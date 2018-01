L'Aéroport international Jean-Lesage de Québec et l'industrie du taxi misent sur la technologie







QUÉBEC, le 5 janv. 2018 /CNW Telbec/ - Dès le début de janvier 2018, Aéroport de Québec inc. (YQB) et trois services de taxi de Québec, à savoir Taxi Laurier, Coop Taxi Sainte-Foy/Sillery et Coop Taxi Québec 5191, participeront à un projet pilote de 30 jours sur le développement d'un système technologique de gestion des taxis à l'Aéroport international Jean-Lesage de Québec.

Ce projet pilote consistera à tester une plateforme technologique de gestion des accès et d'automatisation du processus de prise en charge de passagers en partance de l'aéroport. À l'instar des traditionnelles guérites et bornes, YQB a fait développer une interface personnalisée qui sera complètement intégrée au système de répartition actuellement utilisé dans 95 % des taxis accédant au site. Par cette solution, le chauffeur de taxi arrivant au bassin d'attente sera automatiquement ajouté dans une file virtuelle pour ensuite être affecté à un transport de passager selon l'ordre d'arrivée.

« Cette nouvelle solution technologique simplifiera la vie aussi bien des chauffeurs de taxi que des passagers qui bénéficieront d'un meilleur service de taxi, explique le président et chef de la direction d'Aéroport de Québec inc., Gaëtan Gagné. C'est toute la fluidité du transport terrestre à YQB qui s'en trouvera améliorée. »

Ultimement, les chauffeurs de taxi pourront connaître l'offre et la demande des besoins en transport de passagers directement sur leur tablette, optimisant ainsi leur temps et leurs déplacements en plus d'assurer un meilleur service aux passagers. Par contre, les taxis ne recevront aucune information ni notification durant le projet pilote, car l'objectif de ce dernier est d'essayer l'application dans une boucle fermée afin de valider son bon fonctionnement.

« Cette initiative va rendre la desserte de l'aéroport encore plus attirante pour les chauffeurs de taxi, explique Abdallah Homsy, porte-parole du Regroupement des intermédiaires de taxi de Québec (RITQ). Actuellement, beaucoup d'entre eux se présentent sur place et attendent des heures avant de faire une course. Avec cette nouvelle façon de procéder, la réponse sera mieux adaptée à la demande et à ses périodes de pointe. »

À la suite du projet pilote, si d'autres services de taxi veulent se munir de cette technologie, il leur suffira de faire poser une tablette intelligente dans chaque véhicule pour y installer le système SIV de la compagnie Fraxion.

À propos de Aéroport de Québec inc. (YQB)

YQB est la corporation privée responsable, depuis le 1er novembre 2000, de la gestion, de l'exploitation, de l'entretien et du développement de l'Aéroport international Jean-Lesage de Québec. Plus d'une dizaine de transporteurs y offrent de multiples liaisons aériennes à destination de l'Amérique du Nord, de l'Amérique centrale, des Caraïbes, du Mexique et de l'Europe, dont des services quotidiens vers les principales plaques tournantes du nord-est de l'Amérique.

