% Li 2 O sur 7,6 m

O sur SIR-12-46 titrant 0,94% de Li 2 O sur 7,0 m , dont 1,41% de Li 2 O sur 3,0 m

O sur , dont 1,41% de Li O sur SIR-12-49 titrant 1,15% Li 2 O sur 19,8 m

O sur SIR-12-50 titrant 1,04% Li 2 O sur 13,5 m , incluant 1,99% Li 2 O sur 6,0 m

O sur , incluant 1,99% Li O sur SIR-12-61 valorisant 1,15% de Li 2 O sur 7,8 m , dont 2,27% de Li 2 O sur 3,3 m

Sur le Dyke 0 + 00 (à 200 m au NNE du Dyke #5 ), un trou a été signalé à

SIR-12-63 titrant 1,43% Li 2 O sur 10,5 m

Une visite de site a été effectuée par les coauteurs du rapport technique existant, MM. Paiement et Desharnais, en décembre 2012. La visite a permis aux auteurs de voir les installations de d'entreposage des carottes de forage et la zone dénudée du gisement Sirmac et de se familiariser avec la région. La vérification des données a été effectuée sur 4 points principaux: (i) validation de la base de données et des relations entre chaque table (collets, déviations, lithologies et analyses); (ii) l'analyse des données d'assurance qualité/contrôle de la qualité (« AQ/CQ »); (iii) les vérifications des collets de forage à l'aide du GPS; et (iv) un échantillonnage de contrôle indépendant.

Estimations historiques

Le rapport technique existant comprend les estimations historiques suivantes pour la propriété Sirmac:

Tableau 1: Estimations historiques pour la propriété Sirmac avec teneur de coupure Li 2 O de 0,50%

Teneur de

coupure Li 2 O%(1) Catégorie (1)(2) Tonnage (t)(1)(3) Teneur

moyenne

Li 2 O%(1) Teneur

moyenne Ta 2 O 5

(ppm)(1)(4) 0,50 Mesurée 185 000 1,40 70 0,50 Indiquée 79 000 1,40 80 0,50 Présumée 40 000 1,10 60

Notes: (1) Date d'entrée en vigueur de décembre 2013. (2) Les estimations historiques ont été calculées à l'aide des définitions de l'Institut canadien des mines, de la métallurgie et du pétrole (CIM) pour les ressources minérales conformément au Règlement 43-101. Les ressources minérales qui ne sont pas des réserves minérales n'ont pas de viabilité économique démontrée. Les ressources minérales présumées sont exclusives des ressources mesurées et indiquées. (3) Une densité de 2,70 t / m3 est utilisée. Arrondi au millier le plus proche. (4) La minéralisation du Ta 2 O 5 n'a pas encore démontré sa capacité de récupération et son potentiel d'extraction économique.

Bien que la société considère que ces estimations historiques sont pertinentes pour les investisseurs, puisqu'elles peuvent indiquer la présence de minéralisation, une personne qualifiée n'a pas fait suffisamment de travail pour permettre à la société de classer les estimations historiques en « ressources minérales » ou « réserves minérales » à jour (telles que définies dans le Règlement 43-101) et la société ne traite pas ces estimations historiques comme des « ressources minérales » ou des « réserves minérales » à jour.

Toute la modélisation des blocs, la génération de solides 3D et l'interprétation géologique ont été réalisées par SGS Geostat. La modélisation et l'interpolation des blocs ont été effectuées à l'aide du logiciel Genesis ©. En décembre 2013, aucun autre gîte dans la propriété de Sirmac n'avait de ressources minérales déclarées ou estimées. Afin de limiter les ressources minérales représentant « une perspective raisonnable d'extraction rentable », une optimisation de Whittle © Pit a été réalisée en utilisant l'algorithme 3D de Lerchs-Grossman. Compte tenu des blocs limités à la fosse optimisée et à une teneur de coupure de 0,50% Li 2 O, la propriété Sirmac comprend 185 kt de ressources mesurées à 1,40% Li 2 O, 79 kt de ressources indiquées à 1,40% Li 2 Oet 40 kt de ressources présumées à 1,10% Li 2 O(voir le tableau 1 ci-dessus). Ces estimations historiques des ressources minérales ne représentent pas des réserves minérales puisqu'elles n'ont pas démontré de viabilité économique.

Le rapport technique actuel confirme que tous les résultats de l'analyse des échantillons ont été surveillés de façon indépendante par un programme d'AQ/CQ, y compris l'insertion d'étalons aveugles, de blancs et la réanalyse des échantillons en double dans un deuxième laboratoire d'arbitrage. Les résultats du programme d'AQ/CQet du programme de rééchantillonnage indiquent que la base de données des échantillons est suffisamment précise pour être utilisée pour la production des estimations historiques.

« Ce sont ces résultats de hautes teneurs qui ont suscité notre intérêt pour Sirmac et nous l'avons rapidement reconnu comme une propriété sous-explorée », a commenté Yves Rougerie, président et chef de la direction de Ressources ABE. « Le travail de Nemaska Lithium démontre clairement qu'il y a plusieurs digues de pegmatite contenant du lithium à Sirmac. Nous avons déjà des estimations historiques sur le Dyke #5 , à partir desquelles nous pouvons baser nos travaux d'exploration initiaux. Cette ressource est basée sur des forages très peu profonds, et après avoir visité la propriété, je crois que le Dyke #5 possède encore un potentiel important de tonnage additionnel en profondeur selon son axe. De plus, il y a un certain nombre d'autres digues minéralisées sur la propriété qui justifient un forage de suivi ainsi que de nombreuses digues qui ont été identifiés et qui n'ont pas encore été explorés. Armé de ce genre de données, je suis convaincu que l'ABE peut mettre sur pied un programme d'exploration ciblé et à coût raisonnable qui peut rapidement produire des résultats. La demande dans le secteur des matériaux de batteries au lithium reste très forte, stimulée par l'adoption de batteries au lithium-ion dans les véhicules électriques, le stockage d'énergie et les produits de consommation. De nouvelles sources de lithium sont nécessaires pour répondre à cette demande croissante. »

L'information scientifique ou technique dans ce communiqué a été révisée et approuvée par Yves Rougerie, géologue, président et chef de la direction de la société. M. Rougerie est une « personne qualifiée » telle que définie par le Règlement 43-101.

Octroi d'options

La société annonce en outre qu'elle a octroyé 100 000 options d'achat d'actions incitatives à un consultant de la société le 27 décembre 2017, conformément au régime d'options d'achat d'actions incitatif de la société. Chaque option peut être exercée en une action ordinaire d'ABE au prix de 0,55 $ l'action pour une période de 5 ans à compter de la date d'attribution. 25% des options seront acquises immédiatement, 25% seront acquises 6 mois après la date d'attribution, et les 50% restants seront acquis 12 mois après la date d'attribution.

À propos de Ressources ABE inc.

Ressources ABE inc. est une société d'exploration minière québécoise dont les activités sont axées sur la découverte et le développement de gisements minéraux qui ont le potentiel d'être économiques et qui sont principalement situés dans la province de Québec. ABE explore activement la propriété cuprifère Dôme Lemieux et a récemment signé une entente définitive avec Nemaska Lithium inc. en vue d'acquérir un intérêt de 100% dans la propriété lithium Sirmac, toutes deux situées dans la province de Québec au Canada.

Pour plus de renseignements sur la société, veuillez visiter notre site Web au www.aberesources.ca ou nous contacter à info@aberesources.ca.

NI LA BOURSE NI SON FOURNISSEUR DE SERVICES DE RÉGLEMENTATION (TEL QUE CE TERME EST DÉFINI DANS LES POLITIQUES DE LA BOURSE) N'ENGAGE SA RESPONSABILITÉ RELATIVEMENT À LA PERTINENCE OU À L'EXACTITUDE DU PRÉSENT COMMUNIQUÉ.

MISE EN GARDE RELATIVE À L'INFORMATION PROSPECTIVE : Le présent communiqué renferme certains « énoncés prospectifs », au sens des lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables. Parmi les énoncés prospectifs, on compte notamment les énoncés relatifs à ce qui suit : les estimations historiques, les estimations de seuils de coupure et d'autres facteurs sur lesquels les estimations historiques sont basées; la possibilité d'étendre les estimations historiques aux autres secteurs de la propriété Sirmac; les plans de la société pour d'autres travaux de forages et d'exploration; la capacité de la société d'obtenir l'ensemble des approbations requis et de réaliser l'opération; et les activités commerciales et d'exploitation de la société après la réalisation de la transaction. Les énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur différentes estimations et hypothèses qui, bien qu'elles soient considérées comme étant raisonnables, sont soumises à des risques, à des impondérables et à d'autres facteurs connus et inconnus qui pourraient faire en sorte que les résultats réels et les événements futurs diffèrent considérablement de ce qui est mentionné de façon explicite ou implicite dans les énoncés prospectifs en cause. Parmi ces facteurs, on compte notamment les suivants : les estimations historiques de ressources minérales pourraient ne jamais devenir des réserves minérales et leur viabilité économique d'a pas encore été démontrée; les hypothèses retenues pour le calcul des estimations historiques pourraient s'avérer inexactes; des travaux de forages et d'exploration additionnels pourraient mener la société a conclure qu'il n'y a aucun projet de mine viable pour la propriété Sirmac; des impondérables généraux relatifs aux affaires, à l'économie, à la concurrence, à la conjoncture politique et au milieu social; le délai dans l'obtention des approbations des organismes de réglementation, ou le défaut d'obtenir ces approbations; et la capacité de la société d'atteindre ses objectifs d'affaires. Rien ne garantit que ces énoncés prospectifs s'avéreront exacts, étant donné que les résultats réels et les événements futurs pourraient différer de façon considérable de ceux qui sont prévus dans les énoncés en cause. Par conséquent, le lecteur ne devrait pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. La société n'a pas l'intention de modifier ou de mettre à jour des énoncés prospectifs, que ce soit en raison de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou pour toute autre raison, et ne s'engage pas à le faire, sauf tel qu'il est exigé par les lois applicables.

