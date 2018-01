Avis aux médias - Le secrétaire parlementaire Vaughan tiendra un point de presse







OTTAWA, le 5 janv. 2018 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à se joindre à Adam Vaughan, secrétaire parlementaire du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et député de Spadina-Fort York, au nom de l'honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, qui répondra aux questions des médias sur la décision du gouvernement du Canada de mettre le manège militaire de Moss Park à la disposition de la Ville de Toronto pour qu'il serve de centre d'accueil d'urgence au cours des deux prochaines semaines.

Date

Le vendredi 5 janvier 2018

Heure

14 h 30 (HNE)

Lieu

Hôtel de ville de Toronto

100, rue Queen Ouest

Toronto (Ontario)

