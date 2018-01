Bonne année de vos potes chez Canopy Growth: une année en revue







SMITHS FALLS, ON, le 5 janv. 2018 /CNW/ - Chaque année, l'équipe de Canopy Growth Corporation (TSX: WEED) (« Canopy Growth », ou la « Société ») passe en revue les progrès accomplis pour en informer les investisseurs et les parties prenantes.

En janvier 2014, nous avons fait une rétrospective de l'année civile 2013, évoquant nos efforts couronnés de succès pour obtenir l'un des premiers permis de culture au Canada, et mentionnant les efforts déployés par nos équipes de construction pour terminer avant Noël l'aménagement d'installations qui devaient être inspectées par Santé Canada avant que nous puissions offrir nos produits en ligne. À la fin de 2013, nous étions enthousiastes à l'idée d'accomplir une foule de réalisations au cours des années à venir, mais nos comptes bancaires s'amenuisaient et nous nous demandions si nous avions les moyens de nos ambitions. Heureusement pour nos actionnaires, nous avons mené à bien tous nos projets, et d'autres encore.

Faisant le bilan de l'année civile 2014, nous avons noté avec fierté que la Société était le premier producteur de cannabis réglementé par le gouvernement fédéral et coté en bourse en Amérique du Nord, et la première entreprise de notre secteur à avoir conclu une acquisition. L'accès au capital est plus simple aujourd'hui, mais un premier appel public à l'épargne n'est jamais facile; en 2014, nous avons dû faire preuve d'une persévérance exceptionnelle pour gagner la confiance des investisseurs sur le marché du cannabis. Notre toute première vente a eu lieu en mai 2014 et, à la fin de l'année, nous avions élargi la gamme de produits de la boutique de Tweed, qui comptait désormais 13 articles. Les événements se succédant rapidement, l'année 2014 a également été marquée par la diversification des activités de Tweed, qui est devenue le premier propriétaire autorisé d'installations de culture intérieure et en serre en parachevant l'acquisition de Tweed Farms et en effectuant sa première récolte dans ces installations.

Au début de l'année civile 2015, la Société avait moins de 3 000 clients inscrits. Vers le milieu de l'année, Canopy a conclu la première acquisition d'une entité autorisée dans le secteur du cannabis en se portant acquéreur de Bedrocan Canada dans le cadre d'une opération entièrement en actions, financée par les cadres. Ce regroupement et l'importance prioritaire accordée à notre part de marché nous ont permis de faire passer notre clientèle à plus de 8 000 Canadiens avant la fin de l'année 2015. Toujours en 2015, Tweed est aussi devenue l'un des premiers producteurs autorisés d'huiles de cannabis et a établi un partenariat avant-gardiste avec DNA Genetics, le sélectionneur de cultivars de cannabis le plus primé à l'échelle mondiale.

Au cours de l'année civile 2016, la Société a conclu un autre partenariat important avec Snoop Dogg, une figure emblématique dans le domaine du cannabis. De plus, 2016 a marqué le début des activités internationales de la Société, qui a réalisé des incursions lucratives au Brésil, en Australie et en Allemagne; Canopy est devenue la première entreprise canadienne autorisée à exporter des fleurs de cannabis séchées vers ce dernier pays.

Le temps passant, 2017 est arrivée.

Tout au long de l'année civile 2017, Canopy Growth a accru sa présence dans l'ensemble du Canada. Ses aires de production de cannabis, existantes et prévues, sont maintenant établies dans sept provinces canadiennes, et couvrent une superficie totale de 5,6 millions de pieds carrés, consacrée à la culture diversifiée du cannabis. Cet essor fulgurant a été en partie facilité par la mise à profit de l'expertise inégalée que nous avons acquise dans la culture en serre par la voie de deux coentreprises : i) la coentreprise de Tweed en Colombie-Britannique, un programme de mise en valeur mené à deux emplacements, en partenariat avec un serriculteur de grande envergure et solidement établi, domicilié en C.-B., sous la direction de Victor Krahn; ii) un partenariat avec Les Serres Stéphane Bertrand, un serriculteur québécois qui jouit du savoir-faire de plusieurs générations et possède de l'expérience dans la production biologique.

L'agrandissement de nos installations a également nécessité des investissements substantiels dans l'infrastructure requise pour soutenir l'extraction, l'affinage de la résine et la production d'huile de même que la fabrication de gélules, et dans une vaste infrastructure de distribution destinée à soutenir notre propre croissance exponentielle. En 2017, nous avons également lancé CraftGrow, un programme qui met à profit l'ensemble de cette infrastructure d'une manière mutuellement avantageuse en offrant les produits de nouveaux producteurs à notre clientèle existante, et neuf partenaires CraftGrow ont adhéré à ce programme de collaboration.

Plateforme de production canadienne de Canopy Growth

Installations Type État d'avancement Superficie approx. (en pi2) Tweed Hershey Drive Intérieures Aire de production autorisée de 168 000 pi2 450 000 Tweed (T.-N.) Intérieures En construction 150 000 Tweed (N.-B.) Intérieures En construction 50 000 Vert Cannabis (Saint-Lucien) Intérieures Autorisation obtenue 10 000 Vert Cannabis (Les Serres Mirabel) Serres hybrides En construction 700 000 Installations de Bowmanville Intérieures Autorisation obtenue 60 000 Installations de Scarborough Intérieures Autorisation obtenue 50 000 Installations de Creemore* Intérieures Autorisation obtenue 15 000 Tweed Farms Serres hybrides Aire de production autorisée de 350 000 pi2 1 000 000 Tweed Grasslands Intérieures Autorisation obtenue 60 000 Tweed Edmonton Intérieures En construction 100 000 Coentreprise de Tweed en C.-B. - Premier emplacement Serres hybrides En construction 1 300 000 Coentreprise de Tweed en C.-B. - Deuxième emplacement Serres hybrides En construction 1 700 000 Total :



5 645 000



*en partenariat avec Green House Seeds et Organa Brands

Toujours au Canada, dans nos installations de Yorkton, nous sommes titulaires de permis de production de chanvre, nous possédons également des cultivars de chanvre CBD uniques en leur genre et un savoir-faire exclusif en matière de transformation à l'échelle des cultures. Ainsi, lorsque les lois régissant le CBD et le chanvre seront modifiées, nous serons en position favorable pour mettre en marché une production de chanvre CBD à grande échelle dans des délais rapides.

Pour prendre de l'expansion au Canada, nous avons affecté des centaines de millions de dollars à notre infrastructure nationale. Canopy a en outre poursuivi son expansion internationale, avec notamment une installation de production de grande envergure, maintenant autorisée et en voie d'achèvement, au Danemark, une autre installation actuellement en chantier en Jamaïque et un réseau de distribution qui approvisionne des pharmacies dans toute l'Allemagne. Des travaux en cours au Brésil et au Chili, de même qu'en Australie en collaboration avec une entreprise australienne de production de cannabis de premier plan, AusCann Holdings, procurent à Canopy de solides assises internationales pour 2018.

En 2017, le renouvellement de l'alliance de nos marques et de notre partenariat avec DNA Genetics, le sélectionneur de cultivars qui a obtenu le plus grand nombre de prix du Cannabis Cup, l'élargissement de la gamme Leafs By Snoop, qui s'est enrichie d'huiles obtenues par extraction, et l'établissement de liens de collaboration avec Organabrands et Green House Seeds ont permis à Canopy Growth de se démarquer de la concurrence sur le plan de la diversification des marques en prenant appui sur des marques authentiques et réputées. Grâce à ces relations, notre famille de marques s'imposera aux consommateurs sur le marché du cannabis récréatif légalisé et, fait peut-être plus important encore, permettra à la Société de s'affirmer en tant que véritable guichet unique auprès des détaillants provinciaux de cannabis qui feront leur entrée sur le marché en 2018. Ces relations mutuellement gagnantes ont commencé à porter leurs fruits à la fin de 2017, Canopy ayant conclu des ententes déterminantes en matière d'approvisionnement avec le Nouveau-Brunswick et Terre-Neuve-et-Labrador, ce qui lui a permis d'obtenir des permis de vente au détail rarement délivrés à Terre-Neuve-et-Labrador.

Canopy a conservé sa part de marché dominante et a fait croître sa clientèle canadienne. À la fin de l'année civile 2017, environ 69 000 patients inscrits avaient recours à Tweed Main Street comme source de cannabis thérapeutique. Le chef de file sectoriel TweedMainStreet.com, qui a regroupé un certain nombre d'installations de production et de marques exclusives en un seul site de commerce en ligne, s'enorgueillit aujourd'hui d'offrir sept produits uniques et de vendre en moyenne un gramme toutes les 3,9 secondes.

Sur les marchés publics, Canopy Growth a, comme toujours, fait oeuvre de pionnier dans la culture éthique et responsable du cannabis, et a généré des milliards de dollars de valeur pour ses actionnaires, étant la société dont l'action a enregistré le meilleur rendement au Canada parmi celles qui étaient comprises dans l'indice TSX/S&P en 2017. L'investissement stratégique de 245 millions de dollars canadiens réalisé par Constellation Brands, une société figurant au palmarès Fortune 500 et qui a la réputation de changer la donne dans le secteur du cannabis, est garant de la solidité de Canopy. Cette entreprise est ainsi devenue une alliée stratégique, dont l'appui sera inestimable en cette nouvelle ère de légalisation du cannabis au Canada.

Perspectives pour 2018

Pouvons-nous faire mieux qu'en 2017? Assurément, et nous allons travailler aussi fort qu'au cours des années précédentes pour nous surpasser.

En 2018, les débouchés mondiaux représenteront une importance grandissante pour notre croissance globale et seront de plus en plus viables, dans un contexte où les lois changent partout dans le monde. En Europe, en Amérique latine et en Australie, 2018 verra Spectrum Cannabis et Tweed affirmer leur leadership mondial.

En Europe, la production étant autorisée au Danemark, la Société sera en mesure de répondre aux besoins des patients et aux exigences des organismes de réglementation, qui recherchent des producteurs de renom et des cultivars stables de cannabis thérapeutique produits en Europe, pour l'Europe. À ce chapitre, nous avons mentionné dans un communiqué que l'obtention par Spectrum d'un permis au Danemark constituait une première pour une entreprise canadienne en UE, mais cette information était erronée. Tilray avait déjà annoncé que ses activités étaient autorisées au Portugal. Nous espérons établir une concurrence amicale avec Tilray, car nos deux entreprises proposent d'excellents produits sur le marché européen. Salut, Zack!

L'Amérique latine deviendra un marché prometteur en 2018. Les parts de marché que nous détenons au Chili et au Brésil nous serviront de tremplins dans cette région. Dans le même ordre d'idées, les lois et les règlements australiens régissant le commerce du cannabis sont en voie de parachèvement, et la Société ne ménagera aucun effort pour continuer à exercer son leadership mondial dans cette région en 2018. Le marché des États-Unis, tout comme celui des territoires dépourvus de lois fédérales autorisant le commerce du cannabis, reste inaccessible à Canopy Growth. La Société s'exposerait à des risques injustifiés si elle exerçait ses activités aux États-Unis, et cela risquerait de compromettre sa capacité d'attirer de grands investisseurs institutionnels et pourrait limiter ses possibilités d'obtenir son inscription sur de grandes places boursières.

Et, bien entendu, 2018 sera une année charnière au Canada. Canopy projette de saisir les occasions offertes par le marché récréatif réglementé, qui représente des milliards de dollars. Pour ce faire, la Société continuera de cultiver des produits de qualité arborant des marques que les gens connaissent et auxquelles ils font confiance et, en parallèle, gérera l'approvisionnement de ces produits en utilisant une vaste plateforme de production.

La clé de notre réussite réside dans notre capacité de tirer parti des débouchés et de créer des occasions d'affaires en exerçant notre leadership. Depuis la création de Canopy Growth Corporation, l'équipe de direction accorde constamment la priorité au renforcement de marques authentiques ayant une résonance auprès de la clientèle, à la mise en place d'une capacité diversifiée pour soutenir ces marques sur un marché en plein essor, au leadership du secteur canadien du cannabis en faisant preuve d'intégrité afin de promouvoir le dialogue sur le cannabis, et à la création d'une spécificité canadienne que nous pourrons fièrement offrir au monde entier.

En 2018, la feuille de route tracée au Canada sera audacieusement déployée ici même, au pays, et partout dans le monde.

Poussons Vert l'avenir en 2018 et au-delà.

Canopy Growth Corporation

Canopy Growth est un leader mondial diversifié de la culture du cannabis et du chanvre, proposant plusieurs marques distinctes de cannabis et plusieurs variétés sélectionnées avec soin, notamment sous forme déshydratée, d'huile et de capsule à enveloppe molle. De l'innovation de produits et de procédés à l'exécution sur les marchés, Canopy Growth est portée par la passion du leadership et par un engagement de bâtir une société internationale d'envergure mondiale un produit, un établissement et un pays à la fois.

Canopy Growth a établi des partenariats avec des leaders du secteur dont Snoop Dogg, une icône du cannabis, les légendes de la culture du cannabis, DNA Genetics et Green House Seed, et le leader des breuvages alcoolisés selon le palmarès Fortune 500, Constellation Brands, pour n'en nommer que quelques-uns. Canopy Growth exploite sept installations de production de cannabis ayant une capacité de production dépassant 665 000 pieds carrés, dont plus de 500 000 pieds carrés sont agréés en matière de bonnes pratiques de fabrication. Ses activités s'étendent à l'échelle de sept pays et de quatre continents. L'entreprise est fière de consacrer ses efforts à former les professionnels de la santé, à mener des recherches cliniques rigoureuses et à permettre au public d'approfondir sa compréhension du cannabis et, par l'intermédiaire de sa filiale en propriété partielle, Canopy Health Innovations, elle a affecté des millions de dollars à la recherche commercialisable à la fine pointe et au développement IP. Grâce à Canopy Rivers Corporation, une filiale en propriété partielle, l'entreprise fournit des ressources et du financement aux nouveaux arrivants sur le marché et construit un portefeuille de placements stables dans le secteur. De notre inscription historique à la bourse à notre expansion internationale, la fierté d'offrir une valeur aux actionnaires grâce à notre leadership est profondément enracinée dans tout ce que nous faisons à Canopy Growth. Pour de plus amples renseignements, consultez le site www.canopygrowth.com (en anglais).

Avis concernant les énoncés prospectifs

