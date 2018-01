Nouvel épisode de froid intense à venir - Adapter sa conduite en fonction des conditions routières et climatiques







MONTRÉAL, le 5 janv. 2018 /CNW Telbec/ - Environnement Canada a émis aujourd'hui des avertissements de froid extrême pour plusieurs régions du Québec. Cette période de grand froid suivra l'importante tempête hivernale qui a affecté une bonne partie de la province.

Le Ministère mettra en oeuvre les moyens appropriés, afin que la chaussée soit dégagée de toute neige et de toute glace le plus rapidement possible. Une surveillance accrue du réseau routier sera également effectuée.

Malgré tout, ce refroidissement important et les vents risquent de générer de la glace noire sur les routes. De plus, lors de froid intense, l'adhérence des pneus est réduite, et l'efficacité des fondants aussi.

Le Ministère recommande aux usagers de la route de ralentir, d'adapter leur conduite en fonction des conditions routières et climatiques en vigueur, et de garder une distance sécuritaire entre les véhicules.

Les usagers de la route sont priés de s'informer des conditions routières sur les différentes plateformes du Québec 511 (Web, application mobile, téléphone) et ainsi, planifier leurs déplacements. Toute situation dangereuse ou inhabituelle peut être signalée au Ministère en composant le 511.

