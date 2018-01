Avis aux médias: événement en matière d'infrastructure pour la MRC de Mékinac







SAINT-ROCH-DE-MÉKINAC, QC, le 5 janv. 2018 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à participer à un événement important en matière d'infrastructure en présence du ministre du Commerce international et député de Saint-Maurice-Champlain, l'honorable François-Philippe Champagne, au nom du ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Amarjeet Sohi, et de la ministre du Tourisme, ministre responsable de la région de la Mauricie et députée de Laviolette, Mme Julie Boulet.

Date : le lundi 8 janvier 2018



Heure : 14 h



Lieu : Municipalité de Saint-Roch-de-Mékinac

1216, rue Principale

Saint-Roch-de-Mékinac (Québec), G0X 2E0

